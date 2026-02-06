В России снова начали собирать BMW, но есть серьёзная проблема

Эта история похожа на автомобильный триллер: после полной остановки сборки BMW в Калининграде из-за санкций, в начале 2026 года на рынке неожиданно появляются новые кроссоверы X5 и X7 с шильдиком «Made in Russia». По заявлениям некоторых продавцов, это уже не «досборка» из старых запасов машинокомплектов, а автомобили с использованием свежих комплектующих. Мы решили проверить, можно ли сегодня купить новый BMW российской сборки, что обещают официальные дилеры и какие подводные камни ждут потенциальных покупателей таких авто.

© BMW

Информация всплыла, как часто бывает, из неофициальных источников. Владелец группы компаний AvtoRevizorro, известный эксперт по подбору автомобилей и автор популярного YouTube-канала Кирилл Чернов заявил в эфире радио РБК, что лично видел новые машины на калининградском заводе «Автотор».

По его словам, сборка кроссоверов X7 уже началась, а вскоре к ней присоединится и X5. Главный сенсационный тезис — в автомобилях используются не только детали 2022 года, но и «полноценные крупные механические узлы» 2025 года выпуска.

Группа AvtoRevizorro, называющая себя неофициальным дилером BMW, уже готовится к продажам и выставила первые объявления. Мы отправились на собственную «разведку», обзвонив дилеров по всей стране, чтобы отделить слухи от фактов.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Охота за «призрачными» кроссоверами

Наш первые звонки — в официальные московские дилерские центры. В автосалоне «Авилон», бывшем официальном дилере BMW, менеджер ответил прямо: таких машин у них нет и не предвидится.

Продавец, не отрицая самого факта их существования, тут же предупредил о ключевой проблеме: идентификационные номера (VIN) этих автомобилей не проходят по официальным базам BMW.

«Это может стать серьёзной головной болью при заказе оригинальных запчастей», — пояснил менеджер.

В других официальных салонах, таких как «Борисхоф» и «Рольф», также подтвердили эту информацию, намекнув на возможные сложности с обслуживанием «нестандартных» экземпляров.

Однако в «Автодоме» продавец проговорился, сообщив, что представительство марки не рекомендует торговать такими автомобилями. Этот факт косвенно доказывает, что в BMW знают о существовании этих машин, но дистанцируются от них и никак не комментируют.

А вот в официальном сервисе «БМВ-Авангард» первоначально заявили, что ничего не слышали о новеньких моделях калининградской сборки. Лишь после консультации с коллегами последовал официальный, уже заученный ответ: «BMW не имеет к этим автомобилям никакого отношения, не гарантирует их качество и техническую поддержку, приобретать их не рекомендует».

© BMW

Мы расширили поиск, обратились к неофициальным продавцам. В московском и казанском отделениях сети «Лиса Рулит», где обычно широко представлены модели BMW, ввезённые по параллельному импорту, о калининградских X5 тоже ничего не знали. Вместо этого предложили новенький X5 китайской сборки за 9,8 миллиона рублей.

Следующей целью стал казанский «Транс Тех Сервис». По информации некоторых СМИ, именно у этого — официального, кстати — продавца находились искомые кроссоверы. Однако на деле машин в наличии не оказалось. Но наводка всё же была точной. Менеджер предложил поставить нас в лист ожидания на поставку в конце февраля — начале марта. К этому времени как раз должны приехать белые X5 с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л.с. в максимальной комплектации M-Sport за 13,7 миллиона рублей. И это уже была конкретная заявка.

Наконец, мы дозвонились до источника истории — компании AvtoRevizorro. Здесь подтвердили: машин осталось мало, но можно зарезервировать экземпляр из ожидаемой партии в конце февраля. Цена — 13,3 миллиона рублей за топовый белый X5. X7, по их словам, тоже доступен, но дороже примерно на миллион.

На прямой вопрос о проблемах с признанием машин и сервисом продавец AvtoRevizorro дал откровенный ответ. Он подтвердил, что VIN-номера этих BMW действительно отсутствуют в официальных базах.

«Мы решаем это просто: вместе с автомобилем покупатель получает подменный VIN от аналогично оснащённой модели, по которому можно заказывать все необходимые детали», — пояснил менеджер.

По его заверениям, в 2025 году они продали около 120 таких кроссоверов, и ни у одного клиента якобы никаких проблем не возникло.

Как это стало возможным?

Ситуация действительно выглядит парадоксально, но имеет логичное объяснение. Судя по всему, речь идёт о так называемой «промышленной сборке», которую предприятие «Автотор» может осуществлять в особой экономической зоне Калининграда. Юридически это не является прямым нарушением санкций, так как формально завод не представляет бренд BMW.

Комплектующие, включая свежие узлы 2025 года, вероятно, поступают через сложные цепочки посредников из третьих стран, что является классическим способом обхода ограничений.

© BMW

Стоит ли покупать такой автомобиль?

Ответ зависит только от готовности покупателя к риску. С одной стороны, это возможность приобрести новый, желанный кроссовер, которого официально в стране нет. Цены хоть и высоки, но могут быть до 20% ниже рыночных цен на аналогичные модели, ввезённые по параллельному импорту.

С другой — покупателя ждёт целый ворох потенциальных проблем:

Полное отсутствие заводской гарантии от BMW. Все претензии — только к продавцу. Проблемы с идентификацией и сервисом. Необходимость использовать «подменный» VIN — это серая зона, которая может создать сложности при любом взаимодействии с таможней, страховыми компаниями или даже при попытке продажи в будущем. Вопросы к качеству сборки и компонентов. Даже свежие узлы могут быть предназначены для других рынков и не адаптированы к российским условиям. Единого стандарта контроля качества, как на официальном заводе, нет. Неопределённое будущее. Неясно, как долго продлится такая схема поставок комплектующих и будет ли доступен сервис для этих машин через несколько лет.

Главное

Покупка калининградского BMW — это авантюра для тех, кто осознает все риски и готов мириться с статусом владельца «особенного», не признанного производителем автомобиля.

Для большинства же это слишком рискованная история, где экономия (если она есть) может в будущем обернуться большими затратами и нервотрёпкой.

Рынок нашёл лазейку, но надёжность этой лазейки пока проверили около 120 владельцев, по словам одного из продавцов. Причём купили они свои машины недавно, а что их ждёт дальше — уравнение с большим количеством неизвестных.