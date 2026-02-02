$75.7390.47

Улучшенная Aura, новый S-Class и особый Duster: главные автоновинки недели

Максим Вершинин
Новый трековый вариант спорткара на базе Ford Mustang Shelby GT350 появился как продолжение традиции гоночных Mustang. Модель TA (Trans-Am) посвящена юбилею американской гоночной серии Trans-Am и оснащается 824-сильным 5,0-литровым компрессорным V8 Coyote, 6-ступенчатой механической коробкой передач, доработанной подвеской, развитым аэродинамическим обвесом и даже каркасом безопасности. Всего будет выпущено 70 экземпляров Shelby GT350/TA.
Нидерландский производитель экстравагантных спорткаров представил преемника модели Donkervoort F22 — новый P24 RS лишился традиционного для Donkervoort Automobielen 5-цилиндрового 2,5-литрового турбомотора Audi, перейдя на 3.5 V6 от Ford. Доработанный двигатель мощностью 600 л.с. сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Вместе со сменой силового агрегата были доработаны подвеска и кузов, а в качестве опции для Donkervoort P24 RS предложен специальный обвес для максимальной эффективности на гоночной трассе.
Флагманский седан Mercedes-Benz S-Class получил значительное обновление, главным образом в дизайне и оснащении. Экстерьер освежили за счёт изменённых фар с характерным световым рисунком в форме трёхлучевых звёзд, более крупной подсвечиваемой решётки радиатора и новых оригинальных колёсных дисков. В салоне появилась современная мультимедийная система с тремя дисплеями MBUX Superscreen, обновлена центральная панель и рулевое колесо, появились новые опции вроде подогреваемых ремней безопасности и мультимедиа для задних пассажиров. Техническая гамма также обновлена — внедрён новый 4,0-литровый V8 для версии S580, а также подвергли обновлению рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, дополнят которые гибридные модификации с приличным запасом хода на электротяге.
Корейский бренд представил прототип внедорожного багги Genesis X Skorpio с бензиновым двигателем V8 мощностью около 1115 л. с., спортивной подвеской, карбон-кевларовым кузовом и встроенным каркасом безопасности. Салон выполнен в стилистике ралли-рейдовых машин, но при этом отделан дорогими и качественными материалами на уровне дорожных моделей Genesis. О серийных перспективах концепт-кара компания не сообщает.
АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновлённого бизнес-седана Lada Aura модельного 2026 года. Модель получила улучшенную информационно-развлекательную систему EnjoY с PlayAuto (для стабильной работы навигации в онлайн- и офлайн-режимах), сервисами «Сбера», «Яндекса» и не только. Кроме того появились функции бесключевого доступа в салон и дистанционного запуска двигателя, что сделало машину современнее и технологичнее.
Линейка роскошных двухдверок Bentley расширилась за счёт новых S-модификаций на базе актуального поколения Continental — купе GT S и кабриолета GTC S. Новинка получила 680-сильную гибридную силовую установку на основе 4,0-литрового V8 с электромотором и 8-ступенчатой коробкой. Батарея ёмкостью около 25,9 кВт·ч обеспечивает движение до 80 км только на электротяге. Спортивная выхлопная система, доработанная подвеска, затемнённая оптика, новые 22-дюймовые колёса и отделка салона с алькантарой и двухцветной кожей стали отличительными чертами нового варианта спорткара.
Представлен ещё один вариант популярного кроссовера Renault Duster нового поколения. Модель для рынка Индии получила свой дизайн кузова и интерьера, мультимедиа с сервисами Google и ассистентом Gemini на базе искусственного интеллекта. В гамму двигателей вошли бензиновые моторы и гибридная силовая установка, но привод у всех версий исключительно передний.
Премиальные седаны, мощные спорткары, скромный кроссовер и экстремальный внедорожник. Такие премьеры — для российского и мирового рынка — принесла нам последняя неделя января.