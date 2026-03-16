Китайцы нашли лазейку для обхода утильсбора

Прошедшие семь дней оказались урожайными на автомобильные премьеры. Были представлены как и полностью новые модели, так и локальные новинки для российского авторынка. Одной из наиболее интересных среди последних оказался обновлённый седан Geely Preface, который дефорсировали сразу на 50 «лошадей» ради уменьшения платежа утилизационного сбора.

Новинки российского рынка

Lada Largus CNG

АвтоВАЗ расширил гамму газобаллонных модификаций Lada Largus, способных работать как на бензине, так и на сжатом природном газе. Кроме того, добавились новые базовые комплектации и для пассажирского универсала, и для фургона. Появление новых стартовых версий позволило снизить начальную стоимость автомобилей и сделать их более привлекательными для корпоративных клиентов, служб доставки и таксопарков.

Новые комплектации фактически делают газовый Largus более доступным входом в сегмент коммерческих и семейных авто на альтернативном топливе. Пассажирский универсал «Классик» автогигант оценил в 1 589 000 рублей, а коммерческий фургон в версии «Комфорт» стоит 1 621 000 рублей — все цены даны с учётом госсубсидии на покупку экологичной техники. Напомним, что государственную субсидию можно получить только при покупке автомобиля в кредит. При этом достаточно гибкие условия от банков позволяют оформить займ с минимальным набором документов и небольшим первоначальным взносом.

Geely Preface и Monjaro

Китайская компания Geely подготовила спецверсию седана Preface для российского рынка. Главное изменение касается силовой установки: 200-сильный 2,0-литровый турбомотор дефорсировали до 150 л. с. Он, как и прежде, сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Снижение мощности в первую очередь связано с адаптацией автомобиля к новой методике расчёта утильсбора, которая действует на автомобили мощнее 160 л. с. Дефорсированный седан предложат в двух комплектациях «Люкс» (от 3 329 990 рублей) и «Флагман» (от 3 429 990 рублей).

Geely также обновила базовую комплектацию своего флагманского кроссовера Geely Monjaro для российского рынка. Самая доступная версия, называемая «Люкс», получила расширенный список оборудования, причём часть опций раньше была доступна только в более дорогих исполнениях.

Технически автомобиль остался прежним. Кроссовер оснащается безальтернативным двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Стоит новый Geely Monjaro «Люкс» от 4 549 990 рублей.

Jetour X90 Plus

Китайская марка Jetour планирует изменить структуру своего модельного ряда на российском рынке. Компания намерена сократить количество предлагаемых версий, чтобы упростить ассортимент и облегчить логистику поставок. Одним из ключевых изменений станет обновление кроссовера Jetour X90 Plus. До настоящего времени эта модель предлагалась исключительно с передним приводом, однако в ближайшем будущем появится модификация с системой полного привода.

Крупный семейный кроссовер с трёхрядным салоном, который рассчитан на перевозку до семи пассажиров, оснащается 244-сильным бензиновым турбированным двигателем 2,0 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которые теперь сочетаются с полным приводом. Jetour X90 Plus со всеми ведущими колёсами предложен в единственной комплектации «Люкс» за 4 199 000 рублей.

GAC Aion V

GAC готовится к выводу на российский рынок электрического кроссовера Aion V. Новинка оснащается электромотором мощностью 204 л. с. и батареей ёмкостью 75,3 кВт·ч. В комплектацию также войдут семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и тепловой насос, который повышает эффективность отопления салона и уменьшает расход энергии батареи в холодную погоду.

Появление модели на российском рынке должно расширить предложение электромобилей в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Продажи GAC Aion V начнутся до конца марта, но цены пока не объявлены.

Мировые премьеры

Hyundai Verna / Accent / Solaris

Hyundai обновила компактный седан Verna, который на разных рынках также продаётся под названием Hyundai Accent и Solaris. Поэтому её развитие фактически показывает, каким могло бы быть следующее поколение этого седана для нашего рынка. Рестайлинг получился сравнительно умеренным: основное внимание уделено внешности и оснащению, тогда как шасси и силовые агрегаты остались прежними.

После обновления седан получил немного переработанный передний и задний бамперы, а также новые декоративные элементы кузова. В салоне появился новый дизайн рулевого колеса, расширено оснащение и улучшена пассивная безопасность за счёт увеличения количества подушек безопасности.

Mercedes-Benz VLE

Mercedes-Benz представила новый электрический минивэн VLE, который положит начало семейству полностью электрических вэнов марки. VLE базируется на новой платформе Van.EA и со временем заменит нынешние пассажирские версии Mercedes-Benz V-Class и электрический Mercedes-Benz EQV.

Автомобиль отличается крупными габаритами: длина кузова составляет около 5,3 метра, а в удлинённой версии — почти 5,5 метров при колёсной базе более 3,3 метра. Аэродинамика стала одним из приоритетов разработки, благодаря чему коэффициент сопротивления воздуха удалось снизить до примерно 0,25, что повышает запас хода без подзарядки.

Интерьер выполнен по каноном премиального сегмента — передняя панель MBUX Superscreen, огромный экран диагональю 31 дюйм с разрешением 8K для пассажиров второго ряда, аудиосистема Burmester с 22 динамиками и панорамная крыша Sky View.

Базовый вариант VLE 300 оснащён одним электромотором мощностью 276 л. с. и батареей ёмкостью 115 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода более 700 километров по циклу WLTP. Более мощная версия VLE 400 4Matic имеет два электромотора на 415 л. с. и полный привод. Электроархитектура рассчитана на напряжение 800 Вольт и поддерживает быструю зарядку мощностью свыше 300 кВт.

Audi RS 3 competition limited

Audi подготовила юбилейную модификацию модели RS 3, приуроченную к 50-летию фирменных пятицилиндровых двигателей марки. Такие моторы появились у Audi в 1976 году и со временем стали одной из визитных карточек бренда, особенно благодаря раллийным автомобилям семейства Audi Quattro.

Новая версия RS 3 построена на базе текущего поколения модели и сохраняет прежнюю техническую начинку — под капот установлен турбомотор 2.5 TFSI мощностью 400 л. с. и крутящим моментом 500 Нм. Он работает вместе с семиступенчатым роботом S tronic и системой полного привода quattro. Важной особенностью трансмиссии стал задний дифференциал с функцией распределения тяги между колёсами — RS Torque Splitter, позволяющий улучшить управляемость в поворотах.

Юбилейная версия отличается прежде всего внешним оформлением и интерьером. Автомобиль получил специальные цвета кузова и декоративную графику, напоминающую о раллийных моделях Audi 1980-х годов, а также уникальные шильдики и элементы отделки салона с символикой пятицилиндрового двигателя.

Ferrari Amalfi Spider

Самый доступная модель Ferrari — купе Amalfi — получила открытую версию Spider. Она пришла на смену кабриолету Roma Spider. Главной особенностью новинки стала мягкая складная крыша с многослойной конструкцией, которая обеспечивает тепло- и шумоизоляцию на уровне жёстких складных крыш. Верх может полностью открываться или закрываться примерно за 13,5 секунд и способен работать даже во время движения на скоростях до 60 км/ч.

С технической точки зрения открытая версия полностью повторяет купе. Под капотом установлен бензиновый V8 объёмом 3,9 литра с двойным турбонаддувом. Мотор развивает 640 л. с. и работает вместе с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, передавая тягу на задние колёса. Несмотря на то, что кабриолет оказался примерно на 90 кг тяжелее купе, динамические характеристики почти не изменились: разгон до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч.

Porsche Cayenne S Electric

Porsche продолжает расширять линейку версий нового Cayenne, анонсировав модификацию S Electric. Эта версия должна занять положение между базовой версией и наиболее мощной Turbo.

По замыслу разработчиков, вариант S Electric сочетает высокую динамику с более доступной ценой и оптимальным запасом хода. Двухмоторная силовая установка на 544 л. с. (666 л. с. с включённым launch control) сочетается с батареей 113 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 653 км по циклу WLTP. Визуально новая модификация отличается серебристыми вставками в бампере и особыми 20-дюймовыми колёсами.

Alpina XB7 Manufaktur

Alpina представила специальную версию кроссовера XB7 с приставкой Manufaktur. Автомобиль имеет символическое значение для бренда, поскольку стал последним самостоятельным проектом компании до полной интеграции в структуру BMW.

Модель создана на базе BMW X7 с битурбированным двигателем V8 объёмом 4,4 литра, мощность которого составляет 631 л. с. Версия Manufaktur отличается четырёхместным салоном с обивкой коричневой и чёрной кожей, особыми оттенками кузова и 23-дюймовыми чёрными колёсами. Всего сделают 120 единиц Alpina XB7 Manufaktur исключительно для Северной Америки.

Dacia Striker

Dacia представила прототип универсала под названием Striker. Автомобиль ориентирован на семейную аудиторию и делает ставку на практичность: у него вместительный салон и большой багажник. Модель построена на платформе CMF-B, которая используется во многих компактных моделях альянса Renault-Nissan. Тем не менее Striker отличается увеличенной колёсной базой, что обеспечивает больше пространства для пассажиров.

Дизайн новинки выполнен в новом фирменном стиле марки Dacia с прямыми линиями кузова, якро выраженными колёсными арками и характерной светодиодной оптикой. В моторной гамме ожидаются экономичные бензиновые турбомоторы, а также гибридная версия. Дебют серийной версии ожидается уже летом.

Renault Bridger и R-Space Lab

Renault рассекретил концептуальный кроссовер Renault Bridger, который демонстрирует возможное направление развития компактных моделей марки в рамках новой стратегии futuREady. Автомобиль отличается подчёркнуто брутальным дизайном — кузов изобилует угловатыми линиями и массивными защитными накладками из неокрашенного пластика. Высокий дорожный просвет, короткие свесы кузова и широкая колея придают машине более внедорожный характер. Концепт называют предвестником серийного мини-кроссовера на платформе RGMP Small, который может занять нишу между городскими моделями и более крупными SUV марки.

Французская компания также анонсировала новую модульную архитектуру для будущих моделей, продемонстрировав её возможности на примере концептуального компактвэна R-Space Lab. Прототип длиной около 4,5 метров напоминает однообъёмники вроде Scenic или Espace, но создан для демонстрации технологий и дизайна и не предполагает появления серийной версии.

В основе машины лежит новая платформа RGEV Medium 2.0 для электромобилей и последовательных гибридов. Она позволяет устанавливать один или два электромотора, что даёт возможность реализовать задний либо полный привод. В гибридой схеме бензиновый двигатель стоит спереди, а электромоторы — сзади.

Для электрической версий модульной платформы заявлен запас хода до 750 километров, тогда как гибридные модификации способны проезжать примерно до 1400 километров благодаря сочетанию ДВС и батареи. Архитектура рассчитана на 800-вольтовую систему быстрой зарядки и будет использоваться для автомобилей разных классов и брендов, от Dacia до Alpine.

Сам концепт получил футуристичный интерьер с штурвалом вместо традиционного руля, большим дисплеем во всю ширину передней панели и отдельным центральным экраном управления. Пять индивидуальных кресел и почти полностью стеклянная крыша подчёркивают ориентацию автомобиля на комфорт пассажиров и демонстрируют направление развития семейных моделей марки.

Nissan X-Trail

Nissan провёл обновление европейской версии кроссовера Nissan X‑Trail. Рестайлинг затронул прежде всего внешний вид и цифровые сервисы автомобиля. Дизайн передней части был слегка переработан, появились новые варианты оформления кузова и обновлённые элементы светотехники. Основные изменения произошли внутри салона, где внедрена новая мультимедийная система с интеграцией сервисов Google.

При этом силовые установки остались прежними: европейский X-Trail продолжает использовать гибридную систему e-Power, в которой бензиновый двигатель работает как генератор, а движение обеспечивают электромоторы. Это позволяет сочетать характерную для электромобилей плавность разгона без жертв для автономности, как у классических электромобилей.

Bentley Bentayga Artenara Edition

Кроссовер Bentley Bentayga получил новую специальную версию под названием Artenara Edition — модификация вдохновлена одноимённой горной деревней на острове Гран-Канария и скалой Роке Бентайга, от которой происходит название всей модели. Силуэт скалы стал главным дизайнерским мотивом в интерьере, тогда как внешне автомобиль отличается особым оформлением решётки радиатора, декоративными элементами на крыльях и ограниченной палитрой окраски кузова из восьми оттенков, каждый из которых сочетается с особой трёхцветной схемой интерьера.

Новинка доступна как с бензиновым двигателем V8, так и с гибридной силовой установкой на базе V6. По замыслу производителя, эта модификация должна предложить уровень отделки, близкий к индивидуальным версиям от подразделения Mulliner, но при более доступной цене. Стоимость Artenara Edition при этом пока не названа, но зато уже объявлено, что тираж такого Bentayga ограничиваться не будет.