Можно отхватить со скидкой: топ-10 новых авто 2023 и 2024 годов выпуска, которые ещё реально купить

С наступлением 2026 года произошел серьёзный скачок цен на новые автомобили. Однако на рынке все ещё есть модели 2023 и 2024 годов выпуска, на которые дилеры дают хорошие скидки. «Рамблер/авто» подобрал 10 моделей, купив которые, можно существенно сэкономить.

© DarthArt/Getty Images

Эксперты авторынка сходятся во мнении, что в первом квартале наступившего года цены на авто вряд ли будут существенно меняться. Они останутся примерно на текущем уровне, достигнутом прошлой осенью. И уже грядущей весной ожидается возобновление роста цен.

На таком фоне имеет смысл задуматься о приобретении легковушки, выпущенной в 2023–2024 годах. Они, как и положено «залежалому товару», стоят существенно дешевле своих более свежих аналогов. Мы подобрали для вас десяток таких моделей без пробега, которые предлагаются официально у дилеров.

Livan S6 PRO

Экземпляры бюджетного седана со 147-сильным мотором и передним приводом, выпущенные в 2023 году, сейчас предлагаются по цене от 1 884 000 рублей, а выпущенные в 2024 году — уже от 1 984 000 рублей. Такие данные содержит официальный сайт бренда. Как показало общение с представителями ДЦ «Автолидер Livan» на Варшавском шоссе, такую модель 2024 года выпуска сейчас можно приобрести по цене 1 749 000 рублей.

© Livan

Donfeng Mage

Эта машина — относительный новичок на нашем рынке. Официально её представили у нас летом 2025 года — с единственно возможными передним приводом и почти 200-сильным двигателем. Однако в продаже у официальных дилеров марки есть экземпляры и 2024 года выпуска. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на них установлена на уровне от 2 850 000 рублей.

Со всеми возможными скидками (за покупку в кредит, за трейд-ин и т. п.) она падает до 2 399 000. При том, что РРЦ на такую же машину 2025 года — от 2 899 000, а с учётом скидок — 2 599 000 рублей. Таким образом, при использовании скидок покупатель сэкономит 200 000 рублей, если выберет ТС, выпущенное в 2024 году.

© Алексей Батушенко

KGM Torres

На все машины 2024 года выпуска производитель распространил сейчас скидку в размере 450 000 рублей. Почти для всех ТС 2025 года таких стимулов продаж не предусмотрено. Только для базовой комплектации кроссовера, выпущенного в 2025 году, есть скидка в размере 100 000 рублей.

Благодаря этим обстоятельствам, Torres 2024 года, например, во «второй по старшинству» комплектации Dream стоит 3 915 000 рублей против 4 365 000 рублей у более молодого аналогичного экземпляра. В более старших комплектациях разница в 450 000 рублей также сохраняется.

© Вячеслав Крылов

Changan Eado plus

Это седан с 1,4-литровым 150-сильным мотором и «роботом» в трансмиссии. Если верить официальному сайту компании, в России сейчас можно приобрести модель 2023 года выпуска по цене от 2 379 900 рублей, 2024 года — от 2 489 900 рублей и 2025 года — от 2 669 900 рублей.

Обзвон московских дилеров бренда показал, что авто 2023 года в наличии уже не найти. В «Changan Центр Внуково» нам сообщили, что последнюю такую машину продали буквально на днях. Eado plus, изготовленные в 2024 году, на складах пока что есть.

© Changan

Omoda C5

В прайс-листах дилеров присутствуют эти 150-сильные кроссоверы как 2024-го, так и 2025 годов выпуска. На «залежавшиеся» позапрошлогодние модели установлена РРЦ от 2 479 000 рублей, а на более свежие – от 2 779 000 рублей. С учетом маркетинговых скидок, цены на такие авто начинаются от 2 279 000 и 2 679 000 соответственно.

© Omoda

Jаecoo J8

Этот довольно крупный кроссовер с мотором мощностью 249 л. с. и полным приводом выпуска 2024 года, согласно РРЦ, стоит не менее 4 274 000 рублей (со скидками — 4 049 000 рублей). Такая же машина 2025 года выпуска — от 4 619 000 рублей (со скидками — 4 394 000 рублей).

В «Автомире Ярославка» нас уверили, что машины любого года выпуска у них в наличии имеются. И цена на модель стартует там «от 3 354 000 рублей» при условии трейд-ина, кредита и прочих маркетинговых акций.

© Jаecoo

«Москвич 3»

В начальных комплектациях «Стандарт плюс» и «Комфорт» кроссоверы 2024 года выпуска стоят, согласно РРЦ, от 1 729 000 до 1 932 000 рублей. Те же самые авто, но 2025 года выпуска, предлагаются уже в интервале цен от 1 945 000 до 2 168 000 рублей.

© Москвич

JAC J7

Российскому покупателю предлагаются седаны c мотором мощностью 136 л. с. Причём только 2023–2024 годов выпуска. На более свежую машину установлена РРЦ — от 2 195 000 рублей. Со скидками (за кредит, трейд-ин и прочее) выходит от 1 895 000 рублей. А новую машину выпуска 2023 года рекомендовано продавать по цене от 2 089 000 рублей (со скидками — от 1 749 000).

© JAC

FAW Bestune T90

Cэкономить на более раннем годе выпуска кроссовера можно, приобретя машину с полуторалитровым 160-сильным мотором. Такой вариант завозили к нам в 2024 году. В 2025 поставляли уже только 2-литровые комплектации мощностью 245 л. с. Таким образом, РРЦ на самый доступный Т90 равна 3 123 000 рублей.

Производитель предоставляет на них «прямую скидку», которая, суммируясь с прочими акциями, даёт нам цену на уровне 2 582 000 рублей. Для сравнения скажем, что самый дешёвый Т90 2025 года выпуска имеет РРЦ 3 892 000 рублей (со скидками-акциями выходит 3 142 000).

© Bestune

FAW Bestune B70

Модель стоит несколько особняком в нашем обзоре, поскольку речь идёт о первом поколении машины. Её давно уже убрали с официального российского сайта бренда, где фигурирует исключительно B70-II. Между тем B70 первой генерации всё ещё есть в шоу-румах официальных дилеров FAW. По крайне мере, в ДЦ Bestune «Независимость Москва» на Шелепихе, где они представлены отнюдь не в единичных экземплярах.

Там пока ещё можно приобрести этот седан размером с Mazda6 (160 л. с., 7-ступенчатый «робот») фактически по цене Lada Vesta: за 1 749 000 рублей (а с использованием скидок и акций — от 1 299 000 рублей). Для справки скажем, что на данный момент В70 текущего (второго) поколения продается с РРЦ от 2 844 000 рублей.