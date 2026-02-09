Заводскую версию Lada Vesta с ГБО (газобаллонное оборудование) покупатели ждали давно. И вот, наконец, модель получила версию CNG, способную работать как на газу, так и на бензине. Новинка оснащается 90-литровым баллоном, вмещающим 22 кубометра метана. Старший 16-клапанный 1,6-литровый мотор развивает на бензине 106 л.с., а на метане — 96 л.с. Однако, увы, битопливная модель доступна только с 5-ступенчатой механикой и только в кузове седан От обычной версии новинка отличается шильдиками на кузове, бирюзовыми шкалами приборов, расширенными функциями борткомпьютера и кнопкой переключения между разными видами топлива на передней панели. Суммарный запас хода Vesta CNG составляет более 1000 км, из которых около 320 км машина проезжает исключительно на метане. Седан предложен в четырёх комплектациях по начальной цене от 1 881 000 рублей.