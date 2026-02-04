Что можно купить до 2,5 миллионов рублей: 10 лучших седанов на рынке

Несмотря на любовь отечественных автолюбителей к седанам, с каждым годом их становится всё меньше и меньше. А подбор достойного варианта не по заоблачной цене и вовсе — задача со звёздочкой. Тем не менее «Рамблер/авто» изучил предложения и собрал десять новых седанов до 2,5 миллионов рублей, которые можно купить на российском рынке. Спойлер: выбор не ограничивается лишь продукцией АвтоВАЗа, есть и другие достойные варианты.

© Андрей Колтун

«АмберАвто A5»

Цена: от 2 225 000 рублей

Возможно, это самая необычная модель в нашей десятке. Ведь по цене бюджетного седана вполне официально можно купить электромобиль. «АмберАвто A5» от калининградского «Автотора» представляет собой ребрендированную версию китайского электроседана JMEV Yi. Переднеприводный 160-сильный электромобиль оснащается тяговой батареей ёмкостью 60,2 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 450 км по циклу NEDC.

Стильный дизайн, неплохое оснащение и привлекательная цена делают «АмберАвто» интересным вариантом, единственный существенный минус — пока что весьма ограниченная география дилеров. Впрочем, это не помешало машине в сентябре 2025 года стать самым продаваемым новым электромобилем в России.

© АмберАвто

BAIC U5 Plus

Цена: от 2 319 000 рублей

На российском рынке BAIC U5 Plus позиционируется как один из самых дешёвых легковых автомобилей иностранных брендов, хотя его выпуск и налажен на калининградском заводе «Автотор». Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л. с. в связке с вариатором.

Автомобиль выступает как альтернатива ушедшим из России Hyundai Elantra, Kia Cerato и Skoda Octavia благодаря сочетанию низкой цены, достаточного комфорта и неплохого оснащения. Из минусов — не самый раскрученный бренд, который может отпугивать потенциальными сложностями с сервисным обслуживанием.

© BAIC

Belgee S50

Цена: от 1 899 990 рублей

Belgee S50 — это переименованный Geely Emgrand третьего поколения белорусской сборки. Седан вышел на российский рынок в 2025 году и претендует на звание одного из лучших в своём классе. Тут и привлекательный дизайн, и неплохие ездовые повадки, и хорошее оснащение, и привлекательная цена, которую обеспечивает глубокая локализация в дружественной стране.

Неоспоримый плюс модели — атмосферный бензиновый двигатель 1,5 мощностью 122 л. с., который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Проверенные агрегаты в сочетании с выбором из нескольких комплектаций ожидаемо быстро сделали модель одним из бестселлеров рынка.

© Belgee

Changan Alsvin

Цена: от 2 069 900 рублей

Седан Changan Alsvin стал своего рода заменой Renault Logan, поскольку модель соответствует последней не только по своим габаритам, но и позиционированию как весьма бюджетной иномарки.

Под капотом Alsvin установлен 98-сильный атмосферный мотор объёмом 1,5 литра, который сочетается с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Оснащение не самое богатое, но базовый набор оборудования для комфортной жизни есть. Смириться с некоторым аскетизмом поможет возможность сэкономить за счёт покупки Alsvin 2024 года выпуска — на такие варианты дают большие скидки.

© Changan

Lada Aura

Цена: от 2 269 000 рублей

Если хочется большего, чем просто бюджетный седан, можно присмотреться к Lada Aura — флагманской на текущий момент модели тольяттинского автогиганта. Удлинённый седан с улучшенной шумоизоляцией, кожаной отделкой салона и богатым оснащением может стать неплохой семейной машиной или своего рода входным билетом в бизнес-класс.

Технически модель не отличается от Lada Vesta и позаимствовала у неё 122-сильный бензиновый 1,8 в сочетании с вариатором. Стоят ли дополнительные 245 мм колёсной базы и кожаная отделка доплаты в несколько сотен тысяч рублей относительно исходной модели — решать покупателю.

© АВТОВАЗ

Lada Iskra

Цена: от 1 277 000 рублей

Самая свежая модель российского автогиганта привлекает широким выбором комплектаций, агрегатов и даже кузовов. Так что в зависимости от уровня оснащения Lada Iskra может стать альтернативой как Lada Granta, так и Lada Vesta. Покупателям предложен выбор между 90-сильным восьмиклапанным 1,6 с 5-ступенчатой механикой и шестнадцатиклапанным 1,6 на 106 л. с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Оставаясь новичком на российском рынке, к концу 2025 года Lada Iskra начала набирать продажи, занимая позиции в топ-10 ежемесячных рейтингов. Так что для тех, кто ищет непременно отечественный, да ещё и современный автомобиль, это интересный вариант для изучения модели в качестве потенциального кандидата к приобретению.

© АВТОВАЗ

Lada Vesta

Цена: от 1 581 000 рублей

Главный конкурент «Искры» — родственная Vesta, которая и крупнее, и лучше оснащена и предлагает больше возможностей. Например, более мощный двигатель 1,8 на 122 л. с. или уникальные модификации вроде «внедорожного» седана Cross или «подогретого» Sportline.

Обновлённая Lada Vesta хотя и не лишена недостатков, однако обладает сбалансированным соотношением цены к качеству. Другой весомый плюс модели — отсутствие проблем с обслуживанием и запчастями. Так что на фоне иностранных конкурентов да и некоторых российских моделей — «Веста» весьма привлекательный вариант для практичного человека.

© АВТОВАЗ

Livan S6 Pro

Цена: от 2 184 000 рублей

Livan S6 Pro представляет собой существенно модернизированный вариант седана Geely Emgrand GL 2016 модельного года. У него новое оформление кузова и переработанный интерьер, что позволяет машине выглядеть свежо и современно, несмотря на солидный возраст конструкции. Под капотом авто установлен 147-сильный бензиновый турбомотор 1,5, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

S6 Pro предлагает достаточно высокий уровень оснащения и неплохую динамику, но среди минусов — потенциальные проблемы с обслуживанием и низкая ликвидность модели. В 2026 году на официальном сайте Livan можно обнаружить в продаже машины ещё 2024 года выпуска. Это позволит получить большие скидки и здорово сэкономить при покупке такой машины.

© Livan

Solaris HS

Цена: от 2 440 000 рублей

Под брендом Solaris, который появился в России в 2024 году, продаются хорошо известные модели Hyundai и Kia. С единственной поправкой на то, что после смены логотипа автомобили изменили ценовое позиционирование, перекочевав из бюджетного сегмента в более дорогой класс.

Седан Solaris HS представляет собой давно знакомый Hyundai Solaris с новыми шильдиками на капоте и крышке багажника. А это значит — проверенные моторы и коробки передач, безопасная конструкция, современный интерьер и весьма богатое по меркам класса оснащение. Обратная сторона медали — самая высокая базовая цена среди всех моделей в подборке.

© AGR Automotive Group

Solaris KRS

Цена: от 2 335 000 рублей

Чуть доступнее — Solaris KRS, технически близкий к Solaris HS, но с дизайном кузова и салона от Kia Rio. Оснащён автомобиль 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 123 л. с. (у Solaris HS есть 100-сильный 1,4) и 6-ступенчатыми механической и автоматической коробками передач.

Модель в представлении не нуждается, поскольку в России колесят по дорогам тысячи таких автомобилей, хотя и с другими эмблемами. Но технически что Kia, что Solaris идентичны, а это означает привычный уровень комфорта и отсутствие проблем с запчастями и сервисом.