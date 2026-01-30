Названы 7 китайских авто с пробегом, которые лучше обходить стороной

Доля «китайцев» на вторичном авторынке непрерывно растет и часть покупателей б/у легковушек рассматривают их в качестве возможного варианта для приобретения. «Рамблер/авто» изучил отзывы пользователей в соцсетях и на форумах в интернете, посвященные эксплуатации подержанных китайских машин. И выбрал 7 моделей «китайцев», которые точно не стоит приобретать из-за нареканий пользователей.

Chery Tiggo 5

Этот кроссовер известного китайского бренда поставлялся в Россию до 2018 года. Помимо жалоб на невысокое качество сборки, в отзывах владельцев упоминается большой список технических проблем, сопровождающих эксплуатацию машины. Пользователи сообщают о безвременно «умирающих» кислородном датчике двигателя, сальниках распредвала, фзовращателе, ремнях и роликах ГРМ.

Кроме того, отмечаются частые проблемы с усилителем рулевого управления, появление стука в рулевой рейке и вышедшие из строя бензонасосы. Слабыми местами ходовой части считаются ступичные подшипники, верхние рычаги и пружины задней подвески, а также передние стойки.

FAW Besturn Х40

На российской «вторичке» встречаются кроссоверы с годом выпуска вплоть до 2021-го. Владельцы жалуются, что после примерно 70 000 км пробега начинаются явные проблемы с коррозией кузова. Встречаются отзывы, где говорится о потекших сальниках КП, лопающихся пружинах подвески, часто выходящих из строя деталях подвески.

Lifan X60

В продаже попадаются кроссоверы, выпущенные до 2017 года включительно. Помимо претензий к ржавеющему кузову, владельцы рассказывают о требующей регулярного ремонта трансмиссии – КП и сцепления.

Помпа системы охлаждения мотора, втягивающее реле стартера, моторчик стеклоочистителя – эти узлы также часто упоминаются в числе проблемных. Как и шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.

Geely Emgrand X7

В объявлениях о продаже в интернете замечены кроссоверы, выпущенные вплоть до 2020 года. Среди претензий к машине чаще всего фигурируют быстро выходящие из строя рулевые тяги с наконечниками и передние стойки.

Кроме того, после 60 000 км пробега высок риск поломки рулевой рейки и выхода из строя катушек зажигания. А также появление течи масла из двигателя через клапан системы изменения фаз газораспределения. Встречаются сообщения о внезапно рассыпающихся выжимных подшипниках, выводящих из строя корзину сцепления.

BYD F3

Седаны этой модели отличаются слабой антикоррозийной защитой. Пользователи жалуются на сильно ржавеющее днище. Кроме того, отмечается «слабость подвески» — часто выходят из строя опоры, сайлент-блоки и ступичные подшипники.

Мотору требуется относительно частая регулировка клапанов. Некоторые владельцы говорят, что машина неожиданно может начать «жрать масло». Что как правило свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы.

Great Wall Hover H5

Рамные внедорожники этой модели поставлялись на наш рынок вплоть до 2012 года, однако до сих пор они в большом количестве представлены на рынке б/у легковушек. Присматриваясь к этой модели, следует иметь в виду, что ее кузов плохо противостоит коррозии. Силовая установка не может похвастаться долговечностью датчиков (положение коленвала, холостого хода, лямбда-зонда, положения дроссельной заслонки и прочих).

Все прокладки двигателя могут в любой момент потечь маслом. Гниет радиатор охлаждения мотора, быстро прогорает глушитель, выходит из строя бензонасос. Регулярно перегорают лампочки в фарах, ломается электрообогрев сидений, подсветка приборной доски. Кроме того, обивка сидений быстро протирается и рвется.

Zotye T600

В продаже встречаются кроссоверы вплоть до 2018 года выпуска. Обладатели этих машин указывают на слабое лакокрасочное покрытие, сильно страдающее от сколов и слабо защищающее кузов от ржавчины. Встречаются сообщения о ломающейся на 20 000 пробега роботизированной КП.

Ходовая часть также не блещет выносливостью, требуя частых ремонтов. Рулевая рейка может застучать даже при небольших пробегах и щадящей эксплуатации машины. Электроника тоже может преподнести сюрприз – например в виде напрочь погасшего тачскрина мультимедийной системы.

Выводы

Присматривая себе подержанного «китайца», не стоит гнаться за дешевизной и обращать внимание на машины, выпущенные ранее 2020-2021-го годов.

До этой временной границы автопроизводители из КНР уделяли недостаточно внимания антикоррозийной стойкости кузовов своих ТС.

Есть серьезные вопросы к надежности узлов и агрегатов китайских авто тех лет.

С ремонтом и обслуживанием «старокитайских» легковушек могут возникнуть серьезные сложности, несмотря даже на их относительно простую конструкцию.

Во-первых, поиск запчастей и расходников на такие авто может стать большой проблемой. Да и качество новых деталей может сильно расстроить втовладельца. Во-вторых, далеко не каждый автосервис согласится ремонтировать старую китайскую машину.