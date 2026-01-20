Что купить до 4 миллионов рублей: 7 лучших кроссоверов с заводской с гарантией

Кроссоверы фактически давно стали автомобилем «по умолчанию», заменив некогда популярные седаны. На российском рынке достаточно SUV самых разных классов, но оптимальными для обычной семьи можно назвать среднеразмерные кроссоверы. Рассказываем о семи лучших вариантах, которые можно купить с официальной заводской гарантией.

© Changan

Changan CS75 Plus — от 3 669 900 рублей

Changan CS75 Plus в России представлен официально и во множестве версий, среди которых можно выбирать комплектации не только по оснащению, но и по типам силового агрегата и приводу. Предложены версии с 1,5-литровым турбомотором отдачей 181 л. с. и 2-литровым на 232 силы. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод по умолчанию — передний. Стоимость моноприводных версий CS75 Plus начинается от 3 669 900 рублей за машины 2024 года выпуска, и от 3 819 900 рублей за автомобили 2025-го модельного года.

Те, кому нужен полноприводный кроссовер, могут присмотреться к версии Changan CS75Plus 4WD стоимостью от 4 189 900 рублей. Эта модификация лучше приспособлена и к плохим дорогам, и к холодному сезону, что для многих может стать критически важным преимуществом.

© Changan

Geely Atlas — от 3 760 990 рублей

Geely Atlas — один из самых известных китайских SUV в России с долгой историей присутствия на рынке, сменивший за это время уже три поколения. Сейчас на российском рынке представлена модель, которая привлекает ярким дизайном, технологичной начинкой, богатым оснащением и адаптацией к российским условиям эксплуатации.

Atlas оснащается 200-сильным турбомотором объёмом два литра, который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатым автоматом в версиях с передним или полным приводом соответственно. Возможность выбора из нескольких модификаций, репутация бренда и возможность по цене от 3 760 990 рублей получить современный автомобиль делают Geely одним из бестселлеров сегмента среднеразмерных кроссоверов.

© Geely

Haval Dargo X — от 3 499 000 рублей

Dargo X — более брутальная версия сверхпопулярного кроссовера Haval Dargo, ориентированная на ценителей повышенной проходимости и любителей внедорожных вылазок. Сборка модели локализована в России, так что гарантийное и сервисное обслуживание проблемой не станут. А ещё местное производство позволяет компании поддерживать привлекательные цены на автомобиль: Dargo X стоит от 3 499 000 рублей.

Модель оснащается 2-литровым 192-сильным турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Блокировка заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль и особые алгоритмы работы электронных систем, адаптированные под пересечённую местность, наделяют этот вариант Haval нехарактерными для машин такого класса возможностями вне асфальта.

© Haval

Jaecoo J7 — от 3 259 000 рублей

Jaecoo — один из суббрендов Chery — c недавних пор предлагает в России обновлённый кроссовер J7, который внешне напоминает Range Rover Evoque. Модель обладает богатым оснащением и неплохими ездовыми повадками, включая приличные внедорожные способности за счёт наличия системы полного привода.

Полноприводная версия Jaecoo J7 AWD оснащается 186-сильным турбомотором 1,6 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и трансмиссией на основе электронно-управляемой многодисковой муфты. Стоимость такой модификации начинается от 3 259 000 рублей, но есть и более доступный вариант со 150-сильным турбомотором 1,6 и передним приводом по цене от 3 169 000 рублей.

© Jaecoo

Jetour X70 Plus — от 2 999 900 рублей

Cемейный кроссовер в России позиционируется как автомобиль для путешествий и доступен в двух комплектациях, отличающихся оснащением. По своим агрегатам модель унифицирована со множеством моделей Chery, суббрендом которой Jetour и является. Базовая стоимость кроссовера начинается от 2 999 000 рублей, что делает его одним из самых доступных на рынке.

В России X70 Plus оснащается турбомотором 1,6 мощностью 190 л. с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и исключительно передним приводом. Так что если и заниматься с этим Jetour туризмом, то преимущественно по асфальтовым дорогам или лёгкому бездорожью.

© Jetour

Omoda C7 — от 3 169 000 рублей

C7 — флагманская модель в российской линейке бренда Omoda, которая обладает ярким и узнаваемым дизайном, просторным по меркам класса салоном и богатым технологичным оснащением. А ещё С7 предлагает возможность выбора из нескольких комплектаций.

Технически, правда, все версии C7 одинаковы. В России доступен только турбированный бензиновый мотор 1,6 мощностью 150 л. с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но зато можно выбрать тип привода: передний или полный. В итоге можно подобрать машину как для чисто городской эксплуатации, так и с возможностью съехать с твёрдого покрытия. Стоимость флагманского кроссовера Omoda начинается от 3 169 000 рублей.

© Вячеслав Крылов

Tenet T7 — от 2 735 000 рублей

Новый российский бренд Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге наладил выпуск кроссоверов, первым из которых стала модель T7. Фактически это прекрасно известный на российском рынке Chery Tiggo 7L, только с другими эмблемами. Новинка стоит от 2 735 000 рублей и предлагает выбор из двух комплектаций.

Во всех версиях Tenet T7 предлагается в России со 150-сильным бензиновым турбомотором 1,6, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Зато можно выбирать между автомобилями с передним и полным приводом, доступным для каждого из вариантов оснащения модели. Из неоспоримых плюсов кроссовера — прекрасно знакомая сервисменам конструкция, привлекательная цена при богатом оснащении, относительно низкие затраты на обслуживание.