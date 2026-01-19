Представлен китайский конкурент Aurus втрое дешевле: главные автоновинки

Минувшая неделя была отмечена автосалоном в Детройте, но некогда престижная выставка на сей раз принесла всего две премьеры. Впрочем, и без прославленного американского автошоу новинок оказалось достаточно.

Ford Bronco RTR

Главной премьерой автосалона в Детройте стал новый вариант внедорожника Ford Bronco. Компания официально рассекретила экстремальную версию с приставкой RTR, созданную при участии тюнинг-ателье RTR Vehicles. Автомобиль получил более агрессивный внешний декор, доработанную подвеску и «зубастые» внедорожные шины.

При всех доработках ходовой части 304-сильный турбодвигатель 2.3 остался стандартным, что позволило сохранить относительно низкую цену модели, которую позиционируют как бюджетную альтернативу флагманскому Ford Bronco Raptor. Новый Bronco RTR рассчитан на покупателей, которым важен яркий образ и готовность к внедорожным приключениям, но без перехода в более высокий сегмент.

Ford Mustang Dark Horse SC

Подразделение Ford Racing представило новый спорткар Mustang Dark Horse SC, который в гамме модели займёт место между начальным Mustang Dark Horse и флагманским Mustang GTD. По сути, новинка стала заменой прежнего Mustang Shelby GT500, будучи максимально близкой к нему по характеристикам.

Купе получило компрессорный 5,2-литровый V8 Predator в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Tremec, перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами MagneRide, тормоза Brembo и новый аэродинамический обвес. Более детальной информации о новинке пока нет.

Hongqi L1

Китайский бренд Hongqi анонсировал скорый выход на российский рынок люксового седана L1, который станет самой статусной моделью марки в нашей стране. Машина уже получила сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), необходимый для запуска продаж. Китайский «убийца» Rolls-Royce и Maybach ориентирован на клиентов, ищущих альтернативу немецким премиум-седанам. Его также называют конкурентом отечественного Aurus, поскольку новинка делает ставку на комфорт, богатое оснащение и внушительные размеры.

Пока ни о комплектациях, ни о технических характеристиках модели в российской спецификации информации нет. В Китае же L1 называется Guoya и предлагается в двух гибридных модификациях с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Базовая силовая установка включает бензиновый турбомотор V6 объёмом 3.0 литра на 381 л.с., а на варианте подороже стоит V8 объёмом 4.0 литра и отдачей 476 л.с. Цены в поднебесной начинаются от 1,4 миллиона юаней (около 15,6 миллионов рублей по текущему курсу). Конкретная дата старта продаж Hongqi L1 пока также не объявлена, однако выход модели запланирован на первое полугодие.

JAC T9 Urban

На российский рынок вышла новая версия пикапа JAC T9 под названием Urban. Ключевым отличием этого исполнения стала независимая задняя многорычажная подвеска, заменившая привычную для подобных автомобилей рессорную. Кроме новой подвески появились электронно-управляемая система полного привода с принудительной блокировкой заднего дифференциала.

Бензиновый 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 л.с., который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, относительно других модификаций модели не изменился. Стоимость нового JAC T9 Urban начинается от 3 689 000 рублей без учёта спецпредложений и акций.

Kia K4 Sportswagon

Несмотря на засилье универсалов, некоторые марки хранят верность классическим кузовом — в семействе Kia K4 появился универсал Sportswagon, который дополнил представленные ранее седан и пятидверный хэтчбек. Естественно, основным отличием новинки стал кузов.

По интерьеру и перечню доступных агрегатов K4 Sportswagon повторяет другие версии модели, но пока на европейском рынке предложены лишь бензиновые двигатели с «мягкой» гибридной системой. Позднее в продаже появятся полноценные гибридные модификации.

Renault Filante

Renault представила новый флагманский кроссовер Filante, построенный на платформе CMA, разработанной совместно Geely и Volvo. Модель, технически близкая к известному в России Geely Atlas, получила гибридную силовую установку и ориентирована на рынки Азии и других развивающихся регионов. Новинка отражает новую стратегию Renault, предполагающую активное использование альянсов и глобальных платформ для снижения расходов.

Filante отличается крупными габаритами, современным дизайном в традиционном для Renault ярком стиле и продвинутым интерьером с несколькими экранами, который отличается от салона Geely разве что новым рулём, более богатой отделкой и широким оснащением, включая некоторые недоступные для китайского исходника опции.

Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition

Американский производитель внедорожников в рамках празднования своего 85-летия анонсировал линейку специальных версий актуальных моделей, последней из которых стал культовый Jeep Wrangler и созданный на его базе пикап Jeep Gladiator в исполнении 85th Anniversary Edition.

Все изменения юбилейных моделей касаются исключительно оформления экстерьера и салона — наклейки на кузов, особые диски, элементы бронзового цвета, тканевая отделка в серо-жёлто-белую клетку с жёлто-оранжевую прострочкой. Двигатель — 289-сильный Pentastar V6 объёмом 3,6 литра — остался стандартным, как и сочетающиеся с ним «автомат» и «механика».

Brabus 900 Rocket Edition

Ателье Brabus продолжает эксперименты с G-Class — на сей раз компания представила новую версию 900 Rocket Edition на базе G63 AMG, которая выделяется не только экстремальной мощностью, но и необычными 24-дюймовыми трёхспицевыми колёсами в ностальгическом стиле с аэродинамическими щитками.

Двигатель традиционно для проектов Brabus форсирован до 900 лошадиных сил. Внешность автомобиля дополнена углепластиковым аэродинамическим обвесом, а интерьер полностью переработан с использованием дорогих материалов, кожи и углепластика. Тираж модели ограничен 30 экземплярами.

Nissan Z

Спорткар Nissan Z претерпел плановое обновление, в рамках которого машина получила небольшие, но важные изменения. Внешность поменялась за счёт нового переднего бампера, улучшающего аэродинамику, и новых дисков. В салоне нововведения ограничиваются новыми вариантами отделки.

Купе обзавелось перенастроенной для большей плавности хода подвеской, получило облегчённые тормозные механизмы, а также скорректированную ради лучшей отзывчивости на нажатие педали газа программу управления двигателем. Но главное, что топовая версия Nismo теперь доступна с механической коробкой передач.

Shelby Super Snake

Свой вариант мощного Ford Mustang представило тюнинг-ателье Shelby American, которая владеет правами на бренд Shelby. На базе спорткара последнего поколения построен один из самых мощных дорожных Mustang в истории, который имеет агрессивный аэродинамический обвес и мощный 5,0-литровый наддувный двигатель с отдачей не менее 830 л.с.

Помимо мотора доработаны подвеска и тормоза, снижена за счёт углепластиковых и алюминиевых деталей масса автомобиля. Модель, которая ориентирована на поклонников классического американского масл-кара в экстремальном исполнении, выйдет ограниченным тиражом как в кузове купе, так и в кузове кабриолет.