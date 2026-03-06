Первый «съедобный»: обзор и тест-драйв нового кроссовера Jaecoo J6

Семейство кроссоверов Jaecoo пополнилось младшей моделью — компактным паркетником J6. Его главные конкуренты — это не только Нaval Jolion и Belgee X50, но и «сводные братья» по холдингу Chery — Tenet T4 и Omoda C5. Мы протестировали новинку, дабы понять, что она может противопоставить основным соперникам и близким «соплеменникам».

© Jaecoo

Внешность Jaecoo J6 выполнена строго в фирменной стилистике бренда. Это видно с любого ракурса — что спереди, что сзади, что в профиль. Ни с какой другой маркой из КНР его не спутаешь. Из особенностей, пожалуй, следует упомянуть самую большую в классе (как уверяют сами представители Jaecoo) панорамную крышу площадью 1,45 метра и своеобразное расположение стеклоочистителя пятой двери: он спрятан под козырьком спойлера на кромке крыши.

Еще одна особенность — стандартные дверные ручки. Очевидно, что китайцы отказались от выдвижных ручек с электроприводом в пользу механических исключительно из экономических соображений, чтобы не удорожать конструкцию младшей и самой доступной модели. Однако в свете последних законодательных инициатив регуляторных органов КНР, такое решение очень даже в тренде.

Маркетологи бренда говорят, что внешность Jaecoo J6 рассчитана на тех, кому не нравится подчёркнуто футуристичная Omoda C5. При этом с технической точки зрения что Jaecoo J6, что Omoda C5 — это фактически близнецы-братья, поскольку делят не только на общую платформу, но и моторы. Впрочем, обо всём по порядку.

© Jaecoo

Салон Jaecoo J6: «Престиж» без кнопок

Салон у J6 оформлен в подчёркнуто «бескнопочном» стиле. Но в этом месте следует прояснить один момент. Дело в том, что сейчас на рынок выходит одна лишь топовая комплектация кроссовера под названием «Престиж». Ей полагается старшая медиасистема с 13-дюймовым тачскрином вертикальной ориентации, в меню которой запрятали даже управление климатической системой.

А вот у базовой версии модели (она называется «Актив» и поступит в продажу через несколько месяцев) этот дисплей «всего» 9 дюймов по диагонали и имеет горизонтальную ориентацию. И вот в такой версии часть центральной консоли займёт блок управления климатом с физическими кнопками. Что, безусловно, гораздо удобнее, чем один большой экран.

© Jaecoo

А вот приборная панель у всех версий Jaecoo J6 одна и та же — узенький 8-дюймовый дисплей, который напоминает закреплённый горизонтально смартфон. На фоне здоровенной мультимедийки он смотрится по-настоящему маленьким. Но это оптический обман: «приборка» приличного размера и совершенно не перегружена информацией. Она сообщает водителю только всё самое необходимое в движении.

© Jaecoo

Перечислять все опции, предлагаемые будущему владельцу J6, просто бессмысленно. Среди них и полный пакет подогревов, включая руль, задний ряд и ветровое стекло, и видеокамеры кругового обзора, и приличный по меркам класса набор ассистентов водителя, и электропривод пятой двери. Словом — весь положенный современному автомобилю «джентльменский набор» оснащения.

Питомцам понравится

Весь салон отделан мягким пластиком и качественным кожзамом. Любопытно, что представители бренда особенно гордятся одним очень неожиданным свойством этих материалов. По их словам, салон J6 — чуть ли не единственный в мире, официально сертифицированный немецкой TÜV как безопасный для домашних питомцев. То есть если ваша собачка вдруг вздумает разодрать его в клочья, и при этом наестся экокожи вместе с набивкой кресел, то ничего плохого с её здоровьем не случится. Получается, что Jaecoo J6 — это первый «съедобный» автомобиль.

© Jaecoo

Надо сказать, что домашние питомцы — это вообще один столпов, вокруг которого выстроено всё маркетинговое продвижение J6. Например, у дилеров марки, оказывается, можно приобрести в качестве аксессуара даже фирменную собачью поилку и сумку-переноску для кошки.

© Алексей Батушенко

Из человеческих радостей можно отметить несвойственную китайцам нормальную длину горизонтальных подушек передних кресел и ярко-выраженную боковую поддержку. Последняя хороша: не сковывает при движении по прямой, но чётко удерживает в кресле в поворотах.

Единственный минус полностью электрифицированного кресла водителя — отсутствие регулируемого поясничного подпора. Но тут уж ничего не поделаешь: в таком ценовом сегменте подобная настройка есть у единичных моделей.

© Jaecoo

Еще одна эргономическая особенность J6 — это селектор автомата в виде подрулевого переключателя на манер современных Mercedes и родственной Omoda C5. Как и всегда в подобных случаях, из-за этого левый переключатель перегружен функциями. Зато благодаря отсутствию традиционного рычага или джойстика, между передними сиденьями разместилась двухэтажная полочка с подстаканниками и беспроводной зарядкой.

Задний ряд и багажник

Пассажиры заднего дивана не обделены ни пространством для ног, ни для головы. При этом опциями второй ряд не балует. Седокам положен лишь единственный USB-разъём и всё.

Багажник кроссовера можно назвать среднестатистическим для этого класса легковушек. Объем — 480 литров. При сложенных спинках заднего ряда он достигает 1 180 литров.

© Jaecoo

Но приятно, что даже в базовой комплектации он оснащён полкой, закрывающей содержимое грузового отсека от посторонних глаз. Кроме того, в багажнике этой модели имеется «второе дно» благодаря наличию съёмного «пола».

Приемлемая динамика

Jaecoo J6 предлагается в единственно возможной конфигурации силового агрегата: 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л. с. работает в паре с шестиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Привод — только передний.

© Алексей Батушенко

Динамика для такой связки вполне ожидаемая — 10 секунд «до сотни». В целом этого вполне достаточно, но при разгоне на не особо крутом подъёме даже при пустой машине чувствуется, что мотору приходится напрягаться. Но в спортивном режиме коробка позволяет крутить мотор практически до красной зоны. Так что на трассе не чувствуешь себя ущербным — обгоны выполняются предсказуемо, с кое-каким запасом тяги под педалью газа. Ну и аппетит у машины вполне адекватный: в смешанном цикле — не превышает 9–9,5 литров АИ-92 на 100 км. Это мы, конечно, о реальных цифрах в ходе нашего тест-драйва. Паспортные показатели ощутимо ниже и, кажется, достижимы только в тепличных условиях эксплуатации.

© Jaecoo

Подвеска с сюрпризом

Работа ходовой оставила двойственные впечатления. С одной стороны, машина неплохо держится за траекторию в поворотах, однако руль в такие моменты практически «пустой».

Что касается подвесок, то они очень нервно реагируют даже на мелкие неровности. Возможно, дело в крупных 18-дюймовых колёсах тестового авто, ведь более крупные выбоины машина отрабатывает вполне адекватно: без пробоев, прыжков кузова, излишнего грохота и прочих неприятных эффектов.

Будьте готовы к тому, что информация о всякой дорожной «мелочи» (поперечные трещины в асфальте, невысокая «гребёнка» и даже крупная каменная фракция в дорожном полотне) будут подробно передаваться на кузов. А на скоростях свыше 100 км/ч повышенная жёсткость подвески делает ещё и очень нервным поведение автомобиля на дороге.

© Jaecoo

Порой кажется, что даже малейшая неровность или даже стык могут сбить машину с заданного курса. Это заставляет крепче держаться за баранку и постоянно быть начеку. К слову, подобное бывает, когда перекачаешь колёса. Но у нашего J6 давление в шинах укладывается в пределы, обозначенные в руководстве по эксплуатации.

Главная рекомендация тем, кто будет присматриваться к модели, — не брать 18-дюймовые колёса для топовой версии. Лучше те, что попроще. Они полагаются для базового варианта и имеют размерность 17 дюймов с более высоким профилем. Скорее всего, в такой конфигурации раздражающе-нервных реакций со стороны кроссовера будет гораздо меньше.

© Jaecoo

Что почём

Сейчас о ценах Jaecoo J6 говорить очень просто. В наличии у дилеров пока лишь топовая комплектация «Престиж». Её рекомендованная розничная цена — 2 649 000 рублей. В ближайшее время должна появиться и начальная версия «Актив» за 2 289 000 рублей, и средняя «Комфорт» за 2 499 000 рублей.

Кроме того, к лету 2026 года обещают представить полноприводную версию. Ожидается, что трансмиссия 4х4 добавит к стоимости любой версии около 150 000 рублей.

© Jaecoo

Плюсы Jaecoo J6

Богатая базовая комплектация.

Хорошая эргономика рабочего места водителя .

. Большое количество мест для хранения.

Минусы Jaecoo J6

Отсутствие поясничного подпора у водительского кресла .

. Жёсткие подвески и нервное поведение на скорости .

. Минимум опций, доступных задним пассажирам.

Технические характеристики Jaecoo J6