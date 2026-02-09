$77.0591.05

Lada Vesta c заводским ГБО, безумный Urus от Brabus и автодом Mercedes: главные автоновинки недели

Максим Вершинин
Заводскую версию Lada Vesta с ГБО (газобаллонное оборудование) покупатели ждали давно. И вот, наконец, модель получила версию CNG, способную работать как на газу, так и на бензине. Новинка оснащается 90-литровым баллоном, вмещающим 22 кубометра метана. Старший 16-клапанный 1,6-литровый мотор развивает на бензине 106 л.с., а на метане — 96 л.с. Однако, увы, битопливная модель доступна только с 5-ступенчатой механикой и только в кузове седан От обычной версии новинка отличается шильдиками на кузове, бирюзовыми шкалами приборов, расширенными функциями борткомпьютера и кнопкой переключения между разными видами топлива на передней панели. Суммарный запас хода Vesta CNG составляет более 1000 км, из которых около 320 км машина проезжает исключительно на метане. Седан предложен в четырёх комплектациях по начальной цене от 1 881 000 рублей.
Популярный кроссовер Geely Atlas обрёл новую модификацию. В продажу возвращается переднеприводная версия модели, которая за время отсутствия на российском рынке обрела новый силовой агрегат. Теперь версии с передней ведущей осью полагается двигатель, заимствованный у Geely Coolray и Geely Cityray. Новинка оснащается бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Переднеприводный Geely Atlas доступен в единственной комплектации Luxury 2WD стоимостью 3 449 990 рублей — на три с лишним сотни тысяч дешевле, чем схожая по оснащению версия, но со всеми ведущими колёсами.
Ещё один популярный на российском рынке кроссовер ждёт модернизация. Анонсирован обновлённый вариант модели Omoda C5, которая серьёзно поменяется внешне, обретёт улучшенный салон и получит ряд технических изменений. Детальной информации о том, как поменяются агрегаты, пока нет. Как нет и изображений интерьера новинки. Зато рассекречен облик нового Omoda C5. Экстерьер кроссовера будет выполнен в стиле более крупного флагманского кроссовера Omoda C7.
Сегмент универсалов возвращается к жизни усилиями китайских автопроизводителей. Недавно появились Zeekr 007GT и Nio ET5T , а сейчас свой ответ конкурентам подготовил Avatr, анонсировавший модель 06T. От седана Avatr 06 новинка отличается только типом кузова с пятой дверью, да нюансами оформления вроде новых фонарей и привычных дверных ручек. Интерьер модели пока не раскрыт, как нет и никакой информации о технических характеристиках универсала. С большой долей вероятности Avatr 06T и по дизайну салона, и по гамме агрегатов будет унифицирован с базовой моделью, а значит можно ожидать как гибридных, так и полностью электрических модификаций новинки.
Обновлённый Mercedes-Benz V-Class получил самую практичную модификацию — на базе рестайлингового миниэвна построен фирменный дом на колёсах Marco Polo. Если раньше конвертацией машины в кемпер занималась компания Westfalia, то сейчас такие авто делает сам завод. В оснащение входят подъёмная крыша с новой светодиодной подсветкой, выдвижной тент-маркиза, набор встроенной мебели, холодильник, накладки на окна с антикомариными сетками, новая музыкальная система, а также ряд другого оснащения. Штатная мультимедиа и фирменное приложение Mercedes-Benz Advanced Control для смартфонов получили новые опции для управления дополнительным оборудованием Mercedes-Benz Marco Polo.
Культовый «хот-хэтч»Volkswagen Golf GTI отмечает своё 50-летие, но спортивную версию получил коммерческий Transporter T7. Для модели последнего поколения предложили в комплектациях Sportline с особым декором кузова в фирменном стиле хот-хэтчей марки. Спойлер, новые бампера, решётка радиатора и пороги с глянцево-чёрным оформлением, узнаваемая красная полоска между затемнёнными фарами, а также особые 19-дюймовые диски с заниженной подвеской Eibach подчеркивают спортивный стиль. В интерьере применяются спортивные кресла и кожаная отделка с контрастной прострочкой. Версия Sportline доступна для всех модификаций актуального Volkswagen Transporter.
Тюнинг-ателье Brabus представило уже несколько проектов Brabus 900 на базе разных автомобилей, но впервые в своей истории компания поработала над Lamborghini. Новые Brabus 900 Mint и Brabus 900 Superblack, которые отличаются друг от друга лишь цветовой палитрой, созданы на основе кроссовера Lamborghini Urus SE. Модель получила фирменный широкий аэродинамический обвес Widestar из углепластика, 24-дюймовые колёса Monoblock Z Platinum Edition в сочетании с заниженной на 20 мм подвеской Brabus SportXtra. В интерьере заводская отделка заменена обивкой из кожи и алькантары с декором из алюминия и карбона. Набор Brabus PowerXtra LG40-900 позволил увеличить мощность силовой установкий до 900 л.с.
Для фестиваля ледовых гонок F.A.T. Ice Race компания Bentley подготовила кроссовер Bentayga X в раллийном стиле. Белый кузов сочетается с чёрным обвесом и 22-дюймовыми раллийными дисками Brixton, а на крыше установлен экспедиционный багажник с дополнительными световыми модулями. Технически новинка повторяет 650-сильный Bentley Bentayga Speed, но с доработанной подвеской. Дорожный просвет увеличен на 55 мм, колея расширена на 120 мм, а колёса получили внедорожные покрышки. Машина дебютировала в статусе концепт-кара, но не исключено появление и мелкосерийного Bentley Bentayga с подобными доработками.
В честь победы в Кубке конструкторов Формулы-1 сезона 2025 года, которая стала для британской команды McLaren десятой в истории, заводское подразделение McLaren Special Operations подготовило десять эксклюзивных родстеров Artura Spider в исполнении MCL39 Championship Edition. Чёрно-оранжевый кузов в цветах Mayan Orange и Onyx Black оформлен в стилистике болида Формулы-1. Машина оснащена чёрными дисками, а салон повторяет цветовую гамму экстерьера. Отделка кожей и алькантарой дополнена табличкой с перечислением успехов команды в 2025 году и плашками с автографами гонщиков, чемпиона мира британца Ландо Норриса и его австралийского напарника Оскара Пиастри.
Тюнинг-ателье Hennessey Performance 250-летие Декларации независимости США решило отметить новым, максимально американским проектом — на базе полноприводного пикапа Ford F-250 в топовой комплектации Lariat построен лимитированный Hennessey VelociRaptor 1200 F-250. Всего будет сделано 250 автомобилей. Машина сохранила штатный 507-сильный 6,7-литровый турбодизель V8, а основные доработки коснулись подвески — увеличен дорожный просвет, установлены спортивные амортизаторы Fox, 18-дюймовые колёса с внедорожными покрышками. Пикап оснастили силовым обвесом, карбоновым декором кузова и салона, где также появились новые сиденья и обивка из кожи и алькантары.
Первая неделя февраля оказалась богата на автомобильные премьеры. Сразу несколько новинок представили для России и для глобального рынка. Кроме автопроизводителей на машины-дебютанты оказались щедры и тюнинг-ателье.