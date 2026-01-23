Испытываем кроссовер Jaecoo J7 реальном пробеге из Москвы в Минеральные Воды и обратно

Почти четыре тысячи километров за десять дней: от столичных морозов и снегопадов к солнцу Кавминвод и обратно, в объятия новой метели. Это не типичный режим эксплуатации, но для нас — отличный способ проверить, на что способен сегодняшний «городской» кроссовер за пределами МКАДа. Ведь современный универсальный автомобиль должен быть готов и к скоростной магистрали, и к горному серпантину, и к зимней каше на парковке. В роли подопытного выступил Jaecoo J7.

© Андрей Колтун

Почему именно он?

Да, это не новинка. Китайский кроссовер продаётся в России с осени 2023 года, и с тех пор кардинально не менялся. Технически — знакомый набор: платформа и агрегаты концерна Chery, общие с моделями Tiggo и Omoda. Сюрпризов не ждали. Вместе с тем для нашего путешествия Jaecoo J7 на бумаге выглядел идеальным кандидатом.

186 «лошадей» и 275 Нм крутящего момента от турбомотора обещали уверенность на магистрали и тягу в горах. Полный привод и клиренс в 186 мм — базовую готовность съехать с асфальта. Полный пакет «обогревов» (сиденья, руль, лобовое стекло) — комфорт в мороз. Вместительный 500-литровый багажник — пространство для вещей двух пассажиров и собаки. А возможность заправляться 92 бензином — гибкость в пути и потенциальную экономию. Набор для бюджетного кроссовера — более чем достойный. Осталось проверить, как теория сработает на практике.

© Андрей Колтун

Первые впечатления: комфорт в креслах, дискомфорт в мелочах

Первое и, пожалуй, главное открытие — отличные передние кресла. Удобные, с продуманным профилем, оптимальной боковой поддержкой и плотной, но не жёсткой набивкой. Это оценили ещё до выезда из Москвы. Порадовала и частичная реабилитация физических кнопок: на центральном тоннеле есть отдельные клавиши обогрева сидений и кнопка для быстрого доступа ко всем настройкам климата — приятный атавизм в мире сенсорных меню.

© Андрей Колтун

Но на этом список радостей первых километров закончился. Подвеска, излишне жёсткая на мелких неровностях, не могла справиться с дрожью тяжёлых 19-дюймовых колёс. Гул от шипованных шин Pirelli заявил о себе уже на 30–40 км/ч. Руль даже в «Комфортном» режиме оказался тяжёлым и совершенно немым, лишённым связи с дорогой. Резковатая реакция на педаль газа мешала расслабленному движению в столичных пробках.

Сразу бросились в глаза проблемы с обзорностью. Крошечный задний дворник очищает лишь малую часть узкого стекла, которое в слякоть мгновенно пачкается. Салонное зеркало заднего вида искажает перспективу, отдаляя объекты. В итоге основными источниками информации стали боковые зеркала — к счастью, они у J7 крупные и дают адекватную картинку.

© Андрей Колтун

Неоднозначное впечатление оставила цифровая приборная панель. Из двух тем оформления (классическая с круглыми шкалами или альтернативная со скоростью по центру) более-менее информативной показалась светлая «классика».

© Андрей Колтун

Но обилие значков, их мелкий размер и неоптимальная цветовая схема затрудняли восприятие. Спасла проекция на лобовое стекло — скорость и запас хода мы контролировали исключительно по ней.

© Андрей Колтун

Магистраль М4: компромисс скорости и комфорта

До Ростова-на-Дону повезло с погодой и дорогой — трасса оказалась сухой. ПДД с нештрафуемым запасом позволяли двигаться динамично. Однако выяснилось, что комфортный для J7 потолок — около 120 км/ч.

Дело не в динамике: мощности хватает, и роботизированная коробка, хоть и с небольшой задержкой, позволяет уверенно прибавить даже со 120 км/ч. Проблема в другом. За этой отметкой гул шипов превращается в назойливый вой, а в кузове и на руле появляются неприятные вибрации (возможно, виной дисбаланс после потери части шипов, но факт остаётся фактом).

© Андрей Колтун

Кроме того, на скоростях за 130 км/ч проявилась «ахиллесова пята» кроссовера — тормоза. После нескольких интенсивных замедлений на педали возникла отчетливая вибрация, сигнализирующая о перегреве.

Наконец, аппетит мотора заметно растёт вместе со скоростью. При равномерном движении на 140 км/ч датчик мгновенного расхода показывал 12 л/100 км — для турбомотора 1,6 многовато.

В итоге мы двигались в спокойном режиме, активно ускоряясь лишь для обгонов. Богатый арсенал ассистентов (адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе) остался невостребованным: их работа показалась нервной и нарочитой, лишь добавлявшей усталости. Помогал только мониторинг слепых зон.

А вот мультимедийная система стала настоящим помощником. С хорошей акустикой, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto она позволила быстро подключить смартфон, слушать музыку, аудиокниги и пользоваться привычной навигацией. Штатная навигация в нашем тестовом авто была недоступна — закончилась подписка.

© Андрей Колтун

Кавказ, горы и незапланированный квест с колесом

В ночь с 1 на 2 января в Ставропольском крае случился сильный снегопад. Утреннее солнце растопило снег, и мороз превратил его в наледь, сделав дорогу от Армавира до Невинномысска коварно скользкой. Здесь мы впервые искренне порадовались шипованной резине.

Но на подъезде к Минеральным Водам, уже по сухому асфальту, одна из шин «испустила дух». Причина — то ли железка, вылетевшая из под щётки уборочной машины, то ли острый камень. Итог один: колесо потеряно. Обидно вдвойне, потому что система контроля давления не сработала должным образом. Возможно, где-то среди множества значков на приборке мелькнул предупреждающий индикатор, но звукового сигнала не последовало. Остановились, лишь почувствовав сильный гул и вибрацию. Покрышка была безнадёжна. Дальше ехали, постоянно отслеживая данные датчиков, выведенные на панель.

© Андрей Колтун

Тут же выявилась ещё одна особенность: к индикатору запаса хода тоже стоит относиться скептически. Примерно до последних 40–50 км он показывает дискретные значения, а затем внезапно обнуляется. Попавшись на этом один раз, мы стали заправляться с большим запасом.

Добравшись на запаске до Кисловодска, мы столкнулись с неожиданным квестом. Нужной покрышки (235/50 R19) не оказалось ни в Кисловодске, ни в Пятигорске, ни даже в Ставрополе. Поставки — только после праздников. Выручил крупный маркетплейс, доставивший шину за три дня и дешевле, чем в специализированных магазинах. Вывод для путешественников: отправляясь в другой регион с другим климатом и отличным от вашего составом автопарка, стоит подумать о второй запаске. Пусть даже это будет просто покрышка без диска.

Восполнив потерю, Jaecoo наконец встретился с горами. Он поднимался к Кисловодской горной астрономической станции (2 096 м), ездил на перевал Гумбаши, катал по серпантинам Домбая. В роли туристического транспорта J7 проявил себя хорошо.

© Андрей Колтун

На подъёмах тяги хватало, признаков «кислородного голодания» мотора не ощущалось. Мы не искали в поворотах пределов сцепления шин, а в штатных режимах кроссовер цепко держался за асфальт и не упирался колёсами в шпильках. Жестковатая в городе подвеска здесь оказалась к месту, уверенно борясь с кренами и продольной раскачкой.

Единственное, что омрачало впечатление, — те самые тормоза. На крутых спусках пришлось буквально беречь их, спускаясь «на шёпот» и активно используя торможение двигателем в ручном режиме коробки (отмечая при этом её неспешную реакцию на переключения).

© Андрей Колтун

А как на бездорожье?

Ничего экстремального на долю J7 не выпало. Единственный съезд с асфальта — грунтовка к обсерватории. Скользкая, но проходимая даже для легковушки на шипах.

Настоящее испытание ждало кроссовер в московском дворе по возвращении. Чтобы припарковаться, пришлось штурмовать 30-сантиметровый слежавшийся наст. Побуксовав, J7 справился. А на следующий день выехал даже без разбега.

© Андрей Колтун

Зато обильный снегопад в столице выявил другую проблему. Фары, лишённые омывателей, мгновенно слепли от грязной жижи, летящей из-под колёс. Очистить утопленные в ниши бампера линзы салфеткой почти невозможно. Зимний лайфхак: возить с собой распылитель с «незамерзайкой» и кисточку.

Что в итоге?

Итог — двоякое впечатление. С одной стороны, автомобиль выполнил главную задачу: безопасно и с относительным комфортом доставил семью с собакой на Кавказ и обратно, пережив морозы, снегопады и горные перевалы. Он не сломался и оказался экономичным: средний расход за 3 796 км по БК составил 9,2 л/100 км на 92 бензине (данные по чекам совпали).

С другой стороны, в пути постоянно приходилось подстраиваться под его особенности. Шум и вибрации ограничивали скорость. Ассистенты не внушали доверия. Обзор назад оставлял желать лучшего. Тормоза требовали бережного обращения.

© Андрей Колтун

Стоит ли платить 3 469 000 рублей за топовую полноприводную версию? На наш взгляд, более разумный выбор — передневодная версия Lifestyle с 150-сильным двигателем. Да, в ней не будет полного привода и части ассистентов, но для городского кроссовера, коим Jaecoo J7 и является, это не критичная потеря. Зато цена будет ниже на целых 300 тысяч рублей, а все ключевые достоинства — яркий дизайн, стильный салон, вместительность и богатая базовая комплектация — останутся с вами.

Итоговые оценки

Плюсы:

Современная и запоминающаяся внешность.

Стильный, качественно отделанный салон.

Очень удобные передние кресла.

Вместительный салон и багажник.

Хорошая динамика разгона.

Удобное управление климатической установкой.

Отличная мультимедийная система с беспроводными интерфейсами.

Минусы:

Посредственная обзорность через заднее стекло.

Перегруженная и малоинформативная приборная панель.

Слабая шумоизоляция колёсных арок.

Излишне жёсткая подвеска на мелких неровностях.

«Немое» рулевое управление.

Задумчивый робот.

Недостаточная эффективность тормозной системы.

Технические характеристики Jaecoo J7