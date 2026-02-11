Посмотрите, что стало с новым «китайцем» после русских морозов

Российский офис Geely вывел EX5 EM-i на наш рынок в конце осени, а уже в январе модель стала самой востребованной среди гибридов. Что представляет собой новинка и способна ли она обеспечить заявленную производителем экономию в реальных условиях русской зимы? Ответы — в нашем материале.

© Андрей Колтун

В то время как продажи электромобилей в России падают (по данным «Автостата» рынок электрокаров сократился на 30%), спрос на гибриды растёт. Так, в прошлом году они заняли 3,4% в доле рынка, что количественно составляет 44,8 тысяч единиц.

В связи с этим решение российского офиса Geely вслед за электрическим кроссовером EX5, о котором мы подробно рассказали летом, представить гибридную версию с индексом EM-i выглядит вполне логичным. Более того, по итогам и декабря 2025-го, и января 2026-го эта модель стала лидером продаж в своём сегменте. Попытаемся понять, в чём же секрет успеха.

В профиль и сзади родственные электрокар и гибрид, построенные на единой модульной платформе, практически неотличимы. Основные различия — в передней части: у гибрида фары соединяет светодиодная планка, а в бампере появился воздухозаборник для обдува радиатора бензинового двигателя, чего лишён полностью электрический EX5.

© Андрей Колтун

Кроме того, каждой модификации доступны эксклюзивные цвета: бирюзовый — для электрокара, зеленый и синий металлики — для гибрида.

В целом сложно сказать, какая из версий симпатичнее. Обе, хотя и лишены ярких дизайнерских изысков, выглядят современно и аккуратно.

Салон и багажник

Интерьер гибрида во многом повторяет оформление электрической модификации: знакомый приплюснутый руль, экраны приборной панели и мультимедийной системы, удобная проекция на лобовое стекло.

© Андрей Колтун

Качество материалов отделки также на одном уровне — кожа хоть и искусственная, но приятные на ощупь. Пластиковые детали также хорошо собранные.

Сиденья, лишённые спортивной жёсткости, оказались на удивление комфортными благодаря широкому диапазону регулировок и удачному профилю. К обзорности и удобству посадки претензий нет.

© Андрей Колтун

Мультимедийная система радует сочной графикой и быстрыми откликами. Меню многослойное, но логичное, так что разобраться в функциях несложно. Отдельно порадовало наличие физических кнопок на центральном тоннеле для регулировки температуры и доступа к детальным настройкам климата — это позволяет меньше отвлекаться от дороги. В разделе «Энергия» можно контролировать расход и запас хода, что для гибрида особенно полезно.

© Андрей Колтун

Впрочем, не обошлось без странностей. Пиктограмму обогрева руля спрятали в подменю «Комфорт сидений», что не слишком удобно. Увы, нет и поддержки Android Auto при наличии Apple CarPlay.

При этом пассажирам второго ряда грех жаловаться на тесноту — даже крупным людям хватает места в коленях и по высоте. Из удобств — двухступенчатый обогрев, пара USB-разъёмов типа А и С, а также откидной подлокотник с двумя подстаканниками.

© Андрей Колтун

Что касается багажника, то по меркам класса от вполне стандартный: 528 литров до уровня шторки и 2 065 литров при сложенных сиденьях. Этого хватит для пары больших чемоданов или даже для перевозки крупной техники вроде стиральной машины.

© Андрей Колтун

Электропривод крышки — приятный бонус. Однако сетками и крючками для мелочей багажный отсек небогат, а подпол практически полностью занимает зарядный провод.

© Андрей Колтун

Как едет и насколько далеко

Начнём с первого пункта — как? С акцентом на комфорт. В электрическом и гибридном режимах автомобиль движется практически бесшумно, а подвеска мягко отрабатывает мелкие и средние неровности — и это на 19-дюймовых колёсах.

Да, рулевое управление не блещет обратной связью и кажется несколько синтетическим, но машина держит дорогу цепко, без больших кренов и заметной раскачки, а 262 Нм крутящего момента от электромотора, доступные с первых оборотов вала, обеспечивают уверенные ускорения вплоть до 140 км/ч. В общем, твёрдая четвёрка.

© Андрей Колтун

А вот на сколько километров хватит батареи на 18,4 кВт·ч и 51-литрового бака бензина — полностью зависит от того, где и как вы будете ездить, а также от температуры за бортом. Сразу скажем: декларируемых производителем 943 км мы не добились. Наш результат — 620 км на потраченных 10 кВт·ч и 43 литрах бензина.

То есть на каждые 100 км пробега в среднем ушло 6,9 литра топлива и 1,62 кВт·ч электроэнергии. При цене 95-го бензина в 67 рублей за литр и киловатт-часа в 20 рублей стоимость проезда 100 км составила 495 рублей. Чтобы сравнить с обычным ДВС, делим эту сумму на стоимость литра бензина и получаем эквивалентный расход в 7,4 л/100 км.

Не сказать, что это выдающийся результат — современный турбодизель в схожем кроссовере, скорее всего, показал бы меньше. Однако с учётом размеров машины, снаряжённой массы в 1 845 кг, температуры от –5 до –15 °C и программы нашего теста итог скорее порадовал.

© Андрей Колтун

Как же мы ездили? Первые 200 км пришлись на платную трассу со скоростью 110–120 км/ч с периодическими ускорениями до 130–140 км/ч — режим повышенного энергопотребления.

Следующие 100 км — это МКАД и подмосковные шоссе со скоростью 90–110 км/ч без пробок, что уже ближе к оптимуму.

Последние 300 с небольшим километров — город и его окрестности с их низкими скоростями и пробками. Здесь помогал режим рекуперации, но мешали холодные старты — на непрогретой батарее расход резко возрастал.

© Андрей Колтун

В ходе этого импровизированного теста мы пришли к нескольким выводам:

Во-первых, неважно, сколько топлива в баке. Машина сохраняет бодрую динамику только при уровне заряда батареи выше 25%. Если заряд падает ниже, реакции на педаль газа заметно притупляются, а при 18% разгон становится совсем вялым. Фактически всю тягу в этот момент обеспечивает 99-сильный бензиновый двигатель. Его обороты взлетают до 3 000, что сопровождается шумом в салоне и расходом под 15 л/100 км. Ведь в таком режиме значительная часть энергии уходит ещё и на зарядку аккумулятора. Поэтому, чтобы сохранять приемлемую динамику и расход в пределах 7–8 литров, заряд батареи нужно поддерживать. Либо подзаряжаться на станции, либо использовать функцию принудительной зарядки от ДВС.

Во-вторых, даже в режиме принудительной зарядки, если двигаться быстрее 120 км/ч, заряд батареи всё равно будет таять. Чем выше скорость, тем быстрее разрядка. Скорее всего, на летней резине и в тёплое время года пороговая скорость будет выше, но правило остаётся: хотите максимального запаса хода — не гоните.

Наконец, в-третьих, при температуре –10…–15 °C заряд аккумулятора после холодного старта буквально тает на глазах. Оставьте вечером машину с 25% заряда, и за утренние 5 км он может упасть до 20%, снова лишив вас оптимальной тяги. Поэтому зимой заряд лучше не опускать ниже 40%. Другой вариант — заряжать батарею на стоянке от ДВС, но повышение уровня на 20% займёт около часа, и всё это время придётся сидеть в машине либо выходить только через левую дверь — при открытии правой мотор глохнет.

© Андрей Колтун

Как бы то ни было, те самые 7,4 л/100 км, полученные без специальных приёмов экономии, в рамках обычной эксплуатации выглядят очень достойно. Летом расход определённо был бы ниже, а при зарядке от домашней розетки по ночному тарифу стоимость километра пробега снизилась бы очень заметно.

Единственным существенным эксплуатационным минусом Geely можно считать несоответствие реальности заявленной мощности быстрой зарядки в 30 кВт. На 60-киловаттной станции при зарядке тёплой батареи с 33% до 87% пиковая мощность не превысила 18,7 кВт. В итоге на пополнение 10,5 кВт·ч ушла 41 минута. Это серьёзный недостаток для тех, кто планирует не EX5 EM-i дальние поездки или работу в такси.

Комплектации и цены Geely EX5 EM-i

Geely EX5 EM-i на сегодняшний день доступен в России в двух комплектациях. Базовая Pro за 3 669 990 рублей включает светодиодную оптику, 18-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, цифровую приборную панель на 10,2 дюйма и мультимедийную систему с 15,4-дюймовым сенсорным экраном. Также предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов, четыре разъёма USB, подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, камера заднего вида и датчики парковки.

© Андрей Колтун

В комплектация Max за 3 719 990 рублей добавляются 19-дюймовые диски, панорамная крыша с люком, многоцветная атмосферная подсветка интерьера и премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками. Кресла переднего ряда получают вентиляцию, а крышка багажника — электропривод. Пакет ассистентов водителя расширяется системами контроля слепых зон, помощи при смене полосы, автоматической парковки и кругового обзора на 360 градусов.

© Андрей Колтун

Плюсы Geely EX5 EM-i

Главное, на наш взгляд, достоинство Geely EX5 EM-i — сбалансированность. Это автомобиль, который не пытается быть спортивным, но обеспечивает высокий уровень повседневного комфорта. Тихая и плавная работа силовой установки в городском цикле, мягкая подвеска, хорошо сглаживающая неровности даже на крупных 19-дюймовых колёсах, и качественная отделка салона создают приятное ощущение. Динамика, обеспечиваемая электромотором, более чем достаточна для уверенных обгонов и перестроений. Физические кнопки для климата и продуманное меню мультимедийной системы минимизируют отвлечение от дороги. При правильном использовании, особенно в городе, гибридная установка действительно демонстрирует заметную экономию по сравнению с чисто бензиновыми аналогами сопоставимой массы и мощности. Вместительный салон и багажник, богатое базовое оснащение и относительно доступная цена завершают картину рационального выбора.

Минусы Geely EX5 EM-i

Основные недостатки прямо вытекают из особенностей взаимодействия гибридной системы с холодом. Критически важный для динамики и общего КПД заряд высоковольтной батареи в морозы тает на глазах, а без него автомобиль превращается в довольно шумную и прожорливую машину со слабоватым атмосферным двигателем. Необходимость постоянно поддерживать заряд выше 30–40% за счёт работы ДВС зимой выливается в дополнительный расход топлива. Наконец, заявленная мощность быстрой зарядки не достигается на практике, что удлиняет остановки в дальних поездках.

© Андрей Колтун

Вывод

Итог — впечатление о грамотно сделанном, но требующем осознанного подхода автомобиле. Geely EX5 EM-i — не волшебная палочка, которая сама по себе гарантирует феноменальную экономию. Это рациональный инструмент, потенциал которого полностью раскрывается в руках водителя, понимающего принципы работы гибрида и готового подстроить под него не только свой стиль езды, но и привычки повседневной жизни.

Для того, кто преимущественно ездит по городу и имеет возможность регулярно подзаряжаться, это отличный способ снизить расходы без перехода на чистый электромобиль. Тем же, кто часто и динамично ездит на большие расстояния по трассе, особенно в холодное время года, стоит трезво оценить дополнительные нюансы эксплуатации.

© Андрей Колтун

Технические характеристики Geely EX5 EM-i

Габаритные размеры, мм: 4 740 х 1 905 х 1 685

Колёсная база, мм: 2 755

Клиренс, мм: 172

Снаряжённая масса, кг: 1 845

Количество мест: 5

Привод: передний

Запас хода комбинированный, км: 943

Запас хода на электротяге в городском режиме, км: 111

Время разгона 0–100 км/ч, сек.: 8,1

Максимальная скорость, км/ч: 170

Электродвигатели:

Пиковая мощность: 160 кВт (218 л. с.)

Максимальный крутящий момент: 262 Нм

Батарея и двс-генератор: