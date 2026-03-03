Эти авто не подведут: 12 лучших кроссоверов с пробегом до 2 миллионов рублей

Согласное статистике, при выборе авто уже более 80% россиян отдают предпочтение кроссоверам. И это неудивительно: высокая посадка, немалый дорожный просвет, практичный багажник делают этот сегмент лидером уже и на вторичном рынке. Но c бюджетом до двух миллионов рублей важно не ошибиться с выбором. Какие модели заслуживают доверия, на что обращать внимание при проверке технического состояния и как не купить «кота в мешке» — разберёмся вместе.

Золотая середина между ценой и качеством

Вторичный рынок сегодня — это десятки тысяч предложений. Но именно кроссоверы с пробегом стоимостью до 2 миллионов рублей становятся золотой серединой: цены не «кусаются», а выбор моделей получается достаточно широким. За эту сумму можно найти автомобиль с большим остаточным ресурсом, достойной комплектацией и более-менее прозрачной историей.

Как подобрать авто с пробегом: что учесть при выборе

Возраст и пробег

Оптимальный возраст — от 5 до 7 лет. Машины старше этого возраста, как правило, уже требуют серьёзных вложений. А модели моложе — сильно дороже. По логике, чем меньше пробег, тем лучше. И оптимально смотреть экземпляры, которые не накрутили на одометре свыше 100 000–120 000 км. Впрочем, цифры пробега могут быть обманчивы. Главное — не показания на приборке, а реальное состояние агрегатов. Поэтому важно провести детальный осмотр, а по возможности и диагностику на СТО или с участием профильного выездного специалиста.

Тип привода и трансмиссии

Для большинства городских условий достаточно переднего привода. Но если планируются выезды на бездорожье, лучше выбирать полный привод. Как правило, это будет вариант с подключаемой задней осью на основе многодисковой электронно-управляемой муфты. Иные конструктивные решения в этом ценовом сегменте редко встречаются. Автоматическая коробка передач — предпочтительный вариант для комфорта, но стоит помнить о стоимости её ремонта. Надёжность моторов и коробок передач — главный критерий.

Юридические аспекты

Перед покупкой обязательна проверка истории автомобиля. Для этого необходимо:

Сверить VIN-код в документах (ПТС, СТС) и на самой машине.

При помощи онлайн-сервисов проверить отсутствие залогов, ограничения и запреты на регистрационные действия.

Проверить сервисную книжку (при наличии), чтобы отследить историю обслуживания автомобиля.

Техническое состояние

Техническое состояние — ключевой фактор. Важно проверить всё: от двигателя и трансмиссии до электрики и ходовой части. Имейте ввиду, игнорировать диагностику у специалистов — значит накладывать на себя дополнительные риски.

Топ-12 кроссоверов до 2 миллионов рублей на вторичке в 2026 году

Geely Coolray

Geely Coolray первого поколения дебютировал на российском рынке в разгар пандемии короновируса. Что, впрочем, не помешало модели пользоваться стабильным спросом. Ну про то, какой всплеск интереса к ней случился после 2022 года, и говорить не проходится. К слову, не просто так всё это было. Кроссовер построен на переднеприводной платформе, разработанной Geely совместно со специалистами Volvo.

Кроме того, он неплохо оснащён уже в базе. Так, помимо кондиционера, обогрева форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, в начальную комплектацию также входили боковые зеркала с электроприводом и обогревом, цифровая 7-дюймовая приборка, мультимедийная система c 10,25-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, запуск мотора кнопкой и ряд других опций.

Плюсы:

Эластичный и мощный турбомотор.

Адекватно настроенная роботизированная трансмиссия.

Азартная управляемость.

Минусы:

Жёсткая подвеска.

Отсталая медиасистема на дорестайлинговых версиях.

Странные эргономические решения.

Haval Jolion

Jolion — один из первых китайских бестселлеров российского рынка. Модель начали выпускать на заводе Haval в Тульской области с 2021 года, что позволило производителю предлагать его по весьма привлекательным для сегмента ценам. Кроссовер оснащается как передним, так и полным приводом.

В базовую комплектацию всех Jolion входят не только однозонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином и аналоговая приборка с 3,5-дюймовым экраном борткомпьютера, но и легкосплавные диски R17, а также ряд других опций.

Плюсы:

Доступная цена.

Невысокая стоимость обслуживания.

Продвинутая медиасистема.

Минусы:

Жёсткая подвеска.

Слабая шумоизоляция.

Не самая надёжная электроника.

Hyundai Creta, I поколение (рестайлинг) / II поколение

Первая Creta стала настоящим бестселлером и машина второй генерации должна была подхватить эстафетную палочку — сохранив надёжные и проверенные временем технические решения, она стала комфортнее и тише на ходу. Впрочем, вторая Creta продержалась на конвейере питерского завод Hyundai менее года. Уже весной 2022-го производство была остановлено, а корейский автогигант начал сворачивать свой бизнес в России.

Сейчас на вторичке в пределах двух миллионов рублей можно подобрать как рестайлинговый вариант Creta первого поколения, так и машину второго поколения. С точки зрения надёжности узлов и агрегатов никаких принципиальных отличий между ними нет — у обеих машин идентичные атмосферные моторы и схожие трансмиссии, которые неплохо зарекомендовали себя. Но с точки зрения комфорта и опций, конечно, предпочтительнее машина второго поколения. Если, кончено, удастся подобрать удачный экземпляр по хорошей цене. Увы, подобных предложений на вторичке не так много.

К слову, Creta второго поколения продолжает присутствовать на рынке под именем Solaris HS, однако эти машины уже ощутимо дороже. Даже экземпляры с пробегом, которые потихонечку начали появляться в продаже.

Плюсы:

Нетребовательные к качеству топлива и экономичные атмосферные моторы.

Надёжные трансмиссии.

Высокий дорожный просвет.

Богатое по меркам класса оснащение даже у начальных версий.

Минусы:

Откровенно слабая шумоизоляция у модели 1 поколения.

Технические проблемы и частые поломки у начальных моторов 1,6 л на автомобилях ранних годов выпуска.

Слабое лакокрасочное покрытие.

Kia Seltos

Kia Seltos делил платформу и двигатели с Hyundai Creta, однако имел отличия по трансмиссии в топовых модификациях. Так что при выборе на вторичке рекомендуем присмотреться к вариантам с начальным двигателем. Однако стоит иметь в виду, что такие версии преимущественно переднеприводные.

Машина отличается современным дизайном, который актуален и по сей день, а также очень богатым оснащением даже у начальной комплектации. В топовых версиях среди оборудования есть и камеры на 360°, и адаптивный круиз, и системы безопасности, включая распознавание знаков. А в салоне — кожа, вентиляция передних сидений и панорамная крыша.

Плюсы:

Надёжные мотор и трансмиссия у начальных версий.

Богатое оснащение даже базовой комплектации.

Актуальный на данный момент кузов и классический неустареваюший дизайн.

Минусы:

Высокие цены на топовые полноприводные версии.

Жёсткая подвеска из-за более молодёжного имиджа модели.

Дорогостоящие оригинальные запчасти.

Mazda CX-30

Младший кроссовер Mazda — редкая птица на наших дорогах. На момент дебюта модель была не сильно дешевле более крупной и престижной CX-5, поэтому не снискала популярности. Однако теперь, при более низкой ликвидности, цена на неё стала более привлекательной, и экземпляры во вполне приличном состоянии можно найти на вторичке до 2 миллионов рублей. Другое дело, что предложений по этой модели Mazda в принципе не очень много.

Что касается технической части CX-30, то она мало чем отличается от СX-5. Под капотом тот же надёжный двухлитровый атмосферный мотор, работающий в паре с классическим автоматом, и полный привод.

Плюсы:

Надёжные мотор и трансмиссия.

Яркий и неустареваюший дизайн.

Качественная отделка интерьера.

Минусы:

Слабые мультимедийные возможности.

Невысокий дорожный просвет.

Маленький багажник.

Mitsubishi ASX / Eclipse Cross

Формально ASX и Eclipse Cross — автомобили разных сегментов. Однако де-факто сейчас на вторичке обе модели можно купить в пределах обозначенного в нашем материале бюджета. Только имейте в виду, что Eclipse Cross из-за своей имиджевой составляющей и мощного турбомотора оценивается дороже. Поэтому до двух миллионов доступны экземпляры с уже достаточно большим пробегом — свыше 100 000 км.

А вот ASX — куда более демократичное предложение, при этом с надёжным японским мотором, крепкой подвеской и опциональным полным приводом на некоторых экземплярах. Но будьте готовы и к компромиссам вроде очень слабой шумоизоляции, откровенно дешёвой отделки интерьера и небольшого багажника.

Плюсы:

Надёжный атмосферный мотор и невысокая цена у ASX.

Стильный дизайн и мощный турбомотор у Eclipse Cross.

Минусы:

Откровенно слабая шумоизоляция у ASX и не лучшая по меркам класса у Eclipse Cross.

Недорогие материалы отделки в интерьере ASX.

Nissan Qashqai, II поколение (рестайлинг)

Наряду с Creta, ещё один локализованный бестселлер рынка, который очень широко представлен на вторичке. Выбор на классифайдах большой, так что с подбором достойного экземпляра проблем быть не должно. В рамках обозначенного бюджета можно выбрать Qashqai с двухлитровым атмосферным мотором на 144 л. с., вариатором и передним приводом.

Кроме того, даже в начальной комплектации машина будет уже прилично нашпигована неплохим набором оборудования, включая климат-контроль, полный пакет подогревов, медиасистему с небольшим тачскрином и многим другим.

Плюсы:

Надёжный атмосферный мотор.

Богатое оснащение.

Недорогое обслуживание.

Минусы:

Вариатор с не лучшими настройками и не самой высокой надёжностью.

На рынке доминируют переднеприводные версии даже среди двухлитровых авто.

Renault Arkana / Kapture (рестайлинг)

Соплатформенные Renualt Arkana и Kaptur, несмотря на серьёзные различия во внешности и даже в позиционировании в разных сегментах, делят множество общих инженерных решений. В их основе серьёзно модифицированная платформа от кондового Duster, которая отличается надёжностью и высокой энегроёмкостью подвесок.

У моделей одинаковая линейка моторов, которая включает бензиновые агрегаты объёмом 1,6 л (атмосферник на 116 л. с.) и 1,3 л (турбомотор на 150 л. с.), а также общие трансмиссии: механика и вариатор. Более традиционный Kapture дебютировал в 2016 году и претерпел рестайлинг в 2020-м, а купе-кроссовер Arkana — в 2019-м. Обе модели производились в России вплоть до 2022 года, пока компания Renault не покинула наш рынок, поэтому предложений на вторичке пока что ещё достаточно много.

Плюсы:

Яркий и современный дизайн.

Практичный салон.

Экономичный мотор 1.3 TCe.

Минусы:

Отделка салона жёстким пластиком, из-за которого даже в машинах с небольшим пробегом заводятся сверчки.

Спорные решения по эргономике.

Медлительная медиасистема.

Skoda Karoq

Skoda Karoq была одним из бестселлеров не только в своём сегменте, но и на российском рынке в принципе, благодаря отличном балансу потребительских свойств. Машина отличалась хорошим соотношением цена/качество и высокой надёжностью. Поэтому сейчас высоколиквидна и очень ценится на вторичном рынке. Отсюда и цены, которые выше чем у одноклассников.

Тем не менее, в пределах двух миллионов рублей можно подобрать начальный вариант кроссовера с самым надёжным в линейке Skoda атмосферным мотором, классическим автоматом и передним приводом. Все остальные типично «шкодовские» практичные решения в духе Simply Clever будут прилагаться бесплатно.

Плюсы:

Отточенная управляемость.

Качественная отделка интерьера и удобные кресла.

Хорошая шумоизоляция.

Минусы:

Высокая цена на фоне конкурентов.

Жестоватая подвеска.

Требовательный к качеству топлива турбомотор.

Toyota C-HR

Toyota C-HR, наряду с Arkana, пожалуй, одна из самых стильных и ярких машин в нашем обзоре. А ещё этот компактный кроссовер, наверное, самая драйверская модель Toyota прошлого десятилетия, если оставить за скобками купе GT86.

Под капот паркетника устанавливались два мотора: либо 148-сильный атмосферник объёмом 2,0 литра, либо 1,2-литровый турбомотор мощностью 115 л. с., который очень весело вёз машину. Была ещё гибридная модификация мощностью 98 л. с., но она в Россию не поставлялась. На вторичке такие машины есть, однако они ввезены неофициально и предложений не очень много. Впрочем, несмотря на бодрый характер турбомотора, рекомендуем всё же присмотреться к экземплярам с более неприхотливым безнаддувным двигателем.

Плюсы:

Форм-фактор купе-кроссвера.

Острая и интересная управляемость.

Высокая ликвидность бренда.

Минусы: