Реально удивили: новый Duster изменился до неузнаваемости

Последняя неделя весны не подарила громких автомобильных премьер, однако несколько интересных новинок для совершенно разных стран рынков всё же увидели свет.

© Lunaz

Duster в честь Дакара

Dacia подготовила особую модификацию кроссовера Duster, которая называется Spirit of Sand. Официально новинка посвящена успехам марки во внедорожных гонках, но неофициально все понимают, что речь о победе заводской команды Sandriders на ралли-рейде «Дакар» этого года.

Спецверсия выйдет тиражом 500 экземпляров и будет построена только на основе топовой модификации с гибридной силовой установкой (с 1,2-литровым турбомотором и электродовеском) мощностью 184 л.с. и полным приводом 4x4. Причем, топливный мотор, может работать как на бензине, так и на газе. Поэтому максимальный запас хода такого Duster компания оценивает в 1500 километров.

Снаружи Duster Spirit of Sand можно будет узнать по особой графике на кузове и более крупным 17-дюймовым дискам с новым рисунком. Кроме того, все кроссоверы специальной серии получат защиту двигателя и трансмиссии, изготовленную из металла толщиной 6 мм.

© Dacia

Honda ZR-V

Honda обновила кроссовер ZR-V, который на некоторых рынках также известен как HR-V. Паркетнику перетряхнули гамму силовых установок и подретушировали внешность, добавив спецверсии. Например, появилась внедорожная Cross Touring.

Бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра покинул линейку. В строю осталась лишь гибридная модификация e:HEV на базе атмосферной «четвёрки» объёмом два литра, которая вкупе с электрическим мотор-генератором выдаёт 184 л.с.

Бензоэлектрический ZR-V может иметь как передний, так и полный привод. А ещё уже в начальной комплектации обновлённый кроссовер получит, медиасистему с 9-дюймовым дисплеем с сервисами Google, 12 динамиками Bose, подогрев кресел, климат-контроль и отделку салона кожей.

© Honda

Nissan Almera/Versa

Седан Nissan Versa, также известный как Almera, подвергся плановому рестайлингу, получив внешность в стиле нового Qashqai. Трехобёмнику всерьёз переработалии переднюю часть, добавив новые капот, крылья, фары и бампер. А вот об изменениях в технической части автомобиля не сообщается.

На текущий момент Versa выпускается с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 113 л.с. Двигатель может сочетаться как с механической коробкой передач, так и с бесступенчатым вариатором. Привод, конечно же, только передний.

© Nissan

Volvo EX30

В Volvo подготовили обновления для EX30 — своего самого маленького электрического SUV. В линейке модели появилась более доступная версия.

Если на момент выхода на рынок у EX30 начальным был 268-сильный мотор в паре с батареей на 54 кВт⋅ч, то у обновлённой машины появилась версия с отдачей силового агрегата всего 150 л.с. и тяговым аккумулятором на 51 кВт⋅ч. Запас хода такой версии составляет 339 км, но покупатели могут его увеличить до 476 км, докупив батарею на 69 кВт⋅ч.

Кроме того, обновления EX30 коснулись и электронной начинки. Так, в автомобиле появилась доработанная медиасистема с новой настраиваемой панелью, позволяющая выводить на неё наиболее востребованные функции. А еще кроссоверу расширили варианты отделки интерьера и цветовой гаммы кузова.

© Volvo

Aston Martin DB6 by Lunaz

Британская фирма Lunaz представила рестомод, который построен на основе культового Aston Martin DB6. Примечательно, что это первая не электрическая модель от именитого ателье. Оригинальное купе оснащалось рядным шестицилиндровым мотором объёмом четыре литра и мощностью 286 л.с. Однако специалисты Lunaz заменили его на современный аналог только рабочим объёмом пять литров и отдачей 345 лошадок.

Под стать мощности инженеры модернизировали подвеску, рулевое управление и тормоза. Кроме того, модель получила особенную выпускную систему. DB6 преобразился и внешне. Он выкрашен в особый зелёный металлик, а в салоне используется отделка из натуральной кожи, замши и даже кашемира.