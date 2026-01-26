Недорогая Kia, Toyota от чемпиона, Ferrari-хамелеон и возрождённый Bugatti: главные автоновинки недели

Максим Вершинин
Фирменная программа создания эксклюзивных моделей от Bugatti представила второй гиперкар подразделения Solitaire. Новую модель Bugatti Veyron FKP Hommage посвятили идейному вдохновителю проекта Фердинанду Карлу Пиеху. Черно-красное оформление отсылает к самому первому Bugatti Veyron, вышедшему 20 лет назад, но при этом кузов новый, иная оптика, а салон, хоть и напоминает прародителя, но выполнен заново с современными технологиями. Главным техническим отличием стал двигатель — вместо оригинального 1000-сильного агрегата гиперкар получил новый 8,0-литровый W16 мощностью 1600 л.с., что сделало FKP Hommage в полтора раза мощнее классического Bugatti Veyron. В планах у Solitaire выпуск в год по две новинки, так что в 2026-м ждём ещё одну премьеру.
© Bugatti
Анонсированный ещё в 2021 году суперкар Apollo Evo наконец-то представлен в серийном варианте. Карбоновый монокок сочетается с углепластиковым кузовом сложной формы с продвинутой аэродинамикой, а в салоне три дисплея сочетаются с аналоговыми элементами управления. Автомобиль оснащается 6,3-литровым V12 от Ferrari, который развивает мощность 800 л.с. и работает в связке с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Обещано, что будет сделано всего 10 экземпляров заднеприводного суперкара Apollo Evo, рассчитанного в первую очередь на трековую эксплуатацию.
© Apollo Automobil
Итальянская компания Aznom представила новую модель L'Epoque. Она представляет собой гигантский электрический седан с 30-дюймовыми колесами и эпатажным дизайном в стиле автомобилей 1930-х годов. Интерьер также стилизован под старинный, однако за создание оптимальной атмосферы в салоне отвечает искусственный интеллект. Заявлено, что рамный L'Epoque с адаптивной подвеской получит четыре электромотора и бензиновый V6 для зарядки батареи емкостью 100 кВт⋅ч. Другие технические подробности о модели станут известны, когда Aznom доведет свой футуристичный проект до мелкосерийного производства.
© Aznom
Эксклюзивный кабриолет Batur Convertible получил уникальное оформление кузова и салона, в котором использованы не применявшиеся ранее в автомобилях Bentley цвета и материалы. Кузов окрашен в три оттенка синего, складной мягкий верх выполнен светло-голубым — эти же цвета повторяются и в элементах салона. Главной особенностью уникальной машины стали платиновые детали. На 3D-принтере напечатаны вставка на руле и элементы управления климат-контролем, а для оформления салона использован алюминий особой обработки, заменивший традиционное для этих деталей дерево.
© Bеntley
Программа персонализации Taylor Made, которая выпускает эксклюзивные Ferrari, представила уникальный спорткар 12Cilindri для Южной Кореи. Декор машины создан корейскими дизайнерами с учетом национальных культурных особенностей страны. Кузов окрашен в цвет-хамелеон Yoonseul, шильдики сделаны полупрозрачными, а графика на кузове представляет собой звук мотора так, как его видят музыканты. Салон отделан особой тканью, вставки сделаны из конского волоса, белый цвет в интерьере представляет собой лак по традиционной южнокорейской технологии нанесения.
© Ferrari
Kia рассекретила обновленную версию компактного кроссовера Niro, которая получила переоформленную в стиле современных моделей марки переднюю часть кузова и салон с новой компоновкой экранов на передней панели, хотя технически возможности бортовой электроники не изменились. Об изменениях в линейке моторов информации нет. Версия для Южной Кореи, которая пока единственной претерпела рестайлинг, имеет несколько вариантов гибридной силовой установки и полностью электрическую модификацию модели.
© KIA
Известное своими эпатажными проектами тюнинг-ателье Mansory взялось за новую для себя модель. Компания впервые в своей истории доработала гиперкар Koenigsegg Jesko, которое создано по заказу одного из казино Дубая — уникальный автомобиль разыграют среди клиентов. Jesko получил новый карбоновый обвес, песочный цвет кузова и отделку интерьера ярко-бирюзовой кожей. Технических изменений не заявлено, что не характерно для проектов компании, но сам по себе Koenigsegg уже имеет мощность до 1625 л.с. в зависимости от типа топлива.
© Mansory
Электрический катер Frauscher 790 Spectre, оснащённый силовой установкой от электромобиля Porsche Macan последнего поколения, послужил источником вдохновения для концептуального кроссовера Porsche Macan Turbo Lago. Машина, как и катер, окрашена в цвет Darkteal Metallic, в аналогичном стиле отделаны кресла двух транспортных средств, а багажники электромобиля имеют деревянный декор в стиле палубы яхты. Примечательно, что катер получил руль и приборную панель от Macan, а в самом кроссовере хронометр на передней панели заменён компасом. Серийного производства версии Turbo Lago в Porsche не планируют. Даже для самых состоятельных владельцев Frauscher 790 Spectre.
© Porsche
Новому чемпиону мира по классическому ралли WRC Себастьену Ожье Toyota посвятила специальную версию хэтчбека GR Yaris. Титулованный француз принял участие в создании машины, которая будет иметь кузов и колеса цвета Gravity Black, синие тормозные суппорта и французский триколор в акцентах. Но будут и технические изменения. Версия Sebastien Ogier 9x World Champion Edition получила особый режим работы полного привода Seb с распределением тяги по осям в соотношении 40:60, а также режим Morizo, разработанный при участии главы марки и гонщика Акио Тойоды. Всего построят 200 эксклюзивных хэтчбеков в честь 9-кратного чемпиона мира.
© Toyota
Новым электромобилем Volvo стал кроссовер EX60, который на рынок выйдет сразу в трех исполнениях. Визуально все они похожи на прочие современные модели шведской марки да и интерьер выполнен в общекорпоративном стиле. А ключевые отличия заключаются в технических характеристиках амбициозной новинки. Базовая версия P6 получит 374-сильный мотор на задней оси и батарею на 83 кВт⋅ч, средняя P10 AWD будет иметь два электродвигателя общей мощностью 510 л.с. и аккумулятор 95 кВт⋅ч, а флагманская P12 AWD — два электромотора на 680 л.с. суммарно и батарею 117 кВт⋅ч. Появится и «внедорожное» исполнение Cross Country с доработанной подвеской.
© Volvo

Треться неделя января оказались богата на автомобильные новинки, среди которых большая часть пришлась на эксклюзивные суперкары. Но нашлось время и место для дебюта весьма скромных на их фоне массовых моделей.