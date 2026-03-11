Престиж за недорого: названы самые надёжные премиальные седаны на вторичке

Рынок подержанных автомобилей в России сегодня предлагает уникальную возможность: за относительно скромный бюджет можно стать владельцем солидного премиального седана. Когда-то эти машины стоили как хорошая квартира в областном центре, а теперь их цена оказалась ниже, чем просят за новый бюджетный кроссовер. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Разбираемся, какие экземпляры стоит рассматривать, а от каких лучше держаться подальше.

© Lexus

Скажем сразу, рынок премиальных седанов с пробегом — это территория компромиссов. До 2,5 миллионов рублей сегодня можно найти достойные варианты, но большинство из них будут в солидном возрасте и с приличным пробегом. Впрочем, многих это не останавливает: статус, комфорт, дорогие материалы отделки и мощные моторы манят даже с учётом потенциальных рисков. Главное — понимать, на какие жертвы вы готовы пойти и какой бюджет заложить на неизбежное дорогостоящее обслуживание.

Ключевое правило при выборе такого автомобиля — глубокая диагностика перед покупкой. Экономия на проверке может обернуться тратами, сравнимыми с половиной стоимости самого авто. Мы собрали семёрку наиболее интересных предложений на вторичке и выяснили, какие моторы и коробки передач стоит рассматривать, а каких лучше избегать.

Audi A4 (B9, до рестайлинга)

Годы выпуска: 2016–2018

Audi A4 пятого поколения в кузове B9 — технологичный и стильный автомобиль, который и сегодня не выглядит устаревшим. Он построен на модульной платформе MLB с продольным расположением двигателя. В бюджете до 2,5 миллионов рублей доступны не только переднеприводные версии, но и варианты с фирменным полным приводом quattro.

© Audi

Сильные стороны:

Отточенная управляемость и комфортное шасси.

Качественные материалы отделки салона .

. Хорошая шумоизоляция .

. Экономичные и достаточно тяговитые моторы.

Слабые места и болячки:

Моторы: на вторичке чаще всего встречаются версии с 2-литровым турбомотором TFSI семейства EA888 (третье поколение) и роботом S-tronic. Этот двигатель, хоть и стал надёжнее предшественников, имеет свои нюансы.

на вторичке чаще всего встречаются версии с 2-литровым турбомотором TFSI семейства EA888 (третье поколение) и роботом S-tronic. Этот двигатель, хоть и стал надёжнее предшественников, имеет свои нюансы. Масложор: после 80 000–150 000 км может проявиться умеренный расход масла. Часто причина кроется в закоксовывании поршневых колец или некорректной работе системы вентиляции картерных газов (PCV). Ремонт может потребовать от 50 000 до 150 000 рублей.

после 80 000–150 000 км может проявиться умеренный расход масла. Часто причина кроется в закоксовывании поршневых колец или некорректной работе системы вентиляции картерных газов (PCV). Ремонт может потребовать от 50 000 до 150 000 рублей. Цепь ГРМ: ресурс цепи ограничен, после 100 000 км желательно проверять её состояние.

ресурс цепи ограничен, после 100 000 км желательно проверять её состояние. Нагар на клапанах: из-за непосредственного впрыска на впускных клапанах образуются отложения. Чистка (например, дробеструйная) обойдётся в 50 000–80 000 рублей.

из-за непосредственного впрыска на впускных клапанах образуются отложения. Чистка (например, дробеструйная) обойдётся в 50 000–80 000 рублей. Коробка S-tronic: «мокрый» робот в целом надёжен, но после 120 000–180 000 км могут потребовать внимания мехатроник (200 000–350 000 рублей) или пакеты сцеплений (90 000–160 000 рублей).

«мокрый» робот в целом надёжен, но после 120 000–180 000 км могут потребовать внимания мехатроник (200 000–350 000 рублей) или пакеты сцеплений (90 000–160 000 рублей). Рулевая рейка: электрическая рейка может начать стучать после 100 000 км. Ремонт или замена — 80 000–150 000 рублей.

Что выбирать:

Оптимальный выбор — версия с 2,0 TFSI (190 л. с.) и передним приводом. У неё меньше нагружена трансмиссия, включая робот. Полный привод quattro добавляет уверенности на скользких дорогах, но и увеличивает потенциальные расходы. От дизельных версий с пробегом лучше держаться подальше — сложности с топливной аппаратурой и системой AdBlue могут быть фатальными для бюджета.

Годы выпуска: 2015–2018

«Тройка» в кузове F30 — поколение, которое многие эксперты называют одним из самых удачных и надёжных. А после рестайлинга 2015 года автомобиль избавился практически от всех «детских болезней».

© BMW

Сильные стороны:

Эталонная управляемость и драйверский характер .

. Удачная связка моторов и трансмиссий .

. Высокая ликвидность на вторичном рынке .

. Доступные запчасти (много качественного неоригинала) .

. Много информации по обслуживанию и ремонту.

Слабые места и болячки:

Моторы: наименее проблемными, согласно отзывам владельцев F30, считаются версии с 2-литровыми бензиновыми моторами после 2014–2015 годов. В любом случае, главное — своевременное обслуживание.

наименее проблемными, согласно отзывам владельцев F30, считаются версии с 2-литровыми бензиновыми моторами после 2014–2015 годов. В любом случае, главное — своевременное обслуживание. Цепь ГРМ (N20): у дорестайлинговых версий с мотором N20 была проблема с растяжением цепи. После рестайлинга её модернизировали, но при покупке всё равно стоит прислушиваться к характерному стрекоту на холодную. Профилактическая замена цепи рекомендуется раз в 100 000 км.

у дорестайлинговых версий с мотором N20 была проблема с растяжением цепи. После рестайлинга её модернизировали, но при покупке всё равно стоит прислушиваться к характерному стрекоту на холодную. Профилактическая замена цепи рекомендуется раз в 100 000 км. Масложор (N20/N26): при агрессивной езде и несвоевременной замене масла моторы могут начать «есть» масло. Зачастую решается заменой маслосъёмных колпачков.

при агрессивной езде и несвоевременной замене масла моторы могут начать «есть» масло. Зачастую решается заменой маслосъёмных колпачков. VANOS: соленоиды системы изменения фаз газораспределения могут засоряться, вызывая ошибки и провалы в тяге. Диагностика и замена стоят не слишком дорого. Можно уложиться в бюджет до 50 000 рублей.

соленоиды системы изменения фаз газораспределения могут засоряться, вызывая ошибки и провалы в тяге. Диагностика и замена стоят не слишком дорого. Можно уложиться в бюджет до 50 000 рублей. Коробки передач: 8-ступенчатый автомат ZF (8HP) — один из самых удачных гидротрансформаторов на рынке. При регулярной замене масла (раз в 60–80 тысяч км) ходит очень долго. 300 тысяч км до ремонта – не предел.

8-ступенчатый автомат ZF (8HP) — один из самых удачных гидротрансформаторов на рынке. При регулярной замене масла (раз в 60–80 тысяч км) ходит очень долго. 300 тысяч км до ремонта – не предел. Мультимедиа: Владельцы жалуются на «задумчивость» iDrive и редкие глюки Bluetooth, особенно в холодную погоду.

Что выбирать:

Однозначно стоит смотреть рестайлинговые версии после 2015 года. Самый сбалансированный вариант — 328i/330i с 2-литровым турбомотором (245–252 л. с.). Он и динамичный, и достаточно надёжный. Брать 316i или 318i с 1,6-литровыми моторами не рекомендуют ни эксперты, ни владельцы — они слабее и не сильно экономичнее. Обязательно проверяйте наличие сервисной истории, особенно по маслу в двигателе и коробке.

Genesis G70 (до рестайлинга)

Годы выпуск: 2017–2020

Genesis G70 — первый корейский премиум, бросивший вызов «большой немецкой тройке». Заднеприводная платформа, мощные моторы и богатейшее оснащение за разумные деньги сделали его интересной альтернативой BMW 3 Series.

© Genesis

Сильные стороны:

Очень богатое оснащение (вентиляция сидений, качественная аудиосистема, множество ассистентов) .

. Задний или полный привод на выбор .

. Мощные и тяговитые моторы .

. Более привлекательные цены на вторичке по сравнению с немцами.

Слабые места и болячки:

Моторы: более надёжным считается старший шестицилиндровый мотор 3.3 V6 T-GDI. Но его отдача в 370 л. с. поднимает до небес ставку транспортного налога. Двигатель 2.0 T-GDI с непосредственным впрыском в целом неплох, но требователен к качеству топлива и масла. Форсунки очень чувствительны к нашему бензину, а на впускных клапанах со временем образуется нагар.

более надёжным считается старший шестицилиндровый мотор 3.3 V6 T-GDI. Но его отдача в 370 л. с. поднимает до небес ставку транспортного налога. Двигатель 2.0 T-GDI с непосредственным впрыском в целом неплох, но требователен к качеству топлива и масла. Форсунки очень чувствительны к нашему бензину, а на впускных клапанах со временем образуется нагар. Топливный насос высокого давления (ТНВД): у ранних версий с 2-литровым турбомотором была выявлена проблема с клапаном ТНВД, из-за которой могла возникнуть потеря мощности. Genesis проводил масштабную отзывную кампанию для машин 2017–2023 годов. Поэтому при покупке обязательно проверьте по VIN, участвовал ли автомобиль в отзыве и была ли проведена замена топливного насоса.

высокого давления (ТНВД): у ранних версий с 2-литровым турбомотором была выявлена проблема с клапаном ТНВД, из-за которой могла возникнуть потеря мощности. Genesis проводил масштабную отзывную кампанию для машин 2017–2023 годов. Поэтому при покупке обязательно проверьте по VIN, участвовал ли автомобиль в отзыве и была ли проведена замена топливного насоса. Коробка передач: 8-ступенчатый автомат собственной разработки Hyundai/Kia (производства Hyundai Powertech) в паре с задним приводом работает хорошо, но при активной эксплуатации требует замены масла каждые 50–60 тысяч км.

8-ступенчатый автомат собственной разработки Hyundai/Kia (производства Hyundai Powertech) в паре с задним приводом работает хорошо, но при активной эксплуатации требует замены масла каждые 50–60 тысяч км. Дорогие запчасти: как и любой премиум, G70 требует соответствующих вложений при ремонте. Оригинальные запчасти стоят сопоставимо с аналогами для BMW или Mercedes.

Что выбирать:

Более надёжным считается мотор 3.3 V6 T-GDI (370 л. с.) — у него нет проблем с ТНВД, и ресурс у него выше. Но такие версии дороже, и в бюджет 2,5 миллионов они попадают с большими пробегами. Если берёте 2-литровую версию, обязательно проверьте проведение отзывной кампании по топливной системе. Также обращайте внимание на состояние салона — светлые кожа и материалы отделки у G70 очень маркие, и нерадивый владелец мог оставить следы эксплуатации.

Годы выпуска: 2017–2022

Infiniti Q50 пришёл на смену популярной модели с литерой G. Седан сочетает японскую надёжность с премиальным оснащением и ставкой на комфорт. Внешне он и сегодня выглядит свежо и агрессивно. На вторичном рынке можно найти как заднеприводные, так и полноприводные модификации.

© Infiniti

Сильные стороны:

Надёжные и мощные бензиновые моторы V6.

Богатое оснащение даже в базовых версиях.

Комфортная подвеска и хорошая шумоизоляция.

Привлекательная цена на вторичном рынке.

Слабые места и болячки:

Самая распространённая версия на вторичке — Q50 с 2-литровым турбомотором Mercedes-Benz M274 (211 л. с.) и 7-ступенчатым автоматом 7G-Tronic со всеми вытекающим проблемами. Также встречаются модификации с гибридной силовой установкой и мотором V6 3,7 л. Последние достались в наследство от модели G.

Мотор 2,0 (M274): это тот же двигатель, что ставился на Mercedes-Benz C-Class W205 того же периода, и проблемы у него идентичные. Главная беда — риск образования задиров в цилиндрах на пробегах 80 000–150 000 км, что приводит к масложору и дорогостоящему ремонту (гильзовка блока может стоить 250 000–400 000 рублей). Также после 100 000 км часто требует внимания цепь ГРМ и появляются течи масла. Мотор чувствителен к качеству топлива и масла.

это тот же двигатель, что ставился на Mercedes-Benz C-Class W205 того же периода, и проблемы у него идентичные. Главная беда — риск образования задиров в цилиндрах на пробегах 80 000–150 000 км, что приводит к масложору и дорогостоящему ремонту (гильзовка блока может стоить 250 000–400 000 рублей). Также после 100 000 км часто требует внимания цепь ГРМ и появляются течи масла. Мотор чувствителен к качеству топлива и масла. Гибридная версия (3,5 Hybrid): сложная и потенциально дорогая в обслуживании система. Высоковольтная батарея (1,4 кВт·ч) имеет ограниченный ресурс, а её замена — очень дорогое удовольствие. Также могут возникать проблемы с инвертором и электроникой управления гибридной установкой. Такой автомобиль требует диагностики у узкоспециализированных мастеров.

сложная и потенциально дорогая в обслуживании система. Высоковольтная батарея (1,4 кВт·ч) имеет ограниченный ресурс, а её замена — очень дорогое удовольствие. Также могут возникать проблемы с инвертором и электроникой управления гибридной установкой. Такой автомобиль требует диагностики у узкоспециализированных мастеров. Мотор 3,7 (VQ37VHR): этот атмосферный V6 (330 л. с.) — образец надёжности в линейке Q50. При своевременном обслуживании ресурс двигателя превышает 300 000–400 000 км. Он не имеет проблем с задирами, цепь ГРМ ходит очень долго. Главный минус — более высокий расход топлива по сравнению с турбомоторами и более высокая цена на вторичке. Именно этот мотор стоит рассматривать как приоритетный.

этот атмосферный V6 (330 л. с.) — образец надёжности в линейке Q50. При своевременном обслуживании ресурс двигателя превышает 300 000–400 000 км. Он не имеет проблем с задирами, цепь ГРМ ходит очень долго. Главный минус — более высокий расход топлива по сравнению с турбомоторами и более высокая цена на вторичке. Именно этот мотор стоит рассматривать как приоритетный. Автоматическая коробка (7G-Tronic): 7-ступенчатый автомат от Mercedes-Benz в целом надёжен, но требует регулярной замены масла (раз в 50 000–60 000 км). На пробегах за 150 000 км могут возникнуть проблемы с гидротрансформатором или клапанной плитой (мехатроником), что проявится толчками при переключениях.

7-ступенчатый автомат от Mercedes-Benz в целом надёжен, но требует регулярной замены масла (раз в 50 000–60 000 км). На пробегах за 150 000 км могут возникнуть проблемы с гидротрансформатором или клапанной плитой (мехатроником), что проявится толчками при переключениях. Электроника: Со временем могут выцветать экраны мультимедийной системы. Кроме того, она может подвисать и глючить. Лечится заменой головного устройства, что стоит от 50 000 до 150 000 рублей за качественный аналог.

Со временем могут выцветать экраны мультимедийной системы. Кроме того, она может подвисать и глючить. Лечится заменой головного устройства, что стоит от 50 000 до 150 000 рублей за качественный аналог. Рулевое управление: ранние версии Q50 оснащались системой Direct Adaptive Steering — рулевым управлением без механической связи («руль по проводам»). Система неоднозначная: она даёт отличную фильтрацию вибраций, но многие владельцы жалуются на недостаточную обратную связь. Сама система надёжна, но в случае поломки (например, выхода из строя электроусилителя или блока управления) ремонт может быть очень дорогим. После рестайлинга 2017 года механическая связь была возвращена.

Что выбирать:

Самый надёжный и беспроблемный вариант — Infiniti Q50 с атмосферным мотором V6 3,7 (VQ37VHR). Эти версии встречаются реже, но они того стоят, если вы ищете японскую надёжность в премиальном седане. От гибридных версий лучше держаться подальше из-за сложности и дороговизны ремонта высоковольтных систем. При покупке версии с 2-литровым мотором Mercedes-Benz обязательна эндоскопия цилиндров и тщательная проверка истории обслуживания (замена масла каждые 7 000–8 000 км). Также рекомендуется отдавать предпочтение машинам после рестайлинга 2017 года с традиционным рулевым управлением.

Годы выпуска: 2015–2019

Jaguar XE — самый «аристократичный» седан в нашем списке. Созданный как конкурент 3-й серии BMW, он предлагает уникальный дизайн, алюминиевый кузов, задний или полный привод. Однако репутация надёжности у него неоднозначная.

© Jaguar

Сильные стороны:

Стильный дизайн .

. Легкий алюминиевый кузов, не склонный к коррозии .

. Отличная управляемость .

. Интересные моторы (особенно бензиновый V6).

Слабые места и болячки:

Jaguar XE может стать как интересным приобретением, так и финансовой ямой. Всё зависит от состояния конкретного экземпляра и, главное, от типа двигателя.

Дизельные моторы 2,0: это, пожалуй, главная проблема XE. Отзывы владельцев, включая зарубежные, полны драматизма. Описаны случаи потери компрессии в цилиндрах на пробеге чуть более 70 000 км, требующие замены всего двигателя. Причина — конструктивный просчёт, из-за которого сажевый фильтр может разрушить мотор. Поэтому брать дизельный XE категорически не рекомендуем.

это, пожалуй, главная проблема XE. Отзывы владельцев, включая зарубежные, полны драматизма. Описаны случаи потери компрессии в цилиндрах на пробеге чуть более 70 000 км, требующие замены всего двигателя. Причина — конструктивный просчёт, из-за которого сажевый фильтр может разрушить мотор. Поэтому брать дизельный XE категорически не рекомендуем. Бензиновые моторы 2,0: они надёжнее дизельных, но тоже требуют внимательного обслуживания и чувствительны к качеству масла.

они надёжнее дизельных, но тоже требуют внимательного обслуживания и чувствительны к качеству масла. Электрика: Jaguar славятся сложной электрикой. Могут глючить датчики, парктроники, мультимедиа. Диагностика требует квалифицированных специалистов и оборудования.

Jaguar славятся сложной электрикой. Могут глючить датчики, парктроники, мультимедиа. Диагностика требует квалифицированных специалистов и оборудования. Алюминиевый кузов: хотя он не ржавеет, ремонт после ДТП очень дорог и сложен. Кузовные работы требуют специальных технологий, и делать их в «гаражных» условиях противопоказано. При покупке нужно очень тщательно проверять геометрию кузова и качество ремонта, если авто попадало в ДТП.

хотя он не ржавеет, ремонт после ДТП очень дорог и сложен. Кузовные работы требуют специальных технологий, и делать их в «гаражных» условиях противопоказано. При покупке нужно очень тщательно проверять геометрию кузова и качество ремонта, если авто попадало в ДТП. Запчасти: оригинальные запчасти дороги и сроки их поставки могут быть очень долгими. Неоригинальных аналогов не так много, как на BMW или Mercedes.

Что выбирать:

Если вы готовы к рискам и хотите именно Jaguar, ищите бензиновую версию с 3-литровым V6. Этот мотор значительно надёжнее рядных «четвёрок». Однако такие версии дороже и крайне редко встречаются. Плюс учитывайте величину транспортного налога за 340 л. с. В любом случае, перед покупкой XE обязательна глубокая диагностика у специалиста по Jaguar.

Lexus IS III

Годы выпуска: 2013–2019

Lexus IS третьего поколения (индекс XE30) — это альтернатива немецкой тройке для тех, кто ставит на первое место легендарную японскую надёжность и не готов мириться с рисками при покупке премиального авто из Германии.

© Lexus

Сильные стороны:

Высокий ресурс агрегатов .

. Надёжные моторы .

. Качественные материалы отделки и продуманная эргономика .

. Отличная управляемость и сбалансированное шасси .

. Высокая ликвидность на вторичном рынке.

Слабые места и болячки:

Несмотря на репутацию неубиваемого автомобиля, Lexus IS третьего поколения имеет свои особенности, которые могут потребовать вложений.

Нагар на впускных клапанах: двигатель 4GR-FSE (2,5 л) с непосредственным впрыском страдает от образования нагара на клапанах. На пробеге 80 000–150 000 км это приводит к падению мощности, повышению расхода топлива и нестабильной работе. Качественная механическая чистка обойдётся в 40 000–70 000 рублей.

двигатель 4GR-FSE (2,5 л) с непосредственным впрыском страдает от образования нагара на клапанах. На пробеге 80 000–150 000 км это приводит к падению мощности, повышению расхода топлива и нестабильной работе. Качественная механическая чистка обойдётся в 40 000–70 000 рублей. Топливный насос: для автомобилей 2013–2019 годов проводилась масштабная отзывная кампания по замене топливного насоса низкого давления. Перед покупкой обязательно проверьте по VIN, коснулась ли она рассматриваемого экземпляра. В противном случае насос может отказать внезапно.

для автомобилей 2013–2019 годов проводилась масштабная отзывная кампания по замене топливного насоса низкого давления. Перед покупкой обязательно проверьте по VIN, коснулась ли она рассматриваемого экземпляра. В противном случае насос может отказать внезапно. Сайлентблоки задней подвески: резинометаллические элементы задних нижних рычагов могут потребовать замены уже на пробеге 60 000–100 000 км, о чём сообщит глухой стук сзади на неровностях.

резинометаллические элементы задних нижних рычагов могут потребовать замены уже на пробеге 60 000–100 000 км, о чём сообщит глухой стук сзади на неровностях. ЛКП и салон: лакокрасочное покрытие, хоть и качественное, но довольно тонкое. Пластик салона и кожа на руле могут затираться к 100 000 км.

Что выбирать:

Наиболее распространённая и удачная версия на нашем рынке — IS 250 с 2,5-литровой «шестёркой» V6 (208 л. с.) и классическим 6-ступенчатым автоматом. Встречаются также версии IS 300 с 2,0-литровым турбомотором (245 л. с.) — они динамичнее, но чуть более капризны. Главное при выборе — проверить состояние двигателя (нагар, эндоскопия) и убедиться в прохождении отзывной кампании по топливному насосу.

Годы выпуска: 2014–2021

За внешность и интерьер, копирующие флагман Mercedes, C-Class в кузове W205 получил прозвище «маленький S-Class». Это очень комфортный и статусный автомобиль, который до сих пор выглядит дорого и солидно. Однако платить за престиж приходится высокой стоимостью работ.

© Mercedes-Benz

Сильные стороны:

Роскошный, качественный салон .

. Высокий уровень комфорта и плавность хода .

. Узнаваемый статус бренда .

. Экономичные турбомоторы.

Слабые места и болячки:

Самая популярная версия на вторичке — C200 с 2-литровым турбомотором M274 и 7-ступенчатой (7G-Tronic) или 9-ступенчатой (9G-Tronic) АКПП. Именно эти агрегаты доставляют больше всего хлопот.

Двигатель M274: задиры в цилиндрах — не такая уж редкая проблема, которая встречается на пробегах 60 000–120 000 км, особенно у машин до 2017 года. Симптомы — огромный расход масла (до литра на 1 000 км), сизый дым, стук. Ремонт с гильзовкой блока — 250 000–450 000 рублей.

задиры в цилиндрах — не такая уж редкая проблема, которая встречается на пробегах 60 000–120 000 км, особенно у машин до 2017 года. Симптомы — огромный расход масла (до литра на 1 000 км), сизый дым, стук. Ремонт с гильзовкой блока — 250 000–450 000 рублей. Цепь ГРМ: растягивается к 80 000–150 000 км, появляется характерный стрекот. Замена — 70 000–120 000 рублей.

растягивается к 80 000–150 000 км, появляется характерный стрекот. Замена — 70 000–120 000 рублей. Течи масла: текут передняя и клапанные крышки (часто уже после 80 000–100 000 км пробега).

текут передняя и клапанные крышки (часто уже после 80 000–100 000 км пробега). Помпа и термостат: текут и выходят из строя на пробегах 80 000–150 000 км .

текут и выходят из строя на пробегах 80 000–150 000 км . Коробки передач: у 9G-Tronic могут выходить из строя электронная плата управления (80 000–150 000 рублей) и мехатроник (150 000–250 000 рублей). Проявляется толчками и ударами при переключениях.

9G-Tronic могут выходить из строя электронная плата управления (80 000–150 000 рублей) и мехатроник (150 000–250 000 рублей). Проявляется толчками и ударами при переключениях. Рулевая рейка: электрическая рейка может застучать уже на 80 000 км. Ремонт/замена — 80 000–150 000 рублей.

Что выбирать:

Если вы присматриваетесь к W205, выбирайте автомобили после 2017 года — на них ставили модернизированный мотор M264, у которого нет проблем с задирами. Однако такие экземпляры дороже, в бюджет 2,5 миллиона попадают редко. При покупке дорестайлингового авто обязательна эндоскопия цилиндров и компьютерная диагностика АКПП у специалистов, знающих эти модели. Имейте в запасе бюджет на возможный ремонт в размере 200–300 тысяч рублей.

Резюме: что выбрать

Бюджет до 2,5 миллионов рублей на вторичном рынке премиальных седанов открывает широкие возможности, но требует осознанного подхода.

Если вам нужна максимальная надёжность и предсказуемость в премиум-сегменте: выбирайте Lexus IS. Это стильный, отлично управляемый седан, который, однако, требует проверки на предмет нагара на клапанах и отзывных кампаний.

Хотите получить настоящий японский V6 и не боитесь большого расхода топлива: обратите внимание на Infiniti Q50 с мотором 3,7. Это один из самых надёжных вариантов в классе, легендарный двигатель VQ37VHR при правильном уходе способен проехать сотни тысяч километров без серьёзных вмешательств.

Если вам нужен сбалансированный «премиум» за разумные деньги, и вы готовы к потенциальным тратам: можно рассмотреть BMW 3 Series (F30, рестайлинг) или Audi A4 (B9). Обязательно закладывайте бюджет на диагностику и выбирайте экземпляр с прозрачной историей.

Если вы хотите максимум оснащения за свои деньги: обратите внимание на Genesis G70. Это очень богато укомплектованный автомобиль, но с прицелом на качество топлива и обслуживания.

Модели, к которым нужно отнестись с особой осторожностью:

Mercedes-Benz C-Class (W205) — риск дорогостоящего ремонта двигателя M274 очень высок.

— риск дорогостоящего ремонта двигателя M274 очень высок. Jaguar XE — могут быть весьма дорогостоящие проблемы с дизельным мотором.

Главный совет: при выборе любого автомобиля из этого списка не экономьте на диагностике. Проверка у профильного специалиста с подключением дилерского сканера и эндоскопией двигателя сэкономит вам сотни тысяч рублей и нервные клетки. Помните: скупой платит дважды, а в случае с подержанным премиумом — иногда и трижды.