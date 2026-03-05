«Москвичу» дали второй шанс: раскрыты все подробности о новых моделях

«Москвич» представил новые кроссоверы M70 и M90, а также огласил цены на них. «Рамблер/авто» одним из первых протестировал свежие модели столичного предприятия и попытался понять, насколько успешно московский завод воспользовался своим вторым шансом.

Когда в ноябре 2022-го столичное правительство и КАМАЗ с помпой анонсировали возрождение «Москвича», планы звучали красиво: 100 тысяч автомобилей в год, новая эра, импортозамещение.

Реальность, как водится, внесла коррективы. По итогам 2025-го продажи едва перевалили за 15 тысяч экземпляров, а львиную долю (около 12 тысяч) обеспечила самая доступная «трёшка». Спрос на лифтбэк «6» и флагманский кроссовер «8» откровенно разочаровал менеджмент.

Логика простая: не получается с одним — пробуй с другим. И вот в марте стартуют продажи двух совершенно новых кроссоверов — М70 и М90. Что это за машины, как они едут и, главное, сколько за них просят? Ответы в нашем тест-драйве.

Восточный партнер «инкогнито»

Слухи о том, что «Москвич» ищет подкрепление на стороне, поползли еще в середине прошлого года. Завод отмалчивался, но утечки били точно в цель. Прототипами будущих новинок стали китайские Roewe RX9 и MG HS. Первый, более крупный, лёг в основу старшего М90, второй — компактного М70. Но обе марки принадлежат гиганту SAIC, и тут начинается самое интересное.

В Китае эти модели уже не продаются, зато их под разными именами вовсю импортируют на Ближний Восток, в Австралию и даже в Европу. Теперь эстафету приняла и Россия. Представители столичного завода с серьёзными лицами объясняют схему так: они ничего напрямую у SAIC не покупают. Некий неназванный партнер (имя под запретом — политика, этика) якобы собирает машины из доступных комплектующих на своих мощностях в КНР, а «Москвич» их уже «докручивает».

Звучит красиво, но стоит заглянуть под капот, и конспирология рушится. На двигателях, жгутах проводов, вакуумных усилителях повсюду таблички SAIC Motor. Создаётся стойкое ощущение, что перед нами экземпляры с того же конвейера, что уходят в ОАЭ или Германию. Разница лишь в шильдиках, стилизованных под букву «М», и в комплектациях. Для России щедро добавили подогревы всего, чего только можно: руль, ветровое стекло, все кресла — для арабских стран такое не предусмотришь.

В Москву автомобили прибывают почти товарными. На столичном заводе пока идёт крупноузловая сборка: кузов с салоном встречается с силовым агрегатом и мостами. Российского производства здесь, по сути, только аккумулятор, шины и... названия цветов. Специально для нас придумали астраханский серый, ладожский голубой, архангельский белый... Патриотично, чего уж там.

Как выглядят: свои среди своих

Спорить бесполезно: оба «Москвича» выглядят как типичные китайцы масс-маркета образца начала 2020-х. Экспрессивно, немного аляповато, но в целом — прилично и уже привычно.

Семиместный М90, который метит во флагманы, не просто крупнее прежней «восьмёрки». Он как минимум на 10 см длиннее своих одноклассников Jaecoo J8 и Chery Tiggo 9! Пятиместный М70 по габаритам практически близнец Geely Atlas. Прямых визуальных заимствований не видно, и это плюс. М90 солиден, массивен, придерживается классических SUV-форм. М70, особенно благодаря купейной линии крыши, пытается транслировать спортивный задор.

Объединяет их передняя часть с огромной решёткой радиатора. Выглядит она, честно скажем, тяжеловато, особенно на солидном М90, но свою задачу выполняет: в потоке эти машины не потеряются. Насколько живучими окажутся выдвижные ручки на М90 — покажет время. Клиренс обеих моделей не дотягивает до 200 мм, хотелось бы побольше. А вот двери, полностью закрывающие пороги и снабжённые двойными уплотнителями — жирный плюс. В российскую слякоть и грязь это спасение.

Интерьер и эргономика: дружелюбно, но не во всём логично

До «премиума», о котором осторожно намекали на презентации, салоны не дотягивают. Но собраны добротно, материалы приятны, и в целом внутри не стыдно. Архитектура общая: два 12,3-дюймовых экрана (приборка и мультимедиа) доминируют на передней панели. В М90 правый дисплей чуть развернут к водителю — мелочь, а приятно.

© Москвич

Шаблоны приборной панели одинаковы. Темы две: «скорость» и «интеллектуальное управление». Информации в самый раз, без перегруза. Но «скорость» с крупным циферблатом посередине оказалась удобнее. Во втором варианте спидометр расположен наверху, и его запросто может перекрыть обод руля. Проекции на лобовое нет ни там, ни там — экономят.

© Москвич

Кресла порадовали. Профиль удобный, набивка в самый раз — не дубовая, но и не проваливаешься. Жаль только, у М70 нельзя отрегулировать наклон подушки. Диапазонов продольной регулировки хватает, чтобы устроиться с запасом. Отдельное спасибо за нормальный рычаг автомата на центральном тоннеле и физические кнопки регулировки зеркал на двери. Без сенсорного шаманства.

А вот дальше начинаются нюансы. В М70 под центральным экраном есть физические клавиши включения обогрева заднего стекла и обдува лобового. В М90 к ним добавили регулировку скорости вентилятора. Но! Температуру, обогрев сидений, руля и ветрового стекла меняют только через экран.

И тут есть вопросы. Пользуетесь навигацией через Android Auto или Apple CarPlay? Кстати, оба протокола на месте, и это здорово. Чтобы снизить температуру или включить подогрев кресел, придётся выходить из приложения, лезть в меню климата, совершать настройку и возвращаться обратно. Меню, кстати, логичное, перевод адекватный, отклики быстрые. Но сама многоходовка отвлекает от дороги. При этом в М90 слева от приборной панели расположили целый сенсорный пульт для регулировки наклона фар! Серьезно? Для фар место нашлось, а для пары кнопок подогрева сидений — нет. Странная логика.

© Москвич

С обзорностью у М70 тоже не всё здорово. Узкое стекло пятой двери на треть перекрыто подголовниками. А левое боковое зеркало визуально сливается с массивной передней стойкой. В этой мертвой зоне легко потерять пешехода на переходе или машину, выезжающую со двора. В М90, если на галерке никого нет, видимость назад получше.

Вместительность и практичность: не всё сразу

М90, обладая длиной 4 983 мм, использует свои метры с умом. Второй ряд — королевство. Места над головой вагон, ширина позволяет троим сесть без ссор. Пол — ровный. Даже если сдвинуть диван сантиметров на десять вперед, высокий пассажир коленями в переднее кресло не упрётся. Спинку дивана можно откинуть на больший угол. Для пассажиров есть отдельный пульт климат-контроля и два USB-C. А вот кнопки подогрева сидений опять спрятали в мультимедиа — непорядок.

© Москвич

Галёрка (два отдельных кресла) — не чисто детская. Чтобы взрослому забраться туда, нужна изрядная ловкость, но, усевшись, не страдаешь. Место для коленей и над головой есть. В короткой поездке не завоешь.

Багажник — песня про зайцев. Если рассадить всех семерых, за спинками хватит места разве что под рюкзаки. Если сложить третий ряд — получаешь огромный грузовой отсек, вполне достаточный для пары больших чемоданов. Еще и место останется.

М70 скромнее, но тоже просторен. На заднем диване места с запасом. Физические кнопки подогрева есть (ура!), USB-разъёмы и подлокотник с подстаканниками — в наличии. Расстроила короткая подушка и отсутствие регулировки спинки. Багажник хорош: много места, аккуратная ворсовая отделка, ровный пол при складывании дивана, электропривод крышки, как и в М90.

Как едут: из чего выбирать, чтобы не ошибиться

М70 предлагает два двигателя на выбор. Начальная версия «Драйв» оснащается 1,5-литровым турбомотором (150 сил) и 7-ступенчатым «мокрым» роботом. И это — самый адекватный вариант. Да, при резком кикдауне коробка мешкает секунду-полторы, а после трех тысяч оборотов мотор начинает голосить. Но в спокойном режиме едешь и радуешься: тяги хватает, переключений не замечаешь. А главное, этот мотор дружит с шасси. Подвеска у М70 заточена под спортивность. Она жестковата, на крупных стыках и ямах порой пропускает удары, но кренов и раскачки нет даже в поворотах. Руль чуть пустоват в нуле, но острый и точный. Базовый М70 реально позволяет получать удовольствие от рулёжки.

Логично предположить, что с 2-литровым 200-сильным мотором и классическим 9-ступенчатым автоматом ZF машина поедет ещё интереснее. Но нет. Всё преимущество в 50 лошадей и 380 Нм момента ты ощущаешь... только в спокойном режиме. Плавно стартуешь — хорошо. Начинаешь активничать — снова ловишь задумчивые паузы от тандема мотора и трансмиссии. Будто связка не настроена до конца, электроника душит аппетит. Такой вальяжный, немного сонный характер больше подходит старшему М90.

Для М90 двухлитровый мотор и 9-ступенчатый автомат ZF — единственный вариант. И здесь они смотрятся органично. Подвеска «девяностого» заметно мягче. Он плавнее катит, больше кренится и покачивается. Располагает к спокойной, солидной езде, без резких движений педалью газа. Зато как только съезжаешь с асфальта, плюсы момента (380 Нм на 2 500 об/мин) и честного автомата становятся очевидны. В снежной каше можно плавно тронуться без пробуксовки. Полный привод (для М70 пока недоступен, для М90 — стандарт) радует настройками. Муфта подключения задних колёс работает грамотно, имитация блокировок эффективна. Вывешенный по диагонали М90 выбрался из ловушки без истерики.

Оснащение и цены: сыграть на госзакупках

«Москвич М70» в базовой версии «Драйв» (150 сил) оснащён щедро: светодиодные фары, 19-е диски, панорамная крыша, двухзонный климат, обогревы всех сидений, руля, форсунок и лобового стекла. Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto (проводные), камера заднего вида, парктроники, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль (работает корректно) и система удержания в полосе. Цена — 3 099 000 рублей.

Это ровно столько же, сколько просят за Haval F7 в похожей комплектации (но там нет адаптивного круиза) и на 351 тысячу дешевле аналогично оснащённого Geely Atlas. Ставка сделана правильно.

Версия «Ультра» с 200-сильным мотором дороже на 400 тысяч. Добавляются электроприводы складывания зеркал и пассажирского сиденья, регулировка поясницы у водителя, камеры 360, мониторинг слепых зон и беспроводная зарядка. Набор неплохой, но доплата, на наш взгляд, великовата.

«Москвич М90» сразу предлагает максимальное оснащение. К опциям богатого М70 добавляются третий ряд сидений, регулировка наклона подушки водительского кресла, пять ездовых режимов (стандарт, зима, спорт, индивидуальный и эко.). Цена — 4 199 000 рублей.

Это на 36 тысяч дешевле Chery Tiggo 9, но на 25 тысяч дороже Jaecoo J8. Конкуренты мощнее (на 48 сил), но их третий ряд теснее, и, что важнее, они не входят в список Минпромторга для такси и не имеют преимуществ в госзакупках. А для «Москвича» это, судя по всему, главный козырь.

Итог: кому подойдут новые «Москвичи»

Перед нами не прорыв и не революция. Перед нами логичный рыночный ход.

Новые М70 и М90 — это современные китайские кроссоверы с российским шильдиком, адаптированные под наш климат и продающиеся по конкурентным ценам. Да, у них есть сырость в эргономике (климат через экран — зло), вопросы к обзорности и настройкам некоторых связок «мотор-коробка». Но они просторны, хорошо оснащены, а главное — стоят адекватных денег.

М70 подойдёт тем, кто хочет яркий, спортивный кроссовер с приличным базовым оснащением и не готов переплачивать за шильдик. Брать лучше 150-сильную версию — она гармоничнее и дешевле.

М90 — выбор для больших семей и тех, кому нужен реальный третий ряд. Он просторнее основных конкурентов, мягче и комфортнее. И пусть 200 сил не всегда ощущаются, в роли спокойного семейного автобуса он хорош.

Плюсы «Москвич М70»:

Запоминающаяся и спортивная внешность.

Очень богатое оснащение уже в базе.

Интересная управляемость .

. Адекватная тяга базового мотора .

. Цена ниже или на уровне одноклассников.

Минусы «Москвич М70»:

Плохая обзорность (широкая стойка, мёртвые зоны) .

. Климат спрятан в экран — неудобно при использовании CarPlay и Android Auto .

. Короткая подушка заднего дивана .

. 2-литровая версия разочаровывает настройками.

Плюсы «Москвич М90»:

Реально просторный второй и взрослый третий ряд .

. Хорошая шумоизоляция .

. Толковые настройки полного привода .

. Богатое оснащение за разумные деньги .

. Преимущество в госзакупках и такси.

Минусы «Москвич М90»:

Климат тоже в экране — та же беда .

. От мотора ждёшь большей резвости .

. Выдвижные ручки — вопрос надёжности зимой.

Технические характеристики «Москвич М70»

Габариты — 4 655 × 1 890 × 1 664 мм

Колёсная база — 2 765 мм

Дорожный просвет — 182 мм

Объём двигателя — 1 496/1 986 см³

Мощность — 150/200 л. с.

Расход топлива в смешанном цикле литры/100 км — н. д.

Коробка передач — 7-ступенчатая роботизированная/9-ступенчатая автоматическая

— Привод — передний

Максимальная скорость, км/ч — 195/220

Количество мест — 5

Объём багажника — 507/1 484 л

Емкость топливного бака — 55/65 л

Снаряжённая масса — 1 705/1 750 кг

Технические характеристики «Москвич М90»