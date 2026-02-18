Россиянам приглянулся новый «китаец»: он как Rolls-Royce, но в 10 раз дешевле

Относительно недавно компания Zeekr представила кроссовер 8X, который занял позицию субфлагмана в линейке марки. Модель не только получила дизайн в стиле старшего Zeekr 9X, но также делит с ним платформу. Никаких других данных производитель не приводил. Впрочем, со временем в Сети начали всплывать сообщения инсайдеров и самого производителя с подробностями о машине. Мы собрали эту информацию воедино и рассказываем все подробности о самой ожидаемой новинке этой весны.

Новый гибридный флагман марки Zeekr, большой кроссовер 9X, за последние полгода перевернул рынок с ног на голову. Ведь по цене прилично укомплектованного бизнес-седана покупателям предлагается очень крупная и насыщенная технологичными опциями машина. Словом, взыскательная публика очень быстро оценила не только внешнее сходство модели с культовым Rolls-Royce Phantom, но и невероятный комфорт на ходу, а также внушительную динамику, которую обеспечивает 900-сильная силовая установка.

Новый Zeekr 8X должен закрепить успех бренда. Ведь при меньших габаритных размерах и более низкой цене он будет обладать практически всеми качествами флагмана. После выхода на рынок второй бензо-электрический автомобиль Zeekr займёт промежуточное положение между компактным Zeekr 7X и флагманским Zeekr 9X. К слову, стилистикой последнего вдохновлён и дизайн кузова «восьмёрки». Большая решётка радиатора с широкими вертикальными ламелями, угловатые фары и фонари со сдвоенными С-образными светодиодными «бровями» и такой же фундаментальный и массивный силуэт. Впрочем, хромированных элементов в оформлении кузова здесь меньше, чем у «девятки».

Габаритные размеры Zeekr 8X

Новая модель, как и флагман, построена на современной модульной архитектуре SEA-S с высокой долей алюминия и композитных материалов в конструкции. Это решение позволяет добиться для агрегатов и кузовов высоких показателей жёсткости и прочности при их относительно низкой массе. Сообщается, что снаряжённая масса топовой версии «восьмёрки» не превышает 2 800 кг.

При этом габариты Zeekr 8X соответствуют современному сегменту E-SUV. Кроссовер имеет длину 5,1 м, ширину 2 м, высоту 1,78 м при колёсной базе свыше 3 м, что позволяет производителю предложить покупателям не только 5-местный вариант, но и 6-местную версию с третьим рядом сидений.

Двигатель и батарея

Комбинированная силовая установка Zeekr 8X ожидается в нескольких конфигурациях. Фиксированным для всех вариантов окажется лишь 279-сильный бензиновый турбомотор объёмом два литра, который будет сочетаться с электромоторами.

Количество и мощность электродвигателей пока не названы, но, например, флагманский Zeekr 9X на данный момент имеет версию с двумя электромоторами суммарной отдачей 897 л. с. и трёхмоторную модификацию на 1 400 л. с. Очевидно, что Zeekr 8X, как более компактная модель, будет обладать меньшей мощностью, однако почти наверняка его разгонная динамика будет на уровне спорткаров.

Аккумуляторные батареи 8Х ёмкостью 55 кВт·ч и 70 кВт·ч заимствованы у «девятки». Запас хода исключительно на электротяге по циклу CLTC составляет 256 км и 328 км соответственно. Машина также поддерживает и быструю зарядку постоянным током мощностью до 300–350 кВт, что позволяет восполнить запас энергии с 10% до 80% примерно за 20–30 минут. Автономность на полном баке топлива и при полностью заряженной батарее составляет порядка 1 200 км.

Также на кроссовере реализована функция интеллектуального управления температурой батареи для стабильной производительности в различных климатических условиях.

Шасси и электроника Zeekr 8X

Шасси Zeekr 8X включает в себя адаптивную пневматическую подвеску с электронно управляемыми амортизаторами, систему активного распределения крутящего момента и продвинутую систему рекуперации энергии. Тормозная система рассчитана на высокие динамические нагрузки и интегрирована с системой стабилизации нового поколения.

По части интеллектуальных функций 8X оснащён комплексом ADAS уровня 2+/3 (в зависимости от рынка), который включает лидары или высокоточные радары, набор камер 360°, а также вычислительные платформы высокой производительности и систему обновлений по воздуху.

В интерьере есть центральный дисплей диагональю до 15 дюймов, цифровая приборная панель, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема с многоканальной архитектурой. В отделке используются дорогостоящие материалы, включая натуральную кожу и дерево.

Цена Zeekr 8X

Официально стоимость «восьмёрки» пока не объявлена, однако почти наверняка машина окажется дешевле флагманской модели. С учётом того, что Zeekr 9X уже достаточно распространён в России, то и более доступная модель Zeekr 8X должна также обрести популярность.

Ожидается, что в Китае новинка будет стоить около 500 000 юаней, что в пересчёте на российскую валюту составляет порядка 5,5 миллионов рублей. Но это цена без учёта затрат на доставку, а также уплату обязательных для импортируемых в Россию автомобилей сборов.