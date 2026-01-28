Lada Vesta Sport впервые показали в новом кузове

Формирование семейства Lada Vesta NG близится к завершению — в 2026 году на рынок выйдет флагманская модификация модели от заводского подразделения Lada Sport. И впервые в истории Lada Vesta Sport будет доступна не только как седан, но и как универсал!

© Максим Вершинин

История «заряженной» модели началась в 2018 году, когда АвтоВАЗ официально представил спортивное исполнение Lada Vesta. Версия Sport со 145-сильным атмосферным мотором 1,8 стала самой мощной дорожной моделью российского автогиганта и топовой модификацией модели.

Мощный мотор, пятиступенчатая механическая коробка передач, доработанная подвеска, усиленные тормоза, новый аэродинамический обвес и спортивное оформление салона выделяли Vesta Sport из всей линейки Lada не только визуально, но и по ездовым повадкам.

Драйверская версия ушла с рынка в 2022 году, когда дебютировала обновлённая Lada Vesta NG. И долгожданное возвращение состоится в 2026-м. Новую Lada Vesta Sport NG широкой публике показали в Тольятти в рамках 28-й «Гонки чемпионов», а «Рамблер/авто» узнал все подробности о новинке.

© Максим Вершинин

Новый тип кузова и новый цвет

На заводской полигон в Сосновку АвтоВАЗ привёз сразу два автомобиля — привычный седан, который для предыдущей Vesta Sport был единственным доступным вариантом кузова, а также новый универсал Vesta SW Sport. Такой модификации у прежней модели не было, хотя покупатели очень хотели видеть спортивный универсал. Компания прислушалась к пожеланиям аудитории и сделала Vesta Sport на базе модификации Vesta SW. В итоге модель оказалась уникальным предложением на российском рынке — «заряженных» седанов в официальной продаже не так и много, а «оспортивленных» универсалов, кроме новой отечественной модели, нет и подавно. Ранее Lada Vesta SW была доступна только в комплектации Sportline со 118-сильным мотором 1,6 и спортивными настройками шасси.

© Максим Вершинин

Для желающих выделиться предложат новый цвет «Фламенко». Насыщенный красный металлик ранее для Lada Vesta Sport был недоступен, но сейчас он добавлен в палитру оттенков. Никуда не делся и фирменный серо-стальной «Тайфун», так что выбор цветов широкий, хотя Sport получил не все оттенки, доступные для «обычной» Lada Vesta. Как отмечают в компании, для спортивной модификации выбраны те цвета, которые гармонично сочетаются с алыми вставками в переднем бампере. Обновлённая модель также будет предлагаться с опциональным пакетом Black, который подразумевает почти полный отказ от хрома в оформлении кузова, чёрную крышу (она будет на всех спортивных Vesta), чёрную крышку багажника, чёрные логотипы «Vesta Sport» и чёрные же колёсные диски нового дизайна.

© Максим Вершинин

Мотор от Lada Sport

Традиционно для спортивных моделей АвтоВАЗа доработкой двигателей занимается заводское подразделение Lada Sport, которое специализируется на подобных проектах и гоночных автомобилях марки Lada. Под капотом обновлённой Vesta Sport появится модернизированный специалистами спортивного отделения бензиновый атмосферный мотор 1,8 Evo, который за счёт доработок будет выдавать 146 л. с. мощности и 184 Нм крутящего момента.

Детальную информацию об изменениях в силовом агрегате в компании пока не раскрывают, но уже известно, что «безвтыковая» шатунно-поршневая группа, новая крышка ГБЦ, изменённый масляный картер, иная топливная рампа и другие нововведения в 1,8 Evo останутся и на спортивной версии. Предыдущая Lada Vesta Sport имела доработанный впуск, новые распредвалы с изменённым профилем, перенастроенную систему регулировки фаз газораспределения, спортивный выхлоп и особую программу управления двигателем, так что аналогичный набор доработок можно ожидать и в новинке.

© Максим Вершинин

Новая механика

Вслед за «обычными» Lada Vesta с мотором 1,8 Evo новую механическую коробку передач получит и модификация Sport. Речь идёт о 6-ступенчатой трансмиссии WLY с трёхконусными синхронизаторами с карбоновым покрытием высокой износостойкости на первой и второй передачах и синхронизированной задней передачей. Передаточные числа изначально подобраны для максимально динамичной и эластичной езды, но не исключено, что Vesta Sport получит свои настройки коробки передач. Бесступенчатой трансмиссии на спортивной версии не появится даже в будущем.

© Максим Вершинин

Помимо прочего, автомобиль получит спортивную подвеску с уменьшенным до 158 мм дорожным просветом, новыми амортизаторами и пружинами, а также более производительные тормозные механизмы. С технической точки зрения набор доработок не изменился относительно предыдущего поколения Lada Vesta Sport.

Спорт внутри и снаружи

Визуально спортивная Lada Vesta будет отличаться особыми 17-дюймовыми колёсами с узнаваемым дизайном, фирменными логотипами на решётке радиатора и крышке багажника, алой полоской под передним бампером и раздвоенными патрубками выхлопной системы в заднем бампере.

© Максим Вершинин

В салоне изменения сведутся к новым передним сиденьям с развитой боковой поддержкой, стильной комбинированной чёрной обивке из искусственной кожи и замши, креслам с красными вставками и вышитыми логотипами Lada Sport, алюминиевым накладкам на педали, а также красной прострочке на руле и чехле ручки МКПП. Также новинка получила свою графику цифровой панели приборов, а также систему бесключевого доступа и систему запуска двигателя с кнопки.

© Максим Вершинин

По оснащению новая Lada Vesta Sport будет повторять автомобиль в комплектации Techno, так что потенциальным покупателям новинки можно ориентироваться на оборудование этой версии. Но мультимедиа с вертикальным тачскрином и сервисами «Яндекс» будет точно, а вот вопрос с климат-контролем пока остаётся открытым — показанные на «Гонке чемпионов» модели имели обычный кондиционер.

© Максим Вершинин

Сколько стоит и когда в продаже

Стоимость новой Lada Vesta Sport пока держат в секрете. Представители АвтоВАЗа предлагают ориентироваться на цены версии Sportline (седан — от 2 325 000 рублей, с пакетом Black — 2 355 000 рублей; универсал — от 2 495 000 рублей, с пакетом Black — 2 525 000 рублей), делая поправку на новый двигатель и коробку передач, которые появятся на обновлённом семействе Vesta Sport.

Более подробные сведения о характеристиках модели и её точная стоимость будут озвучены ближе к старту продаж, который ожидается до конца первого полугодия. Ориентировочно уже во втором квартале 2026 года завесу тайны с новой Lada Vesta NG Sport снимут целиком, официально представив нового флагмана популярного семейства отечественных автомобилей.