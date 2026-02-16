Три китайские новинки нацелились на рынок России

Культовая Toyota и сразу три «китайца» для России: главные автоновинки недели
Ключевые автопремьеры минувших семи дней относятся к сегменту кроссоверов, за исключением одного пикапа. Причём сразу три из пяти представленных новинок предназначены для России.
Haval H3
Haval представил модернизированный кроссовер H3 россйиской сборки. Обновлённый автомобиль обзавёлся существенно изменённой (по меркам рестайлинга) внешностью. Полноприводные версии получили новую решётку радиатора, а все без исключения модификации H3 обрели новую дверцу багажника. Теперь у неё полноценное заднее стекло и дворник, а также отсутствует подштамповка под место для номера. Технические изменения минимальные: в салоне поменялся руль и медиасистеме расширились возможности. Стоить обновлённый кроссовер будет от 2 699 000 рублей.
Changan CS35 Max
Changan готовит для России полностью новую модель CS35 Max, которая с уже продающимся CS35 Plus не имеет ничего общего, кроме схожего индекса. Переднеприводный кроссовер получит бензиновый турбомотор 1.5, характеристики которого пока не названы, в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Обещаны богатое оснащение и адаптация автомобиля для российских условий эксплуатации. Других детали о новинке пока не раскрыты, однако продажи автомобиля должны начаться в обозримом будущем.
Foton Tunland G9
На российский рынок вышел очередной пикап от Foton. На минувшей неделе стартовали продажи модели Tunland G9. Новинка представляет собой модернизированный и чуть переоформленный внешне и внутренне вариант уже известного в России пикапа Tunland G7. Машина заявленной грузоподъёмностью 905 кг оснащается 162-сильным турбодизелем 2.0 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный, подключаемый. Стоимость новинки стартует от 3 790 000 рублей.
Toyota Highlander
Новое поколение культового кроссовера Toyota Highlander превратилось в электромобиль. Представленная пока только для США версия машины отличается от предшественника более крупным размером и дизайном в стиле актуальны электромобилей Tooyta. Также серьёзно переработан интерьер. Новинка доступна как в переднеприводном исполнении с 224-сильным мотором, так и с полным приводом с 343-сильной силовой установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 435 до 515 км.
Mercedes-AMG GLC 53
Ставка на четырёхцилиндровые моторы в моделях Mercedes-AMG не сыграла — марка постепенно возвращается к шестицилиндровым двигателям. Обновлённое семейство Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ получило 449-сильный рядный 3,0-литровый бензиновый турбомотор. Вкупе с ним работает с 23-сильный стартер-генератор на 48-вольтовой архитектуре, а также 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift. А ещё впервые на кроссоверах марки применяется полный привод с режимом Drift Mode. В начальное оснащение кроссовера также входят аэродинамический обвес и спортивное оформление салона.