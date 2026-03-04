Россиянам опять не везёт: названы цены на новые авто в Белоруссии

Сравнение стоимости одних и тех же моделей в Китае и России оказалось не в пользу российского рынка, что связано в первую очередь с налоговой нагрузкой на импортные автомобили. А что, если приобрести машину в братской Белоруссии? В теории сэкономить получится, но есть нюансы.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Почему новые автомобили в Белоруссии дешевле, чем в России

В России автомобильные цены формируются с учётом более высоких государственных сборов, среди которых ключевым элементом остаётся утилизационный сбор, который значительно выше, чем в соседней республике. Кроме того, с 1 января 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) в России вырос до 22%, тогда как в Белоруссии он остаётся на уровне 20%, что также влияет на стоимость автомобилей.

Кроме того, в Белорусии структура рынка и покупательская способность граждан отличаются от России — дилеры ориентируются на местный спрос и общую экономическую ситуацию. Эти факторы вынуждают их устанавливать более низкие цены на одни и те же модели, чтобы оставаться конкурентоспособными.

В итоге производители и дилеры на белорусском рынке чаще применяют агрессивные маркетинговые стратегии и скидки для стимулирования спроса. Например, импортёр Lada формирует более низкие цены из-за конкуренции с местными марками (в частности, с брендом Belgee) и из-за желания увеличить объёмы продаж, что напрямую признаёт российский автогигант.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Некоторая часть автомобилей на белорусском рынке может импортироваться через альтернативные схемы поставок, которые обходят часть российских сборов за счёт особенностей местного законодательства, что также делает конечные машины дешевле по сравнению с официальным российским рынком. Рассмотрим на конкретных примерах, сколько стоят одни и те же модели новых автомобилей в Белоруссии и России в 2026 году.

Belgee

Белорусский бренд локализовал производство нескольких моделей Geely, которые поставляются в том числе и на российский рынок. У себя на родине седан Belgee S50 стоит от 58 200 белорусских рублей, компактный кроссовер Belgee X50 — от 66 000 белорусских рублей, а более крупный кроссовер Belgee X70 — от 77 900 белорусских рублей. В пересчёте на российские рубли по курсу ЦБ стоимость моделей составляет от 1 551 000 рублей, от 1 759 000 рублей и от 2 077 000 рублей соответственно.

В российских дилерских центрах Belgee ситуация иная. Седан Belgee S50 оценивается минимум в 1 899 990 рублей, кроссовер Belgee X50 предлагается к покупке минимум за 2 479 990 рублей, а за Belgee X70 продавцы просят 2 579 990 рублей. Напомним, что в материале все цены, белорусские и российские, приводятся без учёта акций и спецпредложений.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Популярный компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro на белорусском рынке предлагается к покупке по цене от 67 500 белорусских рублей, что в пересчёте на российскую валюту составляет от 1 800 000 рублей. В России модель, которая превратилась в Tenet T4, доступна к покупке минимум за 2 099 000 рублей. При том, что выпуск этого автомобиля локализован на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области — бывшем предприятии Volkswagen.

© Chery

Haval

Haval — один из самых глубоко локализованных в России китайских брендов. Модели этой марки по полному циклу собирают на заводе в Тульской области. Более того, на этой же площадке организовано даже производство двигателей. Отсюда машины разъезжаются не только по российским дилерским центрам, но и в страны СНГ ( в Белоруссию, Азербайджан, Казахстан и т. д.). Логично предположить, что в России модели местной сборки будут дешевле, чем в ближайших странах, куда они экспортируются, но...

В соседней республике Haval H3 стоит от 110 800 белорусских рублей (около 2 954 000 рублей), а Haval H7 — от 134 200 белорусских рублей (порядка 3 578 000 рублей). В России начальные цены этих моделей ниже. Но в Белоруссии и H3, и H7 предлагаются только в одной комплектации Tech Plus, которая у нас является топовой и оценивается в 3 499 000 и 4 199 000 рублей соответственно.

© Алексей Батушенко

Voyah / M-Hero

Премиальные гибриды китайской марки Voyah собирают на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области, что потенциально должно давать им преимущество в цене, особенно с учётом госсубсидии до 925 000 рублей. Представляет компания на российском рынке и бренд M-Hero с внедорожником M-Hero I, который в Белоруссии известен как M‑Hero 917.

Белорусские цены на гибридный кроссовер Voyah Free EVR начинаются от 145 500 белорусских рублей (около 3 879 000 рублей), а 816-сильный вариант M-Hero 917 — от 398 800 (примерно 10 633 000 рублей). В России аналогичные автомобили стоят от 6 590 000 рублей и от 15 990 000 рублей соответственно.

© Вячеслав Крылов

Dongfeng / Evolute

Там же, на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области, локализовано производство «российского» электромобиля Evolute i-Joy, который представляет собой копию китайского Dongfeng Vigo. Эта модель вместе с Dongfeng Huge продаётся и в Белоруссии, куда импортируется из Китая.

Покупателям в соседней республике Dongfeng Huge предложен по цене от 89 500 белорусских рублей (примерно 2 386 000 рублей), а Dongfeng Vigo — от 49 900 белорусских рублей (около 1 330 000 рублей). В России за Dongfeng Huge 2025 года выпуска просят от 3 039 900 рублей, а Evolute i-Joy без учёта государственной поддержки — от 2 775 000 рублей, которые с субсидией превращаются в 1 850 000 рублей.

© Evolute

Самая резонансная с точки зрения различия цен марка — естественно, Lada. Многих удивляет, почему на домашнем рынке машины АвтоВАЗа стоят дороже, чем после экспорта в союзное государство. Наиболее показательно сравнение базовых цен на седаны Lada Granta, Lada Iskra и Lada Vesta для белорусских и российских покупателей.

Там седаны стоят: Lada Granta — от 32 900 белорусских рублей (около 877 000 рублей), Lada Iskra — от 42 900 белорусских рублей (примерно 1 144 000 рублей, но это спеццена на первые три месяца продаж — затем стоимость машины вырастет), Lada Vesta — от 46 800 белорусских рублей (порядка 1 248 000 рублей). В России ценники на аналогичные модели начинаются от 850 000 рублей, от 1 277 000 рублей и от 1 558 000 рублей соответственно.

© АВТОВАЗ

Для примера: в Казахстане седан Lada Granta можно купить от 5 990 000 тенге (около 930 000 рублей), а седан Lada Vesta — от 7 990 000 тенге (примерно 1 240 000 рублей). Так что самую бюджетную модель выгоднее всего приобретать на её родине, тогда как у более дорогих машин цена привлекательнее на зарубежных рынках.

Может ли россиянин сэкономить на покупке авто в Белоруссии

Не всё так просто. Несмотря на то, что Россия и Белоруссия входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), совместить путешествие в соседнее государство с покупкой нового автомобиля у россиянина не выйдет. Формального тотального запрета для граждан Россия на покупку новых автомобилей в Белоруссии нет, но есть ограничения, которые носят экономический и регуляторный характер и связаны с различиями в фискальной нагрузке внутри ЕАЭС.

Ключевой фактор — утилизационный сбор. В России он существенно выше и регулярно индексируется. Если россиянин приобретает новый автомобиль в Белоруссии по более низкой цене и затем ввозит его в Россию, то при постановке на учёт требуется доплатить разницу в утильсборе. В большинстве случаев это сводит к нулю ценовое преимущество.

Второй аспект — налоговая и дилерская политика. Белорусские дилеры получают от производителей квоты и условия продажи, рассчитанные на внутренний рынок. Массовый выкуп автомобилей иностранными гражданами (с последующим вывозом в Россию) создаёт ценовой арбитраж и подрывает российскую розничную сеть. Поэтому дилеры часто вводят внутренние ограничения: продажа только резидентам, обязательная регистрация в Белорусии, запрет на перепродажу в течение определённого срока.

© Tricky_Shark/Shutterstock

Третий момент — регуляторные требования при регистрации. Несмотря на единое таможенное пространство ЕАЭС, транспортное средство должно соответствовать российским требованиям по экологии, маркировке и электронным системам (включая ЭРА-ГЛОНАСС). Дополнительная сертификация или дооснащение увеличивают издержки.

Четвёртый фактор — контроль за схемами параллельного импорта. В периоды ценовых дисбалансов регуляторы усиливают надзор, чтобы исключить обход российских сборов через белорусскую юрисдикцию.

За счёт фискального выравнивания и защиты национального рынка россиянин без проблем может купить машину для использования в Белоруссии без права вывоза из страны. А если конечная цель — ввезти автомобиль в Россию, то доплата различных сборов полностью перекроет разницу в цене.