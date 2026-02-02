Флагманский седан Mercedes-Benz S-Class получил значительное обновление, главным образом в дизайне и оснащении. Экстерьер освежили за счёт изменённых фар с характерным световым рисунком в форме трёхлучевых звёзд, более крупной подсвечиваемой решётки радиатора и новых оригинальных колёсных дисков. В салоне появилась современная мультимедийная система с тремя дисплеями MBUX Superscreen, обновлена центральная панель и рулевое колесо, появились новые опции вроде подогреваемых ремней безопасности и мультимедиа для задних пассажиров. Техническая гамма также обновлена — внедрён новый 4,0-литровый V8 для версии S580, а также подвергли обновлению рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, дополнят которые гибридные модификации с приличным запасом хода на электротяге.