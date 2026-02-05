«УАЗик» здорового человека: обзор и тест-драйв внедорожника BAW 212

Древний армейский внедорожник УАЗ-469 (он же УАЗ-3151) дожил до сегодняшнего дня в обличии «Хантера» практически без изменений: по сути, это всё та же кондовая солдатская «повозка». А китайцы за четыре десятка лет постепенно превратили аналог 469-го во вполне современный вездеход. «Рамблер/авто» познакомился с BAW 212, корни которого уходят к армейскому внедорожнику Beijing BJ 212, и пришёл к выводу, что сейчас таким мог бы быть и отечественный УАЗик.

© Вячеслав Крылов

Внешность у BAW 212 — то, что доктор прописал для настоящего внедорожника. Выглядит простовато, но брутально. А в деталях, например в оформлении светодиодной оптики, бортовых панелях и бамперах проскальзывают ретро-нотки классической машины. Похожими приёмами пользуются и именитые бренды при выпуске таких культовых моделей, как Jeep Wrangler, Lаnd Rover Defender и Mercedes G-Class.

К слову, УАЗ мы вспомнили не просто так. Свою конструктивную родословную предок 212-го с индексом BJ ведёт непосредственно от УАЗ-469, технологией производства которого советские инженеры поделились с братским китайским народом ещё в начале 1960-х.

Китайский вариант нашего армейского вездехода, отслужив в армии несколько десятков лет, постепенно превратился во вполне гражданский внедорожник, на котором, в отличие от того же Hunter, можно прекрасно ездить каждый день, в том числе и по асфальту.

© Вячеслав Крылов

Что внутри: изучаем интерьер BAW 212

Чисто внедорожные элементы дизайна отличают салон BAW 212 от большинства современных кроссоверов. Поручни для удобной посадки и высадки, вставки из «голого» металла, нарочито-квадратные формы деталей — всё это подчёркивает утилитарный характер автомобиля.

Вместе с тем с таким антуражем прекрасно сочетаются крупный дисплей приборки, 12-дюймовый тачскрин современной медиасистемы и джойстик селектора 8-ступенчатого автомата. К слову, уместно выглядят и электрифицированные передние кресла, а также отделка натуральной и качественной кожей. Про климат-контроль, «круиз», запуск мотора с кнопки и камеры по кругу можно и не упоминать — это само собой.

© Вячеслав Крылов

При этом гены военного вездехода ощущаются везде. Посадка и водителя, и пассажиров подчёркнуто вертикальная. Руль хоть и регулируется — но только по высоте. Диапазон продольной регулировки передних кресел откровенно маловат. В крайнем заднем положении переднего кресла колени водителя даже среднего роста касаются пластика передней панели. При этом и пассажиры второго ряда в любом из раскладов не чувствуют себя особо вольготно.

© Вячеслав Крылов

Объём багажника заявлен производителем на уровне 745 литров. Видимо, считали от пола до потолка — глубиной он не впечатляет. Кстати, намёки на военное прошлое есть и в багажнике: над левым задним крылом предусмотрена специальная ниша под установку радиостанции. А снаружи на пятой двери есть пластиковая заглушка — она прикрывает специальное место под установку антенны.

© Вячеслав Крылов

Задняя дверь 212-го — распашная. И очень тяжёлая из-за висящей на ней запаски. Собственно, по этой же причине дверь чуть-чуть провисает. Это хорошо заметно, если внимательно присмотреться. Да и закрывается она с излишним усилием — приходится преодолевать перекос, вызванный весом. Прямо как на «уазиках» с их провисающими со временем петлями!

© Вячеслав Крылов

Езда по асфальту

BAW 212 — серьёзный рамный аппарат с внушительными 235 мм клиренса. Так что боковые подножки в данном случае — не антуражный изыск, а повседневно востребованная опция. Садясь за руль, нужно отдавать себе отчёт, что это машина с неразрезными (!) мостами, жёстко подключаемым передним приводом и блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Ожидать от него комфорта и более-менее легковой управляемости, как на кроссоверах, не приходится. При этом важно отметить, что подвески здесь — пружинные, а не рессорные. Что само по себе весомый плюс. А ещё тормоза — дисковые, никаких «барабанов». Так что замедления тоже весьма адекватные. В целом, если держать всё это в голове, то грубые повадки 212-го на асфальте воспринимаешь как должное. И даже несмотря на всё это машина не утомляет при длительной езде по асфальту, как тот же УАЗик.

© Вячеслав Крылов

Тяги и мощности под капотом у него более чем достаточно: 235 бензиновых «лошадок» бодро разгоняют машину массой более 2,1 тонны. Хотя есть и особенности характера. Так, коробка на первых двух передачах подтупливает, а двигатель по-настоящему раскрывается лишь после 2 000 об/мин.

Производитель заявляет разгон до сотни на уровне 8,1 секунды и этому показателю, пожалуй, можно верить. Укладываешь педаль газа в пол, и машина весело набирает ход. Жаль, клиренс велик, а подвеска с большой неподрессоренной массой — жестковата. Если под колёсами обилие «лежачих полицейских», то внедорожник на них скачет козликом! А на гладком асфальте — вполне пригодная к езде по городу машина.

© Вячеслав Крылов

Главное — не перебарщивать с газом в поворотах. Достаточно короткая база, задний привод и мощный двигатель играючи отправляют корму BAW в занос. Система стабилизации, разумеется, срабатывает, но с некоторым запаздыванием, поэтому нужно быть готовым к возможным неприятностям.

По трассе 212-й может идти и 120, и 150 км/ч, но неразрезные мосты не позволяют делать это легко. На скорости свыше 100 км/ч приходится постоянно подруливать, возвращая машину на исходную траекторию. Впрочем, требовать от BAW 212 ехать по асфальту как современный кроссовер — всё равно, что заставить бульдога бегать наравне с гончей. Он, конечно, будет стараться изо всех сил, но мощная мускулатура не компенсирует коротких лапок.

© Вячеслав Крылов

Родная стихия

Впрочем, BAW 212 в первую очередь создан для бездорожья. Подключение переднего моста и блокировки дифференциалов, отключение системы стабилизации, выбор режима движения (бездорожье, спорт, «эко») — для включения каждой из перечисленных функций на центральной консоли внедорожника предусмотрена своя персональная клавиша. То есть для разных ситуаций каждый из этих инструментов можно активировать отдельно!

© Вячеслав Крылов

Рекордный снегопад, накрывший Москву и область, создал отличные условия для испытания всех этих систем. Выехав за город, на снежную целину, у меня сложилось впечатление, что этому BAW вообще всё равно, что у него под колёсами.

При включённом полном приводе и отрубленной стабилизации автомобиль спокойно переползал даже через метровые сугробы. Поначалу я заблокировал межколёсные дифференциалы, но потом понял, что в этом нет необходимости, и отключил их. Машина вообще ни разу не спасовала.

Главное — не посадить её на мосты. В какой-то момент нас занесло на начисто занесённую снегом колею и передние колёса стали терять зацеп за твёрдый грунт. Но решение созрело спонтанно: потихоньку отползли задним ходом и вновь погнали сквозь снежную целину, словно раскалённый нож в масле.

© Вячеслав Крылов

Единственное, из-за чего приходилось периодически осторожничать — передний бампер. Он сильно вынесен вперёд, как у Jeep Wrangler, и уменьшает угол въезда. Если налетишь на скрытое под снегом препятствие — наверняка расколешь его. Для бездорожья всё же напрашивается стальной бампер, да с креплением под установку лебедки… Впрочем, не исключено, что в дальнейшем подобное оборудование появится у дилеров в качестве внедорожной опции.

© Вячеслав Крылов

BAW заявляет потребление топлива на уровне 13,5 л/100 км в городском цикле. Но у нас никак не получалось двигаться с расходом менее 16 литров. По шоссе выходило минимум 12.

Ну а если на пути попался дорожный затор, то борткомпьютер мог показать и все 20 литров на сотню. На бездорожье, сами понимаете, мотор уплетает и того больше. Но это легко объяснимо: проворачивать классическую полноприводную трансмиссию «парт-тайм» с настоящей «железной» раздаточной коробкой и мостами, плюс ещё АКП — на всё это требуется немалая энергия. Отсюда и негуманный расход горючего. Элементарная физика — иначе и не бывает.

© Вячеслав Крылов

Конкуренты BAW 212

Tank 300

Tank 300 находится примерно в той же ценовой нише — от 4,3 до 4,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Правда, на асфальте Tank чувствует себя более уверенно, нежели BAW: передняя независимая подвеска однозначно выигрывает в этой дисциплине у неразрезного моста.

© Tank

Haval H5

Ещё один рамник от концерна Great Wall Motor, который может похвастаться просторным салоном и большим багажником. Впрочем, длинная колёсная база и большие свесы всерьёз снижают внедорожные возможности H5. При этом машина оснащается и бензиновым, и дизельным двигателями и обладает весьма привлекательной ценой от 3,8 миллиона рублей. А автомобили 2024-го года выпуска и вовсе можно взять от 3,75 миллиона.

© Haval

УАЗ «Патриот»

Почему не «Хантер»? Да просто «Патриот» хоть как-то похож на современную машину по уровню оснащения и конструкции. Российский автомобиль существенно проигрывает BAW 212 с точки зрения опций. Кроме того, у него нет АКП, а двигатель — всего на 149 л. с. Но зато УАЗ «Патриот» в топовой комплектации стоит от 2,13 миллиона рублей, а минимальная цена BAW 212 начинается от 4,2 миллиона (в топе — от 4,635 миллиона рублей).

© УАЗ

Плюсы BAW 212

Великолепная проходимость.

Богатое оснащение.

Хорошая разгонная динамика.

Обилие физических кнопок в салоне.

Минусы BAW 212

Жёсткая подвеска.

Посредственная управляемость на асфальте.

Не самая удобная посадка.

Небольшой багажник.

Высокий расход топлива.

© Вячеслав Крылов

