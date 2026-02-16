Три китайские новинки нацелились на рынок России

Ключевые автопремьеры минувших семи дней относятся к сегменту кроссоверов, за исключением одного пикапа. Причём сразу три из пяти представленных новинок предназначены для России.

© Changan

Haval H3

Haval представил модернизированный кроссовер H3 россйиской сборки. Обновлённый автомобиль обзавёлся существенно изменённой (по меркам рестайлинга) внешностью. Полноприводные версии получили новую решётку радиатора, а все без исключения модификации H3 обрели новую дверцу багажника. Теперь у неё полноценное заднее стекло и дворник, а также отсутствует подштамповка под место для номера. Технические изменения минимальные: в салоне поменялся руль и медиасистеме расширились возможности. Стоить обновлённый кроссовер будет от 2 699 000 рублей.

© Haval

Changan CS35 Max

Changan готовит для России полностью новую модель CS35 Max, которая с уже продающимся CS35 Plus не имеет ничего общего, кроме схожего индекса. Переднеприводный кроссовер получит бензиновый турбомотор 1.5, характеристики которого пока не названы, в сочетании с 7-ступенчатым роботом. Обещаны богатое оснащение и адаптация автомобиля для российских условий эксплуатации. Других детали о новинке пока не раскрыты, однако продажи автомобиля должны начаться в обозримом будущем.

© Changan

Foton Tunland G9

На российский рынок вышел очередной пикап от Foton. На минувшей неделе стартовали продажи модели Tunland G9. Новинка представляет собой модернизированный и чуть переоформленный внешне и внутренне вариант уже известного в России пикапа Tunland G7. Машина заявленной грузоподъёмностью 905 кг оснащается 162-сильным турбодизелем 2.0 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный, подключаемый. Стоимость новинки стартует от 3 790 000 рублей.

© Foton

Toyota Highlander

Новое поколение культового кроссовера Toyota Highlander превратилось в электромобиль. Представленная пока только для США версия машины отличается от предшественника более крупным размером и дизайном в стиле актуальны электромобилей Tooyta. Также серьёзно переработан интерьер. Новинка доступна как в переднеприводном исполнении с 224-сильным мотором, так и с полным приводом с 343-сильной силовой установкой. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 435 до 515 км.

© Toyota

Mercedes-AMG GLC 53

Ставка на четырёхцилиндровые моторы в моделях Mercedes-AMG не сыграла — марка постепенно возвращается к шестицилиндровым двигателям. Обновлённое семейство Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ получило 449-сильный рядный 3,0-литровый бензиновый турбомотор. Вкупе с ним работает с 23-сильный стартер-генератор на 48-вольтовой архитектуре, а также 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift. А ещё впервые на кроссоверах марки применяется полный привод с режимом Drift Mode. В начальное оснащение кроссовера также входят аэродинамический обвес и спортивное оформление салона.