По низу рынка: тест-драйв самого дешёвого минивэна в России

Не стоит заблуждаться относительно букв RF в названии этого минивэна. Ничего общего с Russian Federation аббревиатура, конечно же, не имеет и машина не создавалась специально для России. Модель с 2023 года выпускается в Китае и продаётся там под таким же индексом. Так что JAC — новичок только для нас. Впрочем, в ходе тест-драйва стало ясно, что возраст не снижает его шансы серьёзно потеснить конкурентов на нашем рынке.

Никогда не понимал людей, покупающих большой кроссовер в переднеприводном исполнении, когда примерно за те же деньги можно приобрести более практичный минивэн. Всеобщая тяга рулить чем-то, хотя бы внешне напоминающим внедорожник, сыграла злую шутку с вэнами. Но тот, кто однажды распробовал плюсы однообъёмного кузова, вряд ли потом по доброй воле пересядет на другое авто. Переднеприводный JAC RF8 — типичный представитель этого класса машин, который, увы, сильно недооценён российскими автомобилистами.

Его внешность можно назвать характерной для современного китайского вэна. Здоровенный хромированный «гриль» радиаторной решётки, хром по низу кузова и краям крыши, подчёркнуто скошенное назад лобовое стекло, сдвижные пассажирские двери с обязательным электроприводом — всё в тренде, который когда-то задала... Toyota Alphard!

Нравится и то, что силуэт JAC не такой монументальный и тяжеловесный, как у конкурентов вроде GAC М8 или WEY 80. В отличие от них RF8 не выглядит отставшей от президентского кортежа машиной сопровождения. У RF8 иной имидж: симпатичный, семейный, демократичный.

Чем радует салон JAC RF8

Внутри семиместного салона повсюду качественная экокожа. Пара капитанских кресел во втором ряду, «панорама» в крыше, 12-дюймовые монитор «приборки» и большой тачскрин мультимедийной системы… В плане интерьера RF8 ничем не уступает большим кроссоверам, а в чём-то даже превосходит их.

Например, тем, что оснащён полноценным диваном третьего ряда. Причём, в отличие от кроссоверов, на нём вольготно разместятся не только пара щуплых подростков, но и двое весьма крупных взрослых людей. Места — за глаза. А если пассажиров «на галёрку» сажать не требуется, то, сложив спинки третьего ряда, можно получить гигантский багажный отсек объёмом 2 500 литров вместо исходных 700.

Маленький вопрос большой эргономики

Приятно, что на центральной консоли имеется «кнопочный» блок управления основными параметрами климат-контроля. Но чтобы воспользоваться такой повседневной зимней функцией, как подогрев сидений, приходится каждый раз лезть в глубины меню на тачскрине. Причём пользовательский путь не самый удобный. Для этого сначала открываем раздел «климата». Далее перелистываем страничку свайпом и уже там находим пиктограмму подогревов. По умолчанию выбрана «вентиляция сидений». Переключаемся на «обогрев сидений» и только после этого его можно (наконец-то!) активировать.

Наш тест-драйв пришёлся на период очередного обильного снегопада, накрывшего Москву. Во дворах приходилось частенько отключать систему стабилизации, чтобы допускать небольшие пробуксовки и хоть как-то парковаться или выезжать. С бдительным электронным ошейником, который душит тягу в зачатке, маневрировать по рыхлому снегу практически не получалось. Причём выяснилось, что для деактивации стабилизации нужно пройти не менее тернистый путь в меню медиасистемы.

Сначала нужно зайти в раздел «Режимы вождения», найти там иконку стаблизации, затем нажать «ESC-off», а потом ещё раз ткнуть в экран для подтверждения своего решения. И всё это невозможно исполнить в принципе, когда у тебя включена задняя передача. Добавьте к этому и то, что на весь экран транслируется картинка с камеры заднего вида. Понятно, что так безопаснее, но когда понимаешь, что вот-вот окончательно сядешь в сугробе, хочется, чтобы ESC отключалась единственным нажатием физической кнопки.

В остальном мультимедийка не напрягает. Она под завязку нашпигована всеми необходимыми функциями, а также поддерживает потоколы Android Auto и Apple CarPlay. Забавно, кстати, что заставки на самом мониторе выглядят как типичные «смартфонные» темы экрана, стилистически перекликающиеся с «пейзажной» гравировкой на стеклянной рукоятке селектора автомата.

Корабль для асфальта

На ходу JAC RF8 уж точно даст фору любому кроссоверу. По крайней мере на асфальте. Причем не только благодаря длинной колёсной базе (3 100 мм), но и подчёркнуто комфортной подвеске. На прямой машина лишь покачивается на крупных неровностях, а мелочь вроде мелких выбоин и стыков глотает практически невозмутимо, передавая в салон только шум без какой-либо вибрации.

Лежачие полицейские проходятся этим минивэном, пожалуй, лучше, чем конкурентами от GAC или Hongqi. И при этом в поворотах RF8 не особо-то и кренится. Хотя поначалу ожидаешь от его подвески именно такого поведения. Руль, конечно, пустоват: внятного усилия не появляется даже на скорости. Но такому «автобусу» это вполне простительно.

Под капот RF8 установлен двухлитровый турбомотор мощностью 236 л. с. В паре с ним работает классический 8-ступенчатый автомат. Последний перебирает передачи быстро, но плавно. Можно сказать, что практически незаметно. Динамика на уровне для увесистого вэна: 9,8 секунд «до сотни». За время теста ни разу не было ситуаций, в которых ощущался бы дефицит мощности или динамических возможностей. При этом реальный расход бензина в смешанном режиме движения оказался на уровне 7,5–8 литров на 100 км пробега. Неплохо для более чем пятиметровой машины со снаряжённой массой 2,1 тонны.

Убойный прайс-лист

С ценами и комплектациями у JAC RF8 всё предельно просто. Машина поставляется к нам в единственно возможном варианте и предлагается по цене от 4 874 900 рублей за экземпляры 2025 года выпуска. За актуальный 2026-й год в VIN-номере придётся выложить уже 5 074 900 рублей.

Но! Это как минимум на один миллион дешевле, чем любой из конкурентов и, по сути, самый доступный вэн среди официально представленных в России. Кроме Sollers SP7, который, к слову, представляет собой точную копию RF8, собранную на заводе в Елабуге. Он в аналогичной комплектации предлагается всего (!) на 1 000 рублей дешевле. То есть локализованный в нашей стране автомобиль продают по той же цене, что и его импортный аналог. Впрочем, это уже тема совершенно другой статьи...

Плюсы JAC RF8

Высокий уровень комфорта.

Топливная экономичность.

Богатая комплектация.

Привлекательная цена.

Минусы JAC RF8

Усложнённый доступ к ряду повседневных опций в меню.

Невнятная обратная связь рулевого управления.

Слабая боковая поддержка водительского кресла.

