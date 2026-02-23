По заказу шейха: представлен уникальный авто в единственном экземпляре

Минувшая неделя на автомобильном рынке прошла под знаком тюнинг-ателье и создателей рестомодов, которых представили сразу несколько. Серийных машин автопроизводители показали меньше, чем независимые компании — своих проектов.

© Mansory

Audi RS5

Актуальное семейство Audi A5 обзавелось флагманской RS-версией, которая превратилась в гибрид. Седан и универсал avant получили 639-сильную установку на базе 510-сильного 2,9-литрового бензинового турбомотора V6 и 177-сильного электромотора. Им ассистирует 8-ступенчатый автомат Tiptronic и инновационная система полного привода с электромеханическим распределением тяги между задними колёсами.

© Audi

Новые Audi RS5 оснащаются регулируемой спортивной подвеской, усиленными тормозами, особыми колёсами, развитым аэродинамическим обвесом и спортивным оформлением интерьера. Особенностью комплектации стала инновационная система телеметрии Audi Driving Experience, представляющая собой продвинутый комплекс для анализа поездок, включая углублённые данные о заездах по гоночным трассам.

© Audi

Rolls-Royce построил для неназванного клиента из Дубая уникальный седан Phantom, получивший название Arabesque. Ключевой особенностью эксклюзивного автомобиля стала уникальная гравировка кузова. Технология нанесения рисунка на капот разрабатывалась на протяжении пяти лет, прежде чем была внедрена в производство.

© Rolls-Royce

Самой яркой деталью кузова чёрно-серебристого седана стал капот, на котором с помощью лазерной гравировки сделан рисунок в стиле орнаментов классической архитектуры Ближнего Востока. Эта технология частично снимает краску на разных уровнях для создания рельефного изображения. Салон отделан серой и чёрной кожей, а деревянные декоративные панели имеют рисунок, перекликающийся с узором на капоте.

© Rolls-Royce

Ram 1500 Rebel X

Пикап Ram 1500 получил новую модификацию Rebel X, которая рассчитана на эксплуатацию на бездорожье. Особенностью модели стали: лифтованная подвеска с новыми амортизаторами Bilstein, блокировка заднего дифференциала, 18‑дюймовые колёсные диски с внедорожными покрышками.

© RAM

Эксклюзивной особенностью машины стала система Rough Road Cruise Control. На скорости до 30 км/ч технология меняет настройки подвески и рулевого управления, чтобы подстроить автомобиль под условия пересечённой местности.

Mansory Carbonado X

Тюнинг-ателье Mansory, известное своими эпатажными проектами, представило очередной вариант доработки гибридного суперкара Lamborghini Revuelto. Новый автомобиль, построенный в единственном экземпляре, получил имя Carbonado X и стал самым экстремальным вариантом модернизации купе.

© Mansory

Новинка обзавелась полностью новыми кузовными панелями из кованого углепластика, которые сочетаются с агрессивным аэродинамическим обвесом и фирменными разноразмерными колёсами Mansory FV.10. Салон отделан чёрной алькантарой с традиционными для Mansory вставками бирюзового цвета. За счёт доработки 6,5-литрового атмосферного V12 общая мощность гибридной силовой установки выросла до 1 120 л.с.

© Mansory

Ferrari Daytona SP3 by Novitec

Лимитированный суперкар Ferrari Daytona SP3, выпущенный тиражом в 600 экземпляров, получил доработки от тюнинг-ателье Novitec. Автомобиль стал мощнее и чуть изменился внешне за счёт всего лишь двух новых дополнительных деталей.

© Novitec

Мощность 840-сильного 6,5-литрового V12 выросла на 18 л. с. за счёт фирменной спортивной выхлопной системы с позолоченным покрытием. Последнее применяется для улучшения теплоотдачи магистрали. Экстерьер модели предложено изменить за счёт новых колёсных дисков, но в компании готовы переоформить и интерьер материалами по вкусу будущего владельца машины.

© Novitec

Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer

Классический спорткар Porsche 911 поколения 964 в кузове кабриолет стал основой для нового проекта Singer Vehicle Design. Американская компания, сделавшая себе имя на создании рестомодов, представила лимитированную 75 экземплярами модель Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer. Под капотом 4,0-литровый шестицилиндровый оппозитник Cosworth отдачей 426 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механикой. Привод, конечно же, задний.

Автомобиль получил новый углепластиковый кузов и уникальную складную крышу, которая «не портит силуэт модели». Подчёркивают образ и встроенные в капот дополнительные подъёмные фары, и фирменные 18-дюймовые колёса.

© Porsche

Интерьер полностью новый, хотя и повторяет стиль оригинального 911-го, с возможностью персонализировать салон под требования заказчика. Купе также оснащается регулируемой спортивной подвеской, настраиваемой системой стабилизации и карбон-керамическими тормозными механизмами.

© Singer

Volvo P1800 ES Norrsken

Классический трёхдверный универсал Volvo P1800 ES силами голландских компаний Autoforma и Volvo-Lotte превратили в рестомод Norrsken — машину с винтажным обликом, но современными агрегатами под капотом.

© Volvo

Углепластиковые элементы кузова, дорогие материалы (кожа, алькантара, шерсть, дерево) отделки интерьера, новый турбированный пятицилиндровый мотор, улучшенные подвеска и рулевое управление, более производительные тормоза и ряд других доработок призваны оправдать цену свыше 300 000 евро и тираж не более пяти машин в год.