Десять зимних дней поставили на место китайский премиум-джип

По-настоящему автомобиль раскрывается не на презентации под софитами и не на сухом асфальте, а в реальной эксплуатации. Особенно зимой — с реагентами, сугробами и бесконечной серой кашей на дорогах. Именно так прошёл наш тест-драйв обновлённого Hongqi HS5: десять дней, около 700 километров по Москве и трассе на Рязань сквозь метели и вьюги, которые превращали каждую поездку в маленькое испытание.

© Давид Акопян

Внешний вид: «Синий трактор» для взрослых

Первое впечатление от Hongqi HS5 — цвет. Я подхожу к машине вечером, и она буквально «просыпается» от бесключевого доступа: включаются фары, загорается ярко-красная полоса на капоте, проявляется проекция «крыльев Хончи» у передних дверей. И этот нежно-голубой кузов...

Если честно, первая ассоциация — тот самый Синий трактор из детского мультфильма, только чуть выцветший. Похожий оттенок, огромная вертикальная решётка радиатора и немного мультяшная уверенность в собственной массивности. Смотрится эффектно, заметно, даже дерзко. Но премиально ли? Вот тут вопрос.

Я поймал себя на мысли: купил бы себе авто в таком цвете? Наверное, только с очень хорошей скидкой.

Первые километры за рулём: сугроб, двор и московская слякоть

Первая серьёзная проверка случилась уже во дворе. Утром трактор нагрёб перед машиной плотный вал снега. Классическая ситуация: моноприводные легковушки начинают беспомощно буксовать, мощные полноприводные кроссоверы выезжают спокойно.

Я слегка нажал газ — и Hongqi просто выехал. Без истерики, без рывков, без лишних пробуксовок. Мотор тихо заурчал, полный привод включился мягко, машина аккуратно прокатилась через снежную кашу. В этот момент появилось и первое уважение к автомобилю: он не строит из себя брутального внедорожника, но и не боится дворовой реальности.

Дальше — московская суета: дождь со снегом и пробки в 10 баллов. Электроника начинает нервничать раньше меня. Парктроник от грязи пищит, не замолкая. Передняя и задняя камеры мгновенно покрываются серой плёнкой. Благо обзорность хорошая и я привык к габаритам буквально за пару минут: край капота видно, зеркала информативные.

© Hongqi

Это редкое чувство — когда садишься в незнакомый автомобиль и не испытываешь стресс адаптации. Я почти сразу почувствовал, где у него углы, как он реагирует на руль и газ, и сколько места нужно для разворота.

Интерьер Hongqi HS5: простор, который подкупает

Открываю водительскую дверь, и первое ощущение — воздух. Салон действительно большой. Ровная архитектура панели, мягкие материалы, уже знакомая по другим китайским моделям логика интерфейса. Всё интуитивно понятно: где обогрев, где климат, где настройки кресла.

© Hongqi

Баранка приятно лежит в руках, перфорация в нужных местах хвата, регулировок много. Первые минуты за рулём очень комфортные. Позже, в дальней поездке, интерьер раскрывается лучше. Сзади реально просторно — взрослые пассажиры сидят без ощущения компромисса. Спереди тоже много места. Багажник вполне достойный.

© Hongqi

Но через пару дней начинаешь замечать нюансы. Посадка за рулём всё же оставляет вопросы. Горизонтальная подушка сиденья коротковата. Даже при среднем росте колени слегка свисают. Настройки помогают, но до идеала далеко.

Настоящий аттракцион начинается, когда пытаешься настроить память кресла.

Функция вроде бы должна запоминать положение и отодвигать сиденье с рулём при высадке водителя и возвращать на место при посадке после запуска двигателя. В реальности примерно в двух случаях из десяти она возвращает тебя… куда-то ещё. Один раз кресло и руль двигались навстречу друг другу так уверенно, что я буквально искал кнопку спасения, чтобы остановить этот процесс и не быть раздавленным. Неприятное ощущение, мягко говоря.

Отсутствие важных физических кнопок — уже традиционная боль.

Однажды я включил подогрев руля и сидений и поехал. Через пять минут руль нагрелся так, что стало реально некомфортно. И вот еду и не могу быстро его выключить: нужно выйти из CarPlay, зайти в меню, далее найти нужный пункт и только потом отключить. Пришлось срочно искать место, где остановиться, чтобы «вырубить» этот «кипятильник». В такие моменты понимаешь, насколько важны обычные кнопки.

© Hongqi

Зима, трасса и циклон: вот где раскрывается HS5

Самый честный тест случился на трассе М5 — это была поездка в Рязань во время одного из (как писали в новостях) «катастрофических снегопадов». Вот здесь Hongqi HS5 показал себя с лучшей стороны.

Выезжаю на заснеженную трассу, включаю режим «снег», адаптивный круиз-контроль и просто еду в точку B. Машина держится уверенно. Нет нервозности, нет ощущения, что электроника тебя подведёт. Hongqi просто прёт: спокойно, стабильно, безопасно.

© Hongqi

В темноте себя отлично проявляет свет. Фары дают ровный, дальний пучок, глаза не напрягаются. Можно спокойно ехать на скорости, не всматриваясь в серую кашу перед капотом.

Именно на трассе понимаешь характер машины: она не драйверская и не внедорожная. Она — про спокойствие и уверенность.

Московские дворы: главный экзамен

По возвращении в Москву встречал новый «снежный апокалипсис». Дворы завалены, колеи глубокие, народ бросает машины, кто где смог.

Включаю режим «вездеход» и просто еду туда, куда нужно. Hongqi спокойно заезжает в сугробы, паркуется в сложных местах, не буксует и не закапывается. В такие моменты полный привод работает на репутацию бренда лучше любой рекламы. Плюс система кругового обзора сильно облегчает маневрирование.

Важно понимать: это не внедорожник для рыбалки и леса. Но в городской зиме он чувствует себя чрезвычайно уверенно и спокойно.

Итог: честные выводы после 700 км

За десять дней я успел привыкнуть к Hongqi HS5 и понять его характер:

Это достаточно крупный и спокойный городской кроссовер.

Он отлично ведёт себя зимой и уверенно держит дорогу.

Он просторен и удобен для небольшой семьи.

Но у него есть типичные китайские компромиссы: огрехи эргономики, глюки электроники и некоторые мелочи по качеству сборки.

© Давид Акопян

Главный вывод простой: Hongqi вполне можно рассматривать как автомобиль для городской жизни и коротких автопутешествий. Не для драйва, не для статуса любой ценой — а для спокойной, уверенной езды каждый день. Да, он не идеален, но в реальной зимней эксплуатации оказался гораздо удобнее и приятнее, чем можно было ожидать по внешнему виду «синего трактора».

Плюсы Hongqi HS5

Мощный и тяговитый турбомотор.

Полный привод с удачными настройками для снежной зимы.

Очень просторный и удобный салон.

Минусы Hongqi HS5

Камеры без омывателей и парктроники быстро покрываются грязью и начинают скорее мешать, чем помогать.

Форсунки омывателя подмерзали — полноценного зимнего пакета всё же не хватает.

В салоне периодически поскрипывает пластик. Вроде не критично, но для автомобиля с премиальными амбициями странно.

Технические характеристики Hongqi HS5