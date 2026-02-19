Метят в список такси: представлены новые «китайцы» российской сборки

Haval вывел на российский рынок модернизированные кроссовер H7 и рамный внедорожник H9. Продажи новинок стартовали с разницей в один день. Эволюционировали машины по схожим лекалам: провели ревизию моторов, пересмотрели комплектации, а цифровые сервисы подтянули к актуальным стандартам. Мы изучили, как менялись две старшие модели Haval и что теперь предлагают покупателям.

© Haval

Haval H7

Каким он был на старте продаж

У себя на родине, в Китае, кроссовер H7 — это второе поколение Haval Big Dog, то бишь Dargo. В России же модель дебютировала в апреле 2025 года. Пятиместный паркетник с двухлитровым турбомотором мощностью 192 л. с., семиступенчатым «роботом» с мокрыми сцеплениями и полным приводом Torque-On-Demand сразу получил российскую прописку. Его производство наладили на заводе компании в Тульской области. Адаптация к местным условиям включила увеличенный бачок омывателя, усиленную антикоррозийную обработку и полный пакет подогревов.

На старте модель предлагали в трёх комплектациях. Базовая Elite за 3 499 000 рублей могла похвастать 18-дюймовыми дисками, светодиодными фарами, экокожей и двухзонным климатом. Версия Premium за 3 649 000 рублей добавляла электропривод багажника, вентиляцию передних кресел и подогрев заднего ряда. Топовый Tech-Plus за 3 799 000 рублей щеголял 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей, проекционным дисплеем и отделкой натуральной кожей. Уже тогда машина получила серьёзную цифровую начинку: голосовое управление с библиотекой в 800 команд и интеграция с «Яндекс.Авто» входили в стандарт. За неполный год разошлось почти 5 600 экземпляров — для новинки результат достойный.

Что получил и потерял Haval H7 2026 модельного года

Главное приобретение под капотом: тот же 2-литровый турбомотор форсировали до 231 л. с. и 380 Нм. Обошлось без механических вмешательств: просто в блоке управления двигателем перезалили софт, вернув его к изначальным китайским настройкам. В результате разгон до сотни сократился до 7,8 секунды, расход в смешанном цикле упал до 9 литров (против 9,7 у предшественника), а экологический класс вырос до Евро-6.

© Haval

Комплектаций стало две — младшую Elite убрали. В итоге Premium стал базой, соответственно, более содержательной. Покупателю H7 теперь по умолчанию доступны адаптивный круиз-контроль, контроль полосы, автономное торможение, электропривод багажника, вентиляция передних кресел и мультимедийная система с 14,6-дюймовый экраном. Стоит такой автомобиль 3 999 000 рублей.

За доплату в 200 000 рублей версия Tech Plus добавляет панорамную крышу, проекционный дисплей, аудиосистему с 10 динамиками и ассистент автоматической парковки.

© Haval

Что еще? В мультимедийках обеих версий появился онлайн-сервис VK Видео — впервые для моделей GWM в России. Так что можно смотреть ролики, не на ходу, конечно.

Другое новое приложение «Смарт Виджет» позволяет настраивать экран под себя, а курсор Smart Ball постоянно держит перед глазами скорость и уведомления. Кроме того, добавлены разъёмы USB Type-C, а потолок теперь во всех версиях чёрный.

© Haval

Haval H9

На старте продаж: два мотора и шесть режимов езды

Рамный внедорожник H9, знакомый россиянам с 2015 года, сменил поколение в августе 2024-го. Тогда главной новостью стали два двигателя: бензиновый 2,0 (218 л. с., 380 Нм) с восьмиступенчатым автоматом и совершенно новый дизель 2,4 (184 л. с., 480 Нм) с девятиступенчатой коробкой — собственная разработка GWM с системой Common Rail.

Внедорожный арсенал оказался серьёзным: рамная конструкция, полный привод Torque-on-Demand, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала (в версии Premium — ещё и переднего). Шесть режимов движения, внедорожный круиз-контроль, стальная защита агрегатов. Семиместный салон с трёхзонным климатом и розеткой 220 В в багажнике, зимний пакет и усиленная антикоррозийка — адаптация к России была проведена по полной.

Цены стартовали с 4 299 000 рублей за бензиновый Elite и достигали 5 299 000 рублей за дизельный Premium. Осенью 2024 года три H9 отправились в экспедицию вдоль БАМа: машины прошли 4 650 километров по таёжным дорогам без серьёзных поломок (семь проколотых шин не в счёт). Это продемонстировало приличную подготовку китайского внедорожника к российским реалиям. За 2025 год продажи составили 5 700 штук — весьма неплохо для нишевой модели.

Haval H9 в 2026-м: лишился дизеля и подорожал

Из списка оснащения модели 2026 года исчез дизельный мотор. В чём причина — сложно сказать. Можно предположить, что из-за низкого спроса, однако в представительстве бренда нам не смогли предоставить результаты продаж с разбивкой по двигателям, на основании которой можно было бы сделать выводы. Как бы там ни было — остался только бензиновый мотор.

© Haval

Вместе с тем цены относительно прошлого года выросли на 100 тысяч рублей: Elite теперь стоит 4 699 000 рублей, а за Premium, который богаче на панорамную крышу, более высококлассную аудиосистему с 10 динамиками и сабвуфером и на комплект активных систем помощи водителю, теперь просят 5 199 000 рублей.

Кстати, судя по прайсам на официальном сайте, машины 2024 и 2025 годов выпуска ещё не распроданы. Так что пока есть шансы как приобрести дизельную версию, так и сэкономить. Хотя, сто тысяч не такая уж большая доплата за весь апдейт.

© Haval

Взять, к примеру, внешность. Добавлен новый цвет кузова «Атласный Селенит». Решётка радиатора сменила глянцевый хром на серый графит. Расширители арок у машин 2026 года из неокрашенного пластика. В комплектацию вошли три ключа: два смарт-ключа и один механический — последним можно открывать внешний багажный бокс без лишних манипуляций. Путь не на порядок, но внедорожник определённо стал практичнее.

Но главные перемены — цифровые. Мультимедийная система обзавелась встроенной платформой «Яндекс.Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами. Появилось голосовое управление (более 800 команд, 150 функций) и возможность обновления ПО «по воздуху». В этом плане флагманская модель догнала кроссовер H7. Приятный бонус: владельцы дорестайлинговых машин смогут доустановить эти сервисы у дилеров позже.

© Haval

Что в итоге

Сравнивая эволюцию H7 и H9, легко заметить общую логику. Haval провёл синхронное обновление двух старших моделей, и перемены оказались вполне предсказуемыми.

В случае с H7 ставка сделана на мощность. Форсирование мотора до 231 силы путём перепрошивки софта — ход элегантный и малозатратный, но для покупателя это реальная прибавка динамики без изменения механики, а для самого бренда — дистанцирование модели линейки Pro от соплатформенного F7. А вот отказ от младшей и наиболее доступной версии Elite, на наш взгляд, выглядит сомнительным плюсом для покупателей.

© Haval

С H9 ситуация похожая. Исчезновение дизеля из прайс-листа пока не имеет официального объяснения, но можно предположить, что спрос на него не оправдал ожиданий. Либо производитель просто оптимизирует моторную гамму под текущий рынок. При этом бензиновая версия прибавила в цене ровно настолько, насколько продвинулась в плане цифровых сервисов и практичных мелочей вроде неокрашенных арок и третьего ключа. «Яндекс.Авто», голосовое управление и OTA наконец-то добрались до флагмана — и это, пожалуй, главное приобретение.

© Haval

При этом обе модели сохранили свои ключевые особенности: H7 остаётся городским кроссовером с внедорожными амбициями, H9 — рамным вездеходом для тех, кому нужна серьёзная геометрическая проходимость и надёжная конструкция. Продажи 2025 года (около 5,5–5,7 тысячи на каждую) показывают, что свои ниши они занимают уверенно.

С учётом того, что старые версии прошлых годов ещё присутствуют в наличии у дилеров, у покупателей сейчас есть выбор: взять предшественника с дисконтом или доплатить за свежие технологии и более богатую базу.