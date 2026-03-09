Лавина китайских кроссоверов и экстремальная BMW: главные автоновинки недели
Первая полная неделя весны оказалась богата премьерами для российского авторынка, Но кроме китайских кроссоверов за прошедшие семь дней было представлено и несколько других очень интересных новинок. Самые неожиданные — из Вьетнама.
Jaecoo J6
Анонсированный под занавес прошлого года компактный кроссовер китайской марки Jaecoo официально вышел на рынок. Раскрыты характеристики российских спецификаций и цены модели J6. Более того, наша редакция одной из первых протестировала новинку.
Jaecoo J6 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Стоимость базовой версии начинается от 2 290 000 рублей.
Deepal G318
Новая для нашего авторынка марка Deepal, которая находится под крылом уже хорошо известного Changan, анонсировала первую модель для России. Им стал гибридный кроссовер Deepal G318, справивший премьеру в Китае ещё летом 2025-го. Впрочем, такая задержка с выходом вполне обоснована: G318 локализован в нашей стране и собирается крупноузловым методом на калиниградском «Автоторе».
Модель будет доступна с парой электромоторов суммарной мощностью 439 л.с. и 150-сильным 1,5-литровым бензиновым мотором, выступающим в роли генератора для тяговой батареи. Ёмкость последней для нашего рынка пока не раскрывается, хотя в китайской спецификации она составляет 35 кВт·ч. Дата старта продаж и цены на Deepal G318 также пока не озвучены. Однако по информации инсайдеров стоимость начальной версии Techno составит 5,65 миллиона рублей, топовая комплектация Everest обойдется уже в 6 миллонов рублей. При этом, благодаря локализации модели, покупателям будет доступна госсубсидия в размере 925 тысяч рублей.
Rox Adamas
Линейка моделей марки Rox Motor, которая в России была до того представлена единственным внедорожником Rox 01, выросла вдвое за счёт нового Rox Adamas. Хотя фактически это просто модификация 01 с иным декором и более богатым оснащением.
Все Adamas имеют трёхрядный салон, дизайнерские элементы золотистого цвета, пневмоподвеску и более экономичный 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий генератором для батареи ёмкостью 56 кВт⋅ч и двух электромоторов суммарной отдачей 476 л.с. В салоне поменялись руль и оформление центральной консоли. Стоит Adamas от 10 100 000 рублей.
GAC S7
Известный в Китае как GAC Trumpchi S7 кроссовер добрался до России уже под именем GAC S7. Фактически кроме нового названия и небольших изменений, связанных с адаптацией модели для нашего рынка, автомобиль ничем не отличается от исходника.
В России S7 предлагается только как последовательный гибрид со 156-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с. Последние питает батарея емкостью 36,3 кВт⋅ч. Стоимость новинки начинается от 5 699 000 рублей.
Haval Jolion
Бестселлер российского рынка претерпел плановое обновление, которое не сказалось на внешности Haval Jolion, но повлияло на интерьер и оснащение модели, а также на силовой агрегат. Кроссовер получил новый руль, новую переднюю панель, обновлённую мультимедийную систему, классический селектор-джойстик автомата вместо «шайбы», более мощную беспроводную зарядку для смартфонов и ряд других изменений.
Полноприводные Haval Jolion получили новый турбомотор 1.5 4B15L, производство которого уже налажено на заводе в Туле. Мощность этого двигателя на уровне прежнего — 150 л.с., но зато пиковый крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Базовый переднеприводный кроссовер со старым двигателем будет стоить от 2 049 000 рублей, версия 4WD — от 2 799 000 рублей.
VinFast Lac Hong 900S и Lac Hong 800S
Вьетнамская компания VinFast анонсировала две новые модели своего люксового суббренда Lac Hong, который с полным правом можно назвать вьетнамским ответом Aurus. Эти автомобили предназначены для партийной верхушки социалистической республики и самых состоятельных граждан.
Седан Lac Hong 900S и кроссовер Lac Hong 800S отличаются статным обликом и маскотами покрытыми настоящим золотом. В салоне сочетаются консервативный дизайн, современные технологии и роскошная отделка. Заявлено, что обе модели получат 625-сильную электрическую силовую установку, но другие характеристики новых VinFast пока не раскрываются.
Honda Insight
Honda вернула к жизни очередное известное имя, но в привычном для современном мира формате. Современный Insight — это не гибридный седан, а электрический кроссовер. Причём созданный на основе китайской модели, которую минимальными штрихами превратили в японскую.
Новинка представляет собой Honda e:NS2, разработанную совместно с Dongfeng, но с небольшими изменениями по дизайну кузова и салона. Технические характеристики Honda Insight пока не раскрыты, зато уже объявлено, что будет сделано всего 3000 экземпляров модели для рынка Японии.
Cupra Born
Испанская марка Cupra обновила электрический хэтчбек Born, который получил дизайн кузова в актуальном фирменном стиле бренда с более агрессивным оформлением экстерьера, а в салоне появились новые цифровая панель приборов и более функциональная мультимедиа, а также руль с физическими органами управления.
Базовая версия стала чуть слабее, но получила увеличенный запас хода без подзарядки, а у остальных модификаций мощность электромоторов осталась прежней, хотя автономность также подросла за счёт более эффективного расхода электроэнергии.
BMW M2 M Performance Track Kit
Компактный спорткар BMW M2 получил опциональный пакет M Performance Track Kit, который адресован любителям заездов по гоночной трассе. Автомобиль получил развитый аэродинамический обвес, причём в версии для автодрома его можно сделать ещё и агрессивнее и эффективнее ради лучшего времени круга.
Купе получило регулируемые амортизаторы с возможностью уменьшения дорожного просвета, причём настраивать можно отдельно переднюю и заднюю ось. Других технических изменений нет. Но для обычного BMW M2 CS предложена новая облегчённая выхлопная система из титана.
Shangjie Z7 и Z7T
Новая китайская марка Shangjie, созданная концерном SAIC и техногигантом Huawei, анонсировала две дебютные модели. При этом ни одна из них не относится к кроссоверам — компания готовит к выводу на рынок седан Z7 и универсал Z7T.
Технические характеристики электромобилей пока не оглашены, как не раскрыто и их оснащение, но обе модели, дизайн которых напоминает Porsche Taycan, получат передовые электронные системы помощи водителю и продвинутую мультимедиа.