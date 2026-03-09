Первая полная неделя весны оказалась богата премьерами для российского авторынка, Но кроме китайских кроссоверов за прошедшие семь дней было представлено и несколько других очень интересных новинок. Самые неожиданные — из Вьетнама.

Jaecoo J6

Анонсированный под занавес прошлого года компактный кроссовер китайской марки Jaecoo официально вышел на рынок. Раскрыты характеристики российских спецификаций и цены модели J6. Более того, наша редакция одной из первых протестировала новинку.

Jaecoo J6 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость базовой версии начинается от 2 290 000 рублей.

© Jaecoo

Deepal G318

Новая для нашего авторынка марка Deepal, которая находится под крылом уже хорошо известного Changan, анонсировала первую модель для России. Им стал гибридный кроссовер Deepal G318, справивший премьеру в Китае ещё летом 2025-го. Впрочем, такая задержка с выходом вполне обоснована: G318 локализован в нашей стране и собирается крупноузловым методом на калиниградском «Автоторе».

Модель будет доступна с парой электромоторов суммарной мощностью 439 л.с. и 150-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором, выступающим в роли генератора для тяговой батареи. Ёмкость последней для нашего рынка пока не раскрывается, хотя в китайской спецификации она составляет 35 кВт·ч. Дата старта продаж и цены на Deepal G318 также пока не озвучены. Однако по информации инсайдеров стоимость начальной версии Techno составит 5,65 миллиона рублей, топовая комплектация Everest обойдется уже в 6 миллонов рублей. При этом, благодаря локализации модели, покупателям будет доступна госсубсидия в размере 925 тысяч рублей.

© Deepal

Rox Adamas

Линейка моделей марки Rox Motor, которая в России была до того представлена единственным внедорожником Rox 01, выросла вдвое за счёт нового Rox Adamas. Хотя фактически это просто модификация 01 с иным декором и более богатым оснащением.

Все Adamas имеют трёхрядный салон, дизайнерские элементы золотистого цвета, пневмоподвеску и более экономичный 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий генератором для батареи ёмкостью 56 кВт⋅ч и двух электромоторов суммарной отдачей 476 л.с. В салоне поменялись руль и оформление центральной консоли. Стоит Adamas от 10 100 000 рублей.

© Rox

GAC S7

Известный в Китае как GAC Trumpchi S7 кроссовер добрался до России уже под именем GAC S7. Фактически кроме нового названия и небольших изменений, связанных с адаптацией модели для нашего рынка, автомобиль ничем не отличается от исходника.

В России S7 предлагается только как последовательный гибрид со 156-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с. Последние питает батарея емкостью 36,3 кВт⋅ч. Стоимость новинки начинается от 5 699 000 рублей.

© GAC

Haval Jolion

Бестселлер российского рынка претерпел плановое обновление, которое не сказалось на внешности Haval Jolion, но повлияло на интерьер и оснащение модели, а также на силовой агрегат. Кроссовер получил новый руль, новую переднюю панель, обновлённую мультимедийную систему, классический селектор-джойстик автомата вместо «шайбы», более мощную беспроводную зарядку для смартфонов и ряд других изменений.

© Haval

Полноприводные Haval Jolion получили новый турбомотор 1.5 4B15L, производство которого уже налажено на заводе в Туле. Мощность этого двигателя на уровне прежнего — 150 л.с., но зато пиковый крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Базовый переднеприводный кроссовер со старым двигателем будет стоить от 2 049 000 рублей, версия 4WD — от 2 799 000 рублей.

© Haval

VinFast Lac Hong 900S и Lac Hong 800S

Вьетнамская компания VinFast анонсировала две новые модели своего люксового суббренда Lac Hong, который с полным правом можно назвать вьетнамским ответом Aurus. Эти автомобили предназначены для партийной верхушки социалистической республики и самых состоятельных граждан.

© VinFast

Седан Lac Hong 900S и кроссовер Lac Hong 800S отличаются статным обликом и маскотами покрытыми настоящим золотом. В салоне сочетаются консервативный дизайн, современные технологии и роскошная отделка. Заявлено, что обе модели получат 625-сильную электрическую силовую установку, но другие характеристики новых VinFast пока не раскрываются.

© VinFast

Honda вернула к жизни очередное известное имя, но в привычном для современном мира формате. Современный Insight — это не гибридный седан, а электрический кроссовер. Причём созданный на основе китайской модели, которую минимальными штрихами превратили в японскую.

Новинка представляет собой Honda e:NS2, разработанную совместно с Dongfeng, но с небольшими изменениями по дизайну кузова и салона. Технические характеристики Honda Insight пока не раскрыты, зато уже объявлено, что будет сделано всего 3000 экземпляров модели для рынка Японии.

© Honda

Cupra Born

Испанская марка Cupra обновила электрический хэтчбек Born, который получил дизайн кузова в актуальном фирменном стиле бренда с более агрессивным оформлением экстерьера, а в салоне появились новые цифровая панель приборов и более функциональная мультимедиа, а также руль с физическими органами управления.

Базовая версия стала чуть слабее, но получила увеличенный запас хода без подзарядки, а у остальных модификаций мощность электромоторов осталась прежней, хотя автономность также подросла за счёт более эффективного расхода электроэнергии.

© Cupra

BMW M2 M Performance Track Kit

Компактный спорткар BMW M2 получил опциональный пакет M Performance Track Kit, который адресован любителям заездов по гоночной трассе. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, причём в версии для автодрома его можно сделать ещё и агрессивнее и эффективнее ради лучшего времени круга.

Купе получило регулируемые амортизаторы с возможностью уменьшения дорожного просвета, причём настраивать можно отдельно переднюю и заднюю ось. Других технических изменений нет. Но для обычного BMW M2 CS предложена новая облегчённая выхлопная система из титана.

© BMW

Shangjie Z7 и Z7T

Новая китайская марка Shangjie, созданная концерном SAIC и техногигантом Huawei, анонсировала две дебютные модели. При этом ни одна из них не относится к кроссоверам — компания готовит к выводу на рынок седан Z7 и универсал Z7T.

Технические характеристики электромобилей пока не оглашены, как не раскрыто и их оснащение, но обе модели, дизайн которых напоминает Porsche Taycan, получат передовые электронные системы помощи водителю и продвинутую мультимедиа.