Назван способ сэкономить почти миллион рублей при покупке авто

Уже более десяти лет в России действует государственная программа льготного автокредитования. Она была запущена для поддержки отечественных автопроизводителей и некоторых групп населения. В рамках программы государство компенсирует от 10% до 35% от стоимости машины, купленной в кредит. Программа также распространяется на электромобили и последовательные гибриды российской сборки, выгода при покупке которых составляет максимальные 35% от цены машины, но не может превышать 925 000 рублей. Рассказываем, какие модели можно купить с государственной субсидией.

© Москвич

Базовые принципы и условия льготной программы автокредитования, запущенной еще в 2015 голу, закреплены в постановлении Правительства № 364. Ныне действующая редакция правил, продлённая до 31 декабря 2026 года, была уточнена в ноябрьском постановлении кабмина.

В этом документе чётко определены категории граждан, которые могут рассчитывать на господдержку, а также типы транспортных средств, подпадающие под программу. Есть среди них и гибриды с электромобилями.

Для стимулирования российских производителей электрического транспорта предложена одна из наиболее выгодных в программе государственных субсидий, которая позволяет заметно сократить расходы при покупке экологичного авто.

Чтобы воспользоваться государственной субсидией для покупки электромобиля, необходимо соблюсти следующие условия:

Машина должна быть новой и не стоять на регистрационном учёте до момента покупки;

Электромобиль/гибрид приобретается в кредит через банк, участвующий в программе;

Минимальный первоначальный взнос составляет не менее 10% от стоимости машины;

До полного погашения кредита электромобиль остаётся в залоге у банка;

Максимальная разрешённая масса автомобиля не превышает 3 500 кг, чтобы им можно было управлять с водительским удостоверением категории B;

У покупателя нет оформленных автокредитов в течение предыдущих 12 месяцев;

Транспортное средство произведено не ранее года, предшествующего покупке, а паспорт транспортного средства — оформлен не раньше 1 декабря года, предшествующего году покупки.

Как мы писали выше, при покупке электромобиля в России можно получить государственную скидку до 35% от его цены, но не более 925 000 рублей. В отличие от автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, для которых установлен ценовой потолок участия в программе в 2 000 000 рублей полной стоимости, для электромобилей ограничение по стоимости не применяется. Вместо этого действует ограничение по максимальному размеру субсидии. И распространяется она только на модели, которые указаны в специальном списке Минпромторга. Рассказываем об этих автомобилях подробнее.

«Амберавто A5»

Электрический седан калиниградской сборки представляет собой переименованную версию китайской модели JMEV Yi. Она также известна на европейском рынке под названием Mobilize Limo.

Автомобиль комплектуется электродвигателем отдачей 160 л. с., размещённым на передней оси, и батареей, обеспечивающей запас хода до 520 км на одном заряде. Полностью пополнить заряд, по официальным данным, можно примерно за 40 минут.

© Амберавто

Стоимость базовой комплектации машин 2024 года выпуска начинается от 3 534 999 рублей. Однако с учётом господдержки при покупке авто в кредит можно сэкономить 925 000 рублей. И тогда конечная стоимость нового «Амберавто А5» составит всего 2 599 999 рублей.

«Москвич 3е»

Переднеприводный кроссовер представляет собой электрическую версию модели «Москвич 3», изначально оснащённой турбированным бензиновым двигателем. Отсюда и не самый большой запас хода в 410 км из-за весьма компактной батареи на борту. При этом время зарядки аккумулятора 194-сильного «3е» с 30% до 80% заявляется на уровне 45 минут.

© Москвич

Модель «Москвич 3e» предлагается только в одной комплектации. Автомобили 2023 года выпуска стоят от 4 016 000 рублей, а 2024-го — от 4 169 000 рублей. При покупке в кредит по госпрограмме на эти автомобили также предусмотрена скидка в 925 000 рублей.

Eonyx: City / Profi

Формально модели Eonyx — нового российского бренда калининградского завода «Автотор» — относятся даже не к автомобилям, а к квадрициклам. Сверхкомпактные электромобили предназначены сугубо для городской эксплуатации и представляют собой очередные копии авто из КНР с новыми шильдиками.

© Автотор

Пассажирский Eonyx City, он же Eonyx M2, — это клон китайского Today Sunshine M2, а коммерческий Eonyx Profi, который может быть фургоном или пикапом, брат-близнец Luqi EV600. С учётом государственной субсидии купить такие электромобили можно по цене от 546 000 рублей за модель City, от 690 000 рублей за Profi Pickup и от 790 000 рублей за Profi Cargo. Естественно, эти цены доступны только при оформлении автокредита.

Evolute: i-Joy / i-Jet / i-Sky / i-Space

Производство китайских электромобилей концерна DFM под российской маркой Evolute налажено компанией «Моторинвест» в Липецкой области. А младший кроссовер i‑Joy — не только самый доступный в линейке бренда, но и вообще один из наиболее доступных новых электромобилей на российском рынке. Цена базовой 163-сильной переднеприводной модели с запасом хода в 386 км стартует с отметки в 2 775 000 рублей. Однако при оформлении кредита и со скидкой по госпрограмме в 925 000 рублей автомобиль можно приобрести примерно за 1 850 000 рублей.

© Evolute

Более дорогой и комфортный i‑Jet представляет собой ребрендированный вариант китайской модели Seres SF5. Полноприводная машина оснащена двумя электромоторами совокупной мощностью 585 л. с. и аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 483 км. Модель предлагается в единственной комплектации по цене от 5 275 000 рублей, однако при покупке в кредит сумму можно сократить на 925 000 рублей.

© Evolute

Кроссовер Evolute i‑Sky, также известный как Dongfeng Forthing Thunder, представлен в двух версиях — стандартной и City Edition. Обе модификации оснащены электродвигателем мощностью 204 л. с., установленным на передней оси, однако различаются типом аккумуляторов. Обычный i‑Sky способен проехать до 511 км на одном заряде, тогда как вариант City Edition обеспечивает запас хода до 400 км. Стоимость кроссовера в единственной комплектации с государственной субсидией составляет 2 995 000 рублей для стандартного i‑Sky и 2 355 000 рублей для модификации City Edition.

© Evolute

Есть в линейке Evolute и самый доступный гибрид в России — обновлённый кроссовер i‑Space, который представляет собой адаптацию Dongfeng Landian E5. Машина оснащена бензиновым мотором-генератором, электродвигателем мощностью 218 л. с. и аккумулятором, обеспечивающим до 165 км хода исключительно на электротяге.

© Evolute

Переднеприводный i‑Space предлагается в двух вариантах, которые различаются количеством (пять или семь) посадочных мест в салоне. Стоимость 5‑местной версии составляет 3 485 000 рублей, а 7‑местной — 3 585 000 рублей. При оформлении кредита с программой господдержки эти цены можно снизить до 2 560 000 и 2 660 000 рублей соответственно.

Voyah: Free / Passion / Dream

Гибридный кроссовер Voyah Free представлен на российском рынке в двух версиях. Модификация EVR Sport Edition оснащена двухмоторной установкой мощностью 490 л. с. и способна проехать до 160 км на электротяге. Вариант Sport+ также получил два двигателя, однако они выдают уже 510 л. с., а запас его хода увеличен — до 175 км на чистом электричестве.

© Voyah

Рекомендованная цена Voyah Free EVR Sport Edition начинается от 6 690 000 рублей, а версия Sport+ оценена в 6 740 000 рублей. Обе включены в список моделей господдержки, которая при покупке в кредит позволяет получить скидку в 925 000 рублей.

Электрический седан Voyah Passion комплектуется двухмоторной системой мощностью 510 л. с. и предлагается с двумя вариантами аккумуляторов, обеспечивающих до 480 и 608 км хода в зависимости от ёмкости батареи.

© Voyah

Гибридная версия Voyah Passion EVR имеет два электродвигателя совокупной мощностью 394 л. с. Стоимость электроверсии начинается от 4 760 000 рублей, а гибридной — от 5 685 000 рублей. На обе модели распространяется государственная субсидия с выгодой в 925 000 рублей.

Премиальный минивэн Voyah Dream PHEV Long Range оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 422 л. с. Аккумуляторная батарея позволяет автомобилю проехать до 185 км на одном заряде в режиме EV. А суммарный запас хода составляет 915 км.

© Voyah

На российском рынке гибрид доступен в единственной комплектации по цене от 8 800 000 рублей, которую также можно снизить на 925 000 рублей благодаря участию модели в государственной программе поддержки электромобилей и последовательных гибридов.

Новые претенденты в список Минпромторга

Атом

Самый ожидаемый автомобиль, который пока не представлен в товарном варианте. Заявлено, что заднеприводный хэтчбек получит 204-сильный электромотор. Обещан запас хода до 500 км на одной зарядке с возможностью пополнить батарею энергией на 100 км пробега всего за восемь минут.

© Атом

Заявленная базовая стоимость «Атома» составит от 3 900 000 рублей без господдержки, но при покупке электромобиля по льготному автокредиту модель обойдётся уже в 2 975 000 рублей.

Umo 5

Umo 5 — это новый российский электрокроссовер, который создан на базе китайского GAC Aion Y и с недавних пор выпускается на столичном заводе «Москвич». В первую очередь модель ориентирована на работу в такси и каршеринге, но будет доступна и физлицам.

© Москвич

Переднеприводный автомобиль с мотором мощностью 204 л. с. и запасом хода до 430 км ещё не поступил в продажу, поэтому официальные цены пока не объявлены. Однако ожидается, что стоимость для конечного покупателя составит около 2 500 000 рублей — с учётом госсубсидии в 925 000 рублей.

Deepal G318

Гибридный внедорожник Deepal G318 — это первая модель, с которой дочерний бренд Changan выходит на российский рынок. Причём компания решила действовать, что называется, «с места в карьер». Потому что G318 не импортируется из Поднебесной, а производится в России. Модель уже локализована на калиниградском «Автоторе» и собирается там крупноузловым методом. Все это говорит о том, что последовательный гибрид может попасть под программу господдержки, и тогда при его покупке в кредит можно будет получить субсидию от государства в размере 925 000 рублей.

© Deepal

Впрочем, пока сложно сказать, какой будет финальная стоимость, поскольку официальные цены на машину ещё не оглашены. Однако ожидается, что начальная версия Techno обойдётся 5,65 миллиона рублей, а топовая комплектация Everest — уже в 6 миллионов рублей. Старт продаж ожидается в ближайшее время.