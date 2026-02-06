У кого круче? Сравниваем лимузины Путина, Трампа и Си Цзиньпина

На этой неделе отечественная люксовая марка Aurus получила одобрение типа транспортного средства на свой полностью электрический мотоцикл Merlon и готовится к его серийному выпуску. Кроме того, в базе Росстандарта появились характеристики обновленного президентского лимузина Aurus Senat, который был представлен ещё на инаугурации 2024 года и долгое время оставался засекреченными. Мы внимательно изучили параметры обновлённой машины, а заодно решили заочно сравнить новый лимузин с его главными «соперниками».

© Михаил Терещенко/РИА Новости; Chung Sung-Jun/Getty Images; Kevin Carter/Getty Images

Впрочем, важно отметить, что лимузины глав государств давно перестали быть просто средством передвижения. Сегодня они представляют собой высокотехнологичные мобильные крепости на колёсах, которые еще и считаются символами национального престижа и технологических возможностей страны. Многие мировые лидеры используют роскошные модели «большой немецкой тройки». Но если национальный автопром выпускает подходящие машины, то руководители стран, как правило, отдают предпочтение бронированной технике местных марок.

Особняком стоят как раз машины лидеров трёх крупнейших мировых держав — президента России Владимира Путина, 47-го президента США Дональд Трамп и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Они не просто ездят на автомобилях локальных марок: Aurus Senat, Cadillac One и Hongqi N701 представляют собой настоящие загадки на колёсах. Вот и попробуем их разгадать.

Aurus Senat Limousine

После развала СССР лимузины ЗИЛ достаточно быстро сошли со сцены, уступив место бронированным Mercedes-Benz S-Class в удлинённой версии Pullman. Но в начале 2010-х ситуацию решено было исправить и пересадить президента России на отечественный автомобиль — началось всё с проекта «Кортеж» и создания «Единой модульной платформы» для целого семейства роскошных автомобилей самого разного назначения, унифицированных технически и объединённых именами (все автомобили Aurus названы в честь башен московского Кремля).

© Константин Завражин/РИА Новости

Первая модель нового бренда Aurus — лимузин и седан Senat — дебютировала во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года. С тех пор модель остаётся основным транспортом Владимира Путина, а состоятельные поклонники отечественного автопрома могут купить себе такие же автомобили, хотя и без полагающегося президентской машины спецоборудования. Все модели Aurus оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8 мощностью 598 л.с. и встроенного в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач электромотора пиковой отдачей 63 л.с. с литий-ионной батарей, привод — полный.

Кузов имеет многослойную броню, стёкла — пуленепробиваемые, салон может быть герметизирован, а автомобиль адаптирован к работе в экстремальных климатических условиях. Большая часть информации о защитных системах засекречена, однако известно, что машина способна противостоять огнестрельному оружию, взрывным устройствам и химическим угрозам. Салон отделан с использованием дорогих материалов, натуральной кожи, дерева и металла, а уровень шумоизоляции позволяет создать максимально комфортную атмосферу в любых обстоятельствах.

В 2024 году опять же на церемонии инаугурации Владимира Путина дебютировал обновлённый Aurus Senat. Поменялись фары и фонари, решётка радиатора, бамперы, капот и крышка багажника, а салон перекроили почти целиком — новые передняя панель, центральный тоннель, руль, дверные карты.

Стало современнее оснащение и эргономичнее салон, а технические перемены описаны сдержанно: «конструктивные изменения, повышающие эффективность работы тормозной системы, подвески колес, системы подачи топлива и автоматической трансмиссии».

© Aurus

Президентский лимузин имеет колёсную базу 4300 миллиметров при длине 6653 миллиметра, ширине 2020 мм и высоте 1702 мм. Рестайлинговая версия потяжелела на 325 кг, до 6625 кг, что может быть связано как с появлением дополнительного оборудования, так и с улучшением бронезащиты.

Cadillac One «The Beast»

В Соединённых Штатах президентский лимузин носит официальное название Cadillac One, однако во всём мире он известен под прозвищем «The Beast», что в переводе означает «Зверь». С начала второго срока Дональда Трампа им используется одна из наиболее современных версий этого автомобиля. В отличие от обычных серийных Cadillac, «The Beast» обладает уникальной конструкцей, разработанной специально для нужд Секретной службы США. Он лишь внешне напоминает серийный седан Cadillac схожий с моделью CT6, а фактически основан на усиленной платформе грузовиков GMC TopKick.

Масса американского президентского лимузина может достигать семи-девяти тонн, что делает его одним из самых тяжёлых легковых автомобилей в мире. Его кузов представляет собой бронированную капсулу из стали, титана и композитных материалов. Толщина стекол может превышать десять сантиметров, а двери по уровню защиты сопоставимы с бронёй военной техники.

© DPA/East News

Несмотря на огромный вес, автомобиль способен поддерживать необходимую динамику и манёвренность в составе кортежа — машина оснащена 6,6-литровым турбодизелем V8, а управляют ею специально подготовленные агенты Секретной службы.

Внутреннее оснащение «Зверя», помимо комфорта, ориентировано прежде всего на выживание в экстремальных условиях. В салоне имеется запас кислорода на случай химической атаки, системы пожаротушения, средства защищённой связи, медицинское оборудование и даже запас крови той же группы, что и у президента.

Шины с технологией run-flat и кевларовым усилением позволяют продолжать движение даже после серьёзных повреждений. Многие элементы защиты остаются строго засекреченными, однако специалисты сходятся во мнении, что это один из самых защищённых автомобилей в мире. Во время зарубежных поездок лимузин доставляется специальными транспортными самолётами, а его появление на публике часто становится знаковым событием для СМИ.

© Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images

Для коротких поездок президент США также часто использует бронированные внедорожники Chevrolet Suburban Секретной службы США, но сейчас в работе находится «мини-Зверь». Анонсирован новый бронеавтомобиль в стиле Cadillac Escalade IQ, который конструктивно будет похож на лимузин Cadillac One, но окажется более компактным и более подходящим для выездных турне, не требующих по статусу присутствия основной машины.

Hongqi N701

Официальный поставщик автомобилей для центрального коммитета коммунистической партии Китая — марка Hongqi («Красное знамя»). Она традиционно строит особую машину для председателя компартии, которая визуально хоть и похожа на серийные модели, но имеет ряд конструктивных особенностей и не поступает в свободную продажу.

На данные момент председатель компартии КНР Си Цзинпинь использует бронированный лимузин Hongqi N701, информации о котором в открытом доступе крайне мало из-за особого статуса этого автомобиля. Тем не менее, какая-то информация просачивается в Сеть.

© Andrew Harnik/Getty Images

Так, по данным из открытых источников, лимузин длиной около шести метров оснащается гибридной силовой установкой на базе 283-сильного 3,0-литрового V6 от Hongqi H9+ в сочетании с электромотором. Этот тандем обеспечивает представительской модели суммарную мощность 462 л.с. Машина также оснащена автоматической коробкой передач и системой полного привода, которые являются золотым стандартом для столь тяжёлых автомобилей. Кроме того, седан Си Цзиньпина обладает серьёзной бронезащитой, однако подробностей о ней нет.

Интерьер N701 оформлен с использованием дорогих материалов, китайской символики и традиционных мотивов — атмосфера роскоши соответствует статусу высокопоставленного пассажира, хотя общий стиль отделки выглядит несколько эпатажно на фоне Aurus и Cadillac. Судя по имеющимся в сети снимкам, в интерьере Hongqi есть декоративные вставки синего цвета. Экстерьер же N701 достаточно консервативен и общими чертами даже напоминает обновлённый Aurus Senat.

Лимузин Hongqi активно используется главой Китая во время государственных церемоний внутри страны и международных визитов. Он являются важным элементом политического имиджа Китая и подчёркивает стремление страны к демонстрации собственной технологической независимости и культурной самобытности.

© arlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images

Главное

Объединяет эти три автомобиля не только общий консервативный стиль, но степень секретности, которая их окружает. Транспорт первых лиц защищён по высшему разряду, причём речь идёт не только о бронированном кузове, но и о спецсвязи на борту, а также различном оборудовании для работы прямо в движении.

Информация о таких деталях относится к охраняемой государственной тайне, поэтому можно только предполагать, что находится под кузовом. Смело можно утверждать только одно — речь идёт о самых передовых технологиях, доступных в той или иной стране.

Традиционно при зарубежных визитах каждый президент берёт с собой в поездку собственный автомобиль, как того требует протокол защиты, но иногда случается обмен опытом. Так, Дональд Трамп прокатил Владимира Путина на своём «Звере», а Си Цзиньпин в своё время позволил поближе познакомиться с «Красным флагом» 46-му президенту США Джо Байдену, хотя такие эпизоды исключение, чем правило. Конструкция и оснащение президентских автомобилей — тайна каждой страны.