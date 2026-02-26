Названы 8 лучших «не китайцев» до 3 миллионов рублей

Существенное повышение утильсбора в декабре прошлого года не только заметно урезало ассортимент ввозимых в Россию новых иномарок, но и потянуло вверх цены на машины, которые по-прежнему можно ввозить по льготным ставкам. Модели, которые ещё недавно стабильно укладывались в бюджет до трёх миллионов рублей, сегодня в большинстве своём перешагнули в следующую ценовую категорию. А те немногие, что остались, буквально упираются в эту планку. В нашей подборке — восемь таких машин. Большинство из них китайской сборки, но есть и истинные «японцы» и «корейцы». Выбор классов тоже широк: седаны, кроссоверы (есть и с полным приводом) и даже минивэн.

© Princess_Anmitsu/Shutterstock

Nissan Qashqai II (2 рестайлинг)

Двигатель: 2,0 л (140 л. с.)

Трансмиссия: вариатор, передний привод

Цена: от 2 500 000 рублей

Компактный кроссовер китайской сборки в максимальной комплектации Leading предлагает богатое оснащение. За безопасность отвечают полный набор подушек, включая шторки, и система стабилизации. Комфорт обеспечивают двухзонный климат-контроль, камера 360°, кожаный салон, панорамная крыша и дистанционный запуск двигателя. Посредники готовы привезти автомобиль под заказ, но есть и варианты в наличии.

© Nissan

Двигатель: 2,0 л (150 л. с.)

Трансмиссия: 6-ступ. АКПП, передний привод

Цена: от 2 950 000 рублей

Популярный кроссовер поступает к нам из Китая. Цена прилично укомплектованных машин переваливает за 3,5–4 миллиона рублей. Но в начальной комплектации Comfort (Shushi) можно подобрать вариант и до трёх миллионов. В оснащении: двухзонный климат-контроль, задняя камера, датчики дождя и света, а также поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Безопасность обеспечивают только ESP и шесть подушек: ассистентов в такой версии нет.

© Mazda

Двигатель: 1,2 л (112 л. с.), турбо

Трансмиссия: 6-ступ. робот DSG, передний привод

Цена: от 2 930 000 рублей

В три миллиона рублей укладывается китайский седан от именитого немецкого бренда в версии Smart Pro. Он удивляет богатством оснащения: адаптивный круиз, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, цифровая приборная панель, кожаный салон и люк. Есть варианты в наличии, но посредники преимущественно предлагают привезти машину под заказ.

© Volkswagen

Volkswagen Tharu XR, 2025

Двигатель: 1,5 л (110 л. с.), турбо

Трансмиссия: 6-ступ. робот DSG, передний привод

Цена: от 2 900 000 рублей

Ещё один немецкий автомобиль из Китая. Компактный кроссовер в комплектации Moon включает полный спектр ассистентов (контроль полосы, слепых зон, предотвращение столкновений), адаптивный круиз, камеру 360°, беспроводную зарядку, панорамную крышу и электропривод багажника. На рынке много автомобилей в наличии.

© Volkswagen

Kia K3 II (рестайлинг), 2025

Двигатель: 1,5 л (115 л. с.)

Трансмиссия: вариатор, передний привод

Цена: от 2 920 000 рублей

Седан китайской сборки, пришедший на смену Cerato, в пределах трёх миллионов можно приобрести только в версии Premium. В активе: системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка, кожаный салон, люк и цифровая приборная панель. Неплохой набор для городского автомобиля. Машины доступны не только но заказ, но и в наличии.

© KIA

Kia Seltos Premium, 2025

Двигатель: 1,5 л (115 л. с.)

Трансмиссия: вариатор, передний привод

Цена: 2 980 000 рублей

Некогда очень популярный в нашей стране паркетник теперь поставляется по параллельному импорту из Китая. В пределах обозначенного нами бюджета можно присмотреться к кроссоверу в комплектации Luxe. Здесь и камеры на 360°, и адаптивный круиз, и системы безопасности, включая распознавание знаков. В салоне — кожа, вентиляция передних сидений и панорамная крыша. Даже в не топовом исполнении Seltos — один из самых богато оснащённых вариантов в подборке. Машина доступна не только под заказ: на рынке множество вариантов в наличии.

© KIA

Mitsubishi ASX, 2025

Двигатель: 2,0 л (150 л. с.)

Трансмиссия: вариатор, полный привод

Цена: от 2 850 000 рублей

Уникальное предложение: японская сборка и полный привод. Сменивший поколение компактный кроссовер под заказ оснащён светодиодной оптикой, бесключевым доступом, камерой, подогревом сидений, панорамной крышей и премиальной акустикой Rockford. Один из самых интересных вариантов с точки зрения происхождения и ходовых качеств.

© Mitsubishi

Toyota Veloz, 2025

Двигатель: 1,5 л (115 л. с.)

Трансмиссия: вариатор, передний привод

Цена: 2 930 000 рублей

Практичный минивэн малайзийской сборки. В базовой комплектации — семь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, системы предотвращения столкновений, камера кругового обзора и бесключевой доступ. Просторный салон и надёжность Toyota за разумные деньги. В наличии.

© Toyota

Вывод

Как видно из обзора, планка в три миллиона рублей стала серьёзным водоразделом: рынок новых иномарок в этом бюджете теперь представлен преимущественно моделями китайской сборки (Kia, Hyundai, Volkswagen) до 160 л.с., хотя есть и приятные исключения вроде японского Mitsubishi ASX с полным приводом. Большинство из них богато оснащены (адаптивный круиз, камеры 360°, панорамы). Вместе с тем при выборе стоит уточнить не только цену, но и условия поставки (наличие/заказ) и гарантийные обязательства продавца.