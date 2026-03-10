Завышенные ожидания. Тест-драйв «спортседана» Exlantix ES

Обычно гибрид — это про экономию. Однако в Exlantix уверены, что удовольствие от вождения — это не только рык мотора и сочный отстрел выхлопа. Поэтому смело называют свою модель ES «спортcеданом». «Рамблер/авто» провёл неделю в компании яркой четырёхдверки, чтобы ответить на главный вопрос: смогут ли «петролхеды» кайфовать за рулем гибридного «китайца».

© Exlantix

Tesla — далеко не лучший пример для подражания, однако практически весь современный автопром с радостью подхватывает решения американского производителя и применяет на своих моделях. Вот и эргономика в интерьере Exlantix ES вторит одиозному Cybertruck.

На манер электрического пикапа, управление даже самым базовым оборудованием запрятано в меню гигантского тачскрина на центральной консоли. Пару кнопок на ободе руля можно запрограммировать на самые необходимые функции.

А ещё здесь точно так же, как и в «Кибертраке», нет подрулевых переключателей. Ну то есть они есть, только вот один из них отвечает за управление трансмиссией, а второй перегружен функциями, начиная с активации поворотников и заканчивая включением стеклоочистителей.

© Exlantix

Регулировки зеркал, кресел и прочей салонной мебели осуществляется через меню медиасистемы. И это жутко неудобно. А в свете последних решений китайских регуляторов ещё и «антитрендово».

© Exlantix

Впрочем, если соглашаться с идеей маркетологов Exlantix, что ES — эдакий седан для эгоистов, то да, подобное решение кажется вполне логичным. Потому что единственный владелец может «зашить» в память все удобные для себя настройки и забыть о них раз и навсегда.

Хотя у самой конструкции автомобиля есть серьёзные разногласия с подобным позиционированием. Здесь весьма просторный салон с очень удобным задним диваном и классными «коконами» передних кресел.

© Exlantix

Да и багажный отсек, несмотря на свой скромный вид, обладает весьма приличным объёмом и может легко принять поклажу четырёх путешественников. Поэтому чисто концептуально ES гораздо лучше подходит на роль классического гран-туризмо, нежели спортседана для любителей активного драйва. Тем более, что запас хода по паспортным данным превышает 1 200 километров. А это, знаете ли, серьёзная заявка.

© Exlantix

Испытание в стиле гран-туризмо

Приняв этот факт к сведению, мы решили устроить «Экслантиксу» классическое для всех гран-туризмо испытание. Загрузив в него багаж компании из четырёх человек, отправились в Санкт-Петербург на выходные по платной трассе М-11.

Всё было по-честному: батарея на 40 кВт⋅ч была полностью заряжена, а топливный бак под завязку заправлен бензином.

«Экслантикс» разгоняется знатно: 469 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента подхватывают увесистый седан как пушинку и швыряют вперёд с ускорением пушечного ядра.

Не разочаровывает автомобиль и в спуртах сходу. Любой обгон или встраивание в поток со съезда даются настолько легко, что порой забываешь посмотреть в зеркала заднего вида: ты точно знаешь, что всегда будешь впереди.

© Exlantix

Курсовая устойчивость тоже на высоте. Машина с низким центром тяжести стоит на дороге словно монолитная плита. И даже на колею и стыки реагирует интеллигентно, без каких-либо нервозностей. Но столь увесистая машина точно не создана для скоростных виражей. Руль плотный, с адекватным усилием, но не острый и не сверхточный. Да и мягкие подвески не настраивают на активные действия с баранкой.

Зато порадовала честность гибридной силовой установки. В её настройках можно выбрать приоритет работы либо электромоторов, либо ДВС. И вот во втором случае спидометр не упирается ни в какие ограничители и без всякого сопротивления разгоняет машину до максимальных 190 км/ч.

Впрочем, подобный фокус мы проделали лишь пару раз и не советуем повторять. А всё остальное время ехали с разрешённой на М-11 скоростью 130 км/ч, лишь периодически подкрадываясь к допустимым 150 км/ч во время обгонов соседей по потоку.

Наперегонки с «Сапсаном»

И вот тут началось самое интересное. Батарея практически полностью исчерпала себя уже при объезде Клина, а под Тверью машина буквально-таки начала требовать (через предупреждение на приборной панели, конечно же) восполнить заряд батареи.

Изначально обещанный запас хода в 1 231 км улетучился, и теперь до полной остановки оставалось менее 600 км. Но хватило ли их до Питера? Спойлер: нет!

© Exlantix

Сразу после того, как аккумулятор окончательно сел, ДВС включился, что называется, на полную катушку и начал работать на очень высоких оборотах, чтобы как можно быстрее и эффективнее восполнять запас энергии в электрической части комбинированной установки.

В итоге за считанные минуты средний расход топлива по бортовому компьютеру подскочил с 6,5 до 9,2 литров на сотню. Но надо отдать должное и настройкам силового агрегата: мощность никуда не пропала. «Экслантикс» продолжал ехать на все деньги.

Уже при объезде Валдая запас хода упал ниже 300 км, а после Новгорода борткомпьютер спрогнозировал полную остановку менее чем через 150 км. Главный экзамен Exlantix… нет, не провалил, но уж точно не сдал на «отлично».

© Exlantix

А ещё дополнительная остановка сразу же выкинула его из подсознательной борьбы с «Сапсаном до Питера». Как по времени поездки, так и по стоимости. Скоростной поезд пока что остаётся и более дешёвым (при условии, что вас в машине один-два человека), и более быстрым способом добраться до Северной столицы.

Кстати, в таком режиме движения по скоростной трассе раскрылся и другой недостаток седана. Несмотря на двойное остекление топовой версии и в целом классную шумоизоляцию, натужный вой молотящего в красной зоне бензинового мотора отчётливо проникал в салон. Что тоже как-то не комильфо для настоящего гран-туризмо.

Выводы

Exlantix ES — весьма противоречивый автомобиль. Он очень быстр, но из-за своих тяжеловесных повадок на звание спортседана всё же не тянет. Он умеет баловать пассажиров комфортом, но с ролью классического гран-туризмо тоже справляется не совсем идеально.

© Exlantix

Это машина для тех, кто любит удивлять, но готов на компромиссы. Будучи очень ярким и неординарным для окружающих, он не во всём хорош для тех, кто находится внутри. Но, помимо экстраординарной внешности и отличной динамики, у него есть ещё один козырь, который может реально впечатлить даже самых рациональных автомобилистов. Речь о гарантии: на основные узлы она составляет 8 лет или 200 000 км пробега.

Плюсы Exlantix ES

Стильный дизайн.

Просторный салон с дорогой отделкой .

. Удобные кресла и диван второго ряда.

Минусы Exlantix ES

Своеобразная эргономика водительского места .

. Слабая шумоизоляция отсека с ДВС .

. Реальный запас хода гораздо ниже заявленного.

Технические характеристики Exlantix ES