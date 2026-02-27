Цены на новые автомобили на российском рынке растут, а вместе с ними увеличивается и разница в стоимости с аналогичными машинами на рынке Китая. Разбираемся, насколько различаются цены на одинаковые модели у нас и у них, а заодно — в причинах такой разницы.

Для сравнения цен мы решили рассмотреть не только наиболее востребованные на нашем рынке модели, но и локализованные автомобили, которые продаются у нас в том числе под условно «российскими» брендами. Последние зачастую отличаются не только эмблемами, но и адаптацией к нашим условиям — от особой бортовой электроники до специальных пакетов опций, которые не предлагаются китайским клиентам. Впрочем, принципиальных отличий в конструкциях, которые могли бы всерьёз повлиять на цены эти машин, — тоже нет.

Jaecoo J8 (в Китае — Chery Tiggo 9)

Маркетинговая игра Chery с названиями своих брендов и моделей на различных рынках может запутать даже самого просвещённого эксперта авторынка. Так, кроссовер известный у нас как Tiggo 9, в Поднебесной называется Tiggo 8. А реальный флагман бренда Tiggo 9 в нашей стране продаётся под именем Jaecoo J8.

Так вот, в России Jaecoo J8 в базовой комплектации Active стоит от 4 074 000 рублей, а в Китае исходная модель Chery Tiggo 9 предлагается официальными дилерами по цене от 155 900 юаней, что в пересчёте на рубли по текущему курсу китайской валюты составляет порядка 1 754 000 рублей. Разница огромная, учитывая, что автомобили по разные стороны границы отличаются исключительно шильдиками с названием бренда.

Geely Monjaro и EX5

Один из бестселлеров российского рынка Geely Monjaro официально предлагается по цене от 4 549 990 рублей. В Китае кроссовер продаётся под именем Geely Xingyue L и стоит минимум 147 700 юаней. В пересчёте на российскую валюту — это около 1 662 000 рублей за модель с 2,0-литровым бензиновым мотором.

© Everyonephoto Studio/Shutterstock

Новый электрический кроссовер Geely EX5 предлагается на российском рынке по цене от 4 169 990 рублей, тогда как в Китае такая машина стоит от 109 800 юаней, что эквивалентно 1 235 000 рублей.

Haval H9

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 стоит в России от 4 699 000 рублей, что для машины такого формата и габаритов кажется очень привлекательной ценой. Ровно до того момента, пока не становится известно, что в Поднебесной такая модель оценивается производителем в 170 490 юаней, которые конвертируются примерно в 1 918 000 рублей.

Evolute i-Joy (Dongfeng Vigo)

Недавно локализованный в Липецкой области Evolute i-Joy — один из самых доступных новых электромобилей в России. Стоимость модели начинается от 2 775 000 рублей, но за счёт программы господдержки можно сэкономить до 925 000 рублей и купить машину за 1 850 000 рублей. В Китае цены на аналогичный электромобиль, известный на местном рынке как Dongfeng Vigo, начинаются от 89 900 юаней, что в пересчёте на отечественную валюту даёт порядка 1 011 000 рублей.

© Evolute

Avatr 12

Премиальный электромобиль Avatr 12 на российский рынок вышел по цене от 6 650 000 рублей, тогда как в Китае модель стоит от 269 900 юаней, что в рублёвом эквиваленте составляет порядка 3 036 000 рублей. Другое дело, что российская версия имеет свою бортовую электронику, оцинкованные кузовные панели и ряд других изменений в конструкции, которыми, кроме обязательных налогов и сборов, можно объяснить разницу в стоимости.

UMO 5 (Aion Y)

Новый российский автопроизводитель UMO и его дебютная модель 5 должны выйти на рынок по ориентировочной цене около 2 500 000 рублей, но с учётом господдержки в 925 000 рублей на покупку электромобиля окончательная стоимость может составить чуть более 1,5 миллионов. В Китае исходный GAC Aion Y, от которого UMO 5 отличается только бортовой электроникой, продаётся за 99 800 юаней, что составляет 1 122 000 рублей.

© Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Changan CS75 Plus

Новый кроссовер Changan CS75 Plus в России стоит от 4 189 900 рублей, а в Китае такую модель можно приобрести за 108 900 юаней, то есть около 1 225 000 рублей. Но надо принимать во внимание тот факт, что в российской спецификации машина имеет полный привод, который недоступен китайским покупателям.

Таким образом, локализация производства автомобилей в России вроде бы должна приводить к снижению цены, однако ни крупноузловая сборка, ни полный цикл производства машин на российских предприятиях не дают существенной выгоды для конечного потребителя. Всё дело в двух основных источниках финансовой нагрузки — утилизационном сборе и налоге на добавленную стоимость.

Из чего складывается стоимость нового автомобиля в России

Цена нового автомобиля на российском рынке в 2026 году формируется под воздействием как рыночных факторов, так и значительной фискальной нагрузки. Существенная часть розничной стоимости обусловлена не только производственными издержками, но и обязательными государственными платежами, которые поэтапно включаются в итоговую сумму для покупателя.

Первичный элемент — отпускная стоимость автомобиля у производителя или импортёра. Она охватывает затраты на сырьё, комплектующие, технологические процессы, оплату труда, НИОКР, логистику и норму прибыли компании. В условиях российского рынка эта составляющая нередко оказывается меньшей долей конечной цены: по экспертным оценкам, непосредственно производственная часть может находиться в диапазоне одной трети от итоговой суммы, тогда как остальное приходится на налоговые и инфраструктурные надбавки.

Ключевым косвенным налогом остаётся НДС. С начала 2026 года ставка увеличена до 22%, что автоматически повышает цену всех автомобилей, реализуемых на внутреннем рынке. Отдельную и весьма значительную статью представляет утилизационный сбор. Формально он предназначен для финансирования последующей переработки транспортных средств, однако экономически действует как дополнительный обязательный платёж при производстве или импорте автомобиля. Для импортных моделей его вклад наиболее ощутим: в ряде случаев у очень мощных авто размер «утиля» сопоставим с производственной себестоимостью.

© Vitpho/Shutterstock

При ввозе автомобилей или машинокомплектов для сборки также применяются таможенные пошлины и сборы. Их размер зависит от категории транспортного средства, объёма двигателя, страны происхождения и уровня локализации. Именно эта часть объясняет расхождение между мировыми и российскими ценами на одни и те же модели.

Дополнительные издержки возникают на этапе доведения автомобиля до конечного покупателя. В цену включаются международная и внутрироссийская логистика, складская обработка, страхование грузов, операционные расходы дилерской сети, маркетинговые бюджеты и прибыль продавца. При продаже в кредит косвенно учитывается и стоимость финансирования, поскольку высокая ключевая ставка увеличивает общую нагрузку на потребителя.

Помимо базовых налогов, влияние оказывают акцизы на отдельные категории автомобилей, возможные корректировки ставок утилизационного сбора, а также иные регуляторные изменения. Совокупный эффект этих факторов приводит к тому, что, по данным аналитиков Автостата, средняя цена нового легкового автомобиля в России превысила 3,5 миллиона рублей.

Конечная стоимость автомобиля на российском рынке представляет собой сумму производственной цены, НДС, утилизационного сбора, таможенных платежей, логистических затрат и дилерской маржи. А высокий удельный вес фискальных компонентов и специфика таможенного регулирования формируют заметный разрыв между базовой себестоимостью машины и её розничной ценой.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Как утильсбор и НДС повлияли на цены автомобилей в России

На примере Geely Monjaro можно проследить, как именно фискальные механизмы трансформируют базовую стоимость автомобиля в его розничную цену на рынке РФ в 2026 году.

Утилизационный сбор представляет собой обязательный платёж, который взимается при ввозе либо первом выпуске автомобиля в обращение на территории РФ. Его размер напрямую зависит от мощности двигателя. Поскольку Monjaro оснащается мотором на 238 л. с., что существенно выше порога в 160 л. с., то модель подпадает под повышающие коэффициенты расчёта.

Если ранее при ввозе для частных лиц сумма могла быть минимальной и составлять не более пяти тысяч рублей, то после пересмотра методики расчёта в 2025 году размер платежа для автомобилей такого класса вырос кратно. Для Monjaro речь идёт сумме в 1 142 400 рублей. Фактически это означает, что к цене автомобиля добавляется крупный фиксированный платёж, сопоставимый с половиной его таможенной стоимости.

НДС действует по иному принципу, но усиливает общий эффект. Ключевой момент заключается в налоговой базе, поскольку он начисляется не только на таможенную стоимость автомобиля, но и на совокупность обязательных платежей — пошлины, акцизы (если применимы) и утилизационный сбор. Таким образом, увеличение утильсбора автоматически расширяет базу для расчёта НДС. Возникает каскадный эффект: чем выше обязательные сборы, тем больше абсолютная сумма налога на добавленную стоимость.

Если рассматривать ориентировочную модель расчёта, то при таможенной стоимости автомобиля около 2,1 миллиона рублей и утильсборе примерно в 1,14 миллиона база для начисления НДС существенно возрастает. При ставке 22% сумма налога может находиться в диапазоне примерно 500–580 тысяч рублей. В результате совокупная нагрузка только по двум позициям — утильсбору и НДС — достигает порядка 1,5–1,7 миллиона рублей. При исходной стоимости автомобиля около 2,0–2,2 миллиона рублей это формирует итоговый ценовой уровень, который у официальных продавцов может приближаться к 5 миллионам рублей без учёта логистики, дилерской маржи и коммерческой прибыли импортёра.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Практическое значение этого механизма состоит в том, что утилизационный сбор выступает как крупный самостоятельный платёж, а НДС увеличивает его влияние за счёт начисления на расширенную налоговую базу. Для автомобилей с мощными двигателями, к которым относится Monjaro, совокупный эффект особенно выражен. Именно сочетание высокого утильсбора и 22-процентного НДС формирует колоссальную разницу между заводской стоимостью модели и её конечной ценой на рынке РФ.