Какое авто купить до 1,5 миллионов: 5 лучших вариантов на вторичке

Седаны гольф-класса остаются одними из самых востребованных автомобилей на вторичном рынке. Они сочетают в себе практичность, комфорт и умеренные эксплуатационные расходы. В ценовом диапазоне до 1,5 миллионов рублей выбор достаточно широк, но каждая модель имеет свои особенности, плюсы и минусы. Рассмотрим самые популярные варианты, чтобы понять, какой автомобиль лучше всего подойдёт для ваших задач.

Toyota Corolla (XI поколение)

Годы выпуска: 2012–2019, рестайлинг — 2015 год

Toyota Corolla — один из самых надёжных и ликвидных седанов на вторичном рынке. Модель шестого поколения выпускалась с 2012 по 2019 год, а в 2015 году получила рестайлинг, который затронул внешность и салон. Седан оснащался бензиновыми двигателями объёмом 1,3, 1,6 и 1,8 литра. Коробки передач — механика, автомат и вариатор.

Плюсы:

Высокая надёжность.

Доступность запчастей.

Устойчивость к коррозии.

Минусы:

Скромная динамика с мотором 1,3 л.

Слабая шумоизоляция.

Скромное оснащение в базовых версиях.

Kia Cerato (III поколение)

Годы выпуска: 2013–2020, рестайлинг — 2016 год

Третье поколение корейского седана выпускалось с 2013 по 2020 год. Автомобиль оснащался атмосферными бензиновыми моторами рабочим объёмом 1,6 и 2,0 литра. Коробки передач: механика (только с начальной версией) или автомат (для обеих модификаций). Модель снискала популярность у россиян благодаря яркому дизайну и богатому оснащению при доступных для сегмента ценах.

Плюсы:

Современный дизайн.

Богатое оснащение даже начальных версий.

Низкие эксплуатационные расходы.

Минусы:

Жёсткая подвеска.

Скромная шумоизоляция.

Высокий расход топлива у старшей версии.

Mazda 3 (III поколение)

Годы выпуска: 2013–2019, рестайлинг — 2016 год

Культовая японская модель в третьем поколении выпускалась в кузовах хэтчбек и седан, однако именно четырёхдверка была особенно востребована на нашем рынке. Модель оснащалась бензиновыми моторами 1,5, 1,6 (до рестайлинга) и 2,0 литра, которые сочетались с механической или автоматической коробками передач. Трёшка всегда отличалась отличными ездовыми повадками и считалась одной из наиболее драйверских моделей в классе. Вместе с тем она была ещё и одной из самых дорогих машин в сегменте.

Плюсы:

Отличная управляемость.

Стильный дизайн.

Надёжные двигатели.

Качественная сборка.

Минусы:

Жёсткая подвеска.

Слабая шумоизоляция.

Высокая стоимость обслуживания.

Honda Civic (IX поколение)

Годы выпуска: 2011–2017, рестайлинг — 2015 год

Сразу после выхода на российский рынок продажи IX поколения Honda Civic серьёзно провалились. Аудитория не восприняла откровенно дешёвую отделку интерьера модели, которая стала глобальной и предлагалась в одинаковой спецификации как на европейских, так и североамериканском рынках. Ситуацию с интерьером исправил рестайлинг 2015 года. Однако на продажи он не повлиял, так как импортная модель серьёзно подорожала после курсовых колебаний 2015–2016 годов. Поэтому количество предложений по Civic на вторичке одно из самых скромных. Вместе с тем модель отличается высокой надёжностью и ликвидностью. Honda для нашего рынка оснащалась только одним мотором объёмом 1,8 литра, который сочетался с механикой или автоматом.

Плюсы:

Отличная управляемость.

Надёжная конструкция.

Богатое оснащение.

Минусы:

Отсутствие выбора двигателей.

Некачественный интерьер у дорестайлинговой версии.

Дорогие оригинальные запчасти.

Skoda Octavia (III поколение)

Годы выпуска: 2013–2020, рестайлинг — 2017 год

Справедливости ради стоит отметить, что Skoda Octavia — это и не седан вовсе, а лифтбэк. Однако в нашей стране он всегда воспринимался как главный конкурент седанов гольф-класса и один из основных игроков сегмента. Автомобиль производился в России и был очень востребован в такси — стоит иметь в виду этот факт при подборе экземпляра с пробегом. У машины было множество модификаций с моторами от 1,2 до 2,0 литров (в том числе и дизели), однако самыми популярными были варианты с бензиновыми двигателями: атмосферником 1,6 на 110 л. с. и турбомотором 1,4 на 150 л. с. Коробки передач: механика, автомат и робот DSG для турбоверсий.

Плюсы:

Просторный салон и большой багажник.

Широкий выбор моторов.

Качественные материалы отделки.

Минусы:

Проблемы с DSG на ранних версиях.

Требовательность к качеству топлива у турбомоторов.

Сложный подбор хорошего варианта на вторичке из-за востребованности авто в такси.

Вывод

Выбор седана гольф-класса на вторичном рынке до 1,5 миллионов рублей зависит от ваших приоритетов. Если важна практичность, надёжность и ликвидность, то стоит обратить внимание на Toyota Corolla или Skoda Octavia. Для тех, кто ценит азартную управляемость, подойдут Mazda 3 и Honda Civic. Ну а корейская Kia Cerato — вариант для прагматиков, которые не хотят переплачивать за бренд.