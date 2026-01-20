Что купить до 4 миллионов рублей: 7 лучших кроссоверов с заводской с гарантией

Что купить до 4 миллионов рублей: 7 лучших кроссоверов с заводской гарантией
Кроссоверы фактически давно стали автомобилем «по умолчанию», заменив некогда популярные седаны. На российском рынке достаточно SUV самых разных классов, но оптимальными для обычной семьи можно назвать среднеразмерные кроссоверы. Рассказываем о семи лучших вариантах, которые можно купить с официальной заводской гарантией.
Changan CS75 Plus — от 3 669 900 рублей
Changan CS75 Plus в России представлен официально и во множестве версий, среди которых можно выбирать комплектации не только по оснащению, но и по типам силового агрегата и приводу. Предложены версии с 1,5-литровым турбомотором отдачей 181 л. с. и 2-литровым на 232 силы. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод по умолчанию — передний. Стоимость моноприводных версий CS75 Plus начинается от 3 669 900 рублей за машины 2024 года выпуска, и от 3 819 900 рублей за автомобили 2025-го модельного года.
Те, кому нужен полноприводный кроссовер, могут присмотреться к версии Changan CS75Plus 4WD стоимостью от 4 189 900 рублей. Эта модификация лучше приспособлена и к плохим дорогам, и к холодному сезону, что для многих может стать критически важным преимуществом.
Geely Atlas — от 3 760 990 рублей
Geely Atlas — один из самых известных китайских SUV в России с долгой историей присутствия на рынке, сменивший за это время уже три поколения. Сейчас на российском рынке представлена модель, которая привлекает ярким дизайном, технологичной начинкой, богатым оснащением и адаптацией к российским условиям эксплуатации.
Atlas оснащается 200-сильным турбомотором объёмом два литра, который работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 8-ступенчатым автоматом в версиях с передним или полным приводом соответственно. Возможность выбора из нескольких модификаций, репутация бренда и возможность по цене от 3 760 990 рублей получить современный автомобиль делают Geely одним из бестселлеров сегмента среднеразмерных кроссоверов.
Haval Dargo X — от 3 499 000 рублей
Dargo X — более брутальная версия сверхпопулярного кроссовера Haval Dargo, ориентированная на ценителей повышенной проходимости и любителей внедорожных вылазок. Сборка модели локализована в России, так что гарантийное и сервисное обслуживание проблемой не станут. А ещё местное производство позволяет компании поддерживать привлекательные цены на автомобиль: Dargo X стоит от 3 499 000 рублей.
Модель оснащается 2-литровым 192-сильным турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Блокировка заднего дифференциала, внедорожный круиз-контроль и особые алгоритмы работы электронных систем, адаптированные под пересечённую местность, наделяют этот вариант Haval нехарактерными для машин такого класса возможностями вне асфальта.
Jaecoo J7 — от 3 259 000 рублей
Jaecoo — один из суббрендов Chery — c недавних пор предлагает в России обновлённый кроссовер J7, который внешне напоминает Range Rover Evoque. Модель обладает богатым оснащением и неплохими ездовыми повадками, включая приличные внедорожные способности за счёт наличия системы полного привода.
Полноприводная версия Jaecoo J7 AWD оснащается 186-сильным турбомотором 1,6 в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и трансмиссией на основе электронно-управляемой многодисковой муфты. Стоимость такой модификации начинается от 3 259 000 рублей, но есть и более доступный вариант со 150-сильным турбомотором 1,6 и передним приводом по цене от 3 169 000 рублей.
Jetour X70 Plus — от 2 999 900 рублей
Cемейный кроссовер в России позиционируется как автомобиль для путешествий и доступен в двух комплектациях, отличающихся оснащением. По своим агрегатам модель унифицирована со множеством моделей Chery, суббрендом которой Jetour и является. Базовая стоимость кроссовера начинается от 2 999 000 рублей, что делает его одним из самых доступных на рынке.
В России X70 Plus оснащается турбомотором 1,6 мощностью 190 л. с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и исключительно передним приводом. Так что если и заниматься с этим Jetour туризмом, то преимущественно по асфальтовым дорогам или лёгкому бездорожью.
Omoda C7 — от 3 169 000 рублей
C7 — флагманская модель в российской линейке бренда Omoda, которая обладает ярким и узнаваемым дизайном, просторным по меркам класса салоном и богатым технологичным оснащением. А ещё С7 предлагает возможность выбора из нескольких комплектаций.
Технически, правда, все версии C7 одинаковы. В России доступен только турбированный бензиновый мотор 1,6 мощностью 150 л. с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но зато можно выбрать тип привода: передний или полный. В итоге можно подобрать машину как для чисто городской эксплуатации, так и с возможностью съехать с твёрдого покрытия. Стоимость флагманского кроссовера Omoda начинается от 3 169 000 рублей.
Tenet T7 — от 2 735 000 рублей
Новый российский бренд Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге наладил выпуск кроссоверов, первым из которых стала модель T7. Фактически это прекрасно известный на российском рынке Chery Tiggo 7L, только с другими эмблемами. Новинка стоит от 2 735 000 рублей и предлагает выбор из двух комплектаций.
Во всех версиях Tenet T7 предлагается в России со 150-сильным бензиновым турбомотором 1,6, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Зато можно выбирать между автомобилями с передним и полным приводом, доступным для каждого из вариантов оснащения модели. Из неоспоримых плюсов кроссовера — прекрасно знакомая сервисменам конструкция, привлекательная цена при богатом оснащении, относительно низкие затраты на обслуживание.