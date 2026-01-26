Фирменная программа создания эксклюзивных моделей от Bugatti представила второй гиперкар подразделения Solitaire. Новую модель Bugatti Veyron FKP Hommage посвятили идейному вдохновителю проекта Фердинанду Карлу Пиеху. Черно-красное оформление отсылает к самому первому Bugatti Veyron, вышедшему 20 лет назад, но при этом кузов новый, иная оптика, а салон, хоть и напоминает прародителя, но выполнен заново с современными технологиями. Главным техническим отличием стал двигатель — вместо оригинального 1000-сильного агрегата гиперкар получил новый 8,0-литровый W16 мощностью 1600 л.с., что сделало FKP Hommage в полтора раза мощнее классического Bugatti Veyron. В планах у Solitaire выпуск в год по две новинки, так что в 2026-м ждём ещё одну премьеру.