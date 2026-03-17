Подмигивающие фары и 30 «квадратов» кожи: чем удивляет GAC S7

Он выглядит как Range Rover, но не столь чопорный: заигрывает с зеваками своими подмигивающими диодными фарами. При этом по технологичности ничем не уступает именитым игрокам сегмента: потенциальных покупателей он должен привлечь продвинутым гибридным приводом. Мы поездили на новом GAC S7 по Сочи и окрестностям, чтобы разобраться, кому же адресован этот автомобиль.

© GAC

Люкс в британском стиле и подмигивающие фары

Визуально GAC S7 действительно напоминает Range Rover Sport. Впрочем, производитель не скрывает, что внешний вид его кроссовера во многом вдохновлён дизайном британских внедорожников. Впрочем, о прямом копировании речи не идёт: тут скорее применяются умелые цитаты с добавлением собственных решений. Отсюда и вытекают все эти строгие, прямые линии и массивный силуэт. Габариты автомобиля тоже внушительные: 4,9 метра в длину, 1,9 — в ширину, и 1,7 — в высоту.

© GAC

Для российского рынка палитра расцветок кузова была расширена до восьми (в Китае всего их пять): чёрный, ультрачёрный, белый, белый с чёрной крышей, серый, серый матовый, зелёный и зелёный матовый. Нам для теста досталась машина в ультрачёрном цвете: у такой версии затемнённую отделку имеют и колёсные диски, и прочая фурнитура. Выглядит эффектно.

© GAC

Еще одна «фишка» S7 — светодиодная полоса, которая растянулась между фарами на всю ширину передней части. Она состоит из 2 248 отдельных светодиодов, которые представляют собой не просто элемент головного освещения, а экран. Его назвали AI-Mood и он позволяет создавать, помимо статичного света, сложные анимационные сценарии, и тем самым «общаться» с другими участниками движения и пешеходами.

© GAC

Например, когда я только подошла к машине, она смотрела на меня заигрывающим взглядом. Всего есть восемь сценариев: от сердечек до градиента. На дисплеи также можно выводить различные надписи — правда, они ограничены латинским алфавитом и восемью символами на каждую сторону. Но это не помешало нам поздороваться с жителями курорта незамысловатым Privet Soсhi.

Остальные атрибуты S7 весьма типичны для премиального китайского SUV: есть огромная панорамная крыша, доводчики дверей и традиционные для сегмента выдвижные ручки дверей.

© GAC

Что внутри: 30 «квадратов» кожи и массаж

Интерьер GAC S7 также оформлен с явной претензией на премиум. В отделке используется натуральная кожа Nappa. В компании говорят, что на один салон уходит около 30 квадратных метров. На выбор есть три цвета оформления: тёмный, светлый и терракотовый.

© GAC

Уже в базовой комплектации ST есть функция массажа у передних кресел. Но для второго ряда она появляется только в топ-версии SX Premium. Доступно шесть программ массажа: можно выбрать подходящий режим и интенсивность в зависимости от настроения и усталости — от расслабляющего до разминающего. Не сказать, что все они хороши, но подобрать комфортный для себя можно.

© GAC

Эргономика — типичная для «китайцев»: то есть спорная. Физических кнопок в салоне почти нет — управление климат-контролем, музыкой, настройками автомобиля запрятно в меню планшета медиасистемы. Даже обязательная кнопка аварийки находится на потолке, что не очень удобно.

Самый сложный квест — это работа с настройками автомобиля. Например, чтобы отключить надоедливый контроль полосы, нужно зайти в несколько подразделов меню. При этом если всё отключить заранее, чтобы не отвлекаться на это в дороге, то после остановки и пуска функция вновь активируется.

© GAC

Но надо отдать должное работе самой медиасистемы. Тачскрин достаточно отзывчивый, отклики мгновенные. Плюс есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Как и положено, поддерживается голосовое управление — через него можно прокладывать маршруты, отправлять сообщения, звонить или выбирать музыку. Но пока русификация хромает — голосовой помощник иногда не понимает просьб, а при построении маршрута использует глагол «проверните», вместо «поверните». Впрочем, производитель обещает исправить это в ближайшем обновлении операционной системы.

© GAC

Задний ряд и багажник

Второй ряд очень удобен для пассажиров — особенно для того, кто справа. Там сиденье раскладывается в оттоманку, которая позволяет седоку принять почти лежачее положение. Ощущаешь себя буквально как в бизнес-классе самолёта: благо запас пространства позволяет. Подогрев, вентиляция и массаж — всё включается отдельными физическими кнопками на креслах.

© GAC

Багажник тоже отлично организован. В стандартном состоянии, без сложенных спинок второго ряда, туда без проблем поместятся четыре чемодана и даже сложенная детская коляска. А если сложить диван, то объём увеличится чуть ли не втрое — с 720 до 2 050 литров.

© GAC

Каков GAC S7 в деле

В городской среде GAC S7 ощущает себя уверенно, несмотря на снаряжённую массу под 2,3 тонны. Два электромотора выдают суммарные 340 л. с., поэтому машина набирает ход бодро. По паспорту разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды — и эти цифры похожи на правду. Собственных замеров мы не проводили, но по ощущениям машина точно выезжает из семи секунд.

На загородных дорогах автомобиль тоже раскрывается с приятной стороны. Прыть никуда не уходит. Ускорения с ходу даются легко, а максимальная скорость в 180 км/ч кажется вполне достижимой: запаса мощности хватает во всех режимах. Впрочем, при такой активной езде гибридная силовая установка начинает работать с приоритетом на ДВС. Бензиновый мотор практически постоянно молотит, чтобы восполнять запас энергии в батарее.

© GAC

Всё-таки стихия S7 — это городская среда с циклами разгонов и торможений, в ходе которых система рекуперации и бензиновый мотор-генератор эффективнее всего заряжают бортовой аккумулятор, позволяя проезжать львиную долю маршрута исключительно на электротяге.

Но, несмотря на это, поведение GAC S7 на горных серпантинах и лёгком бездорожье тоже не разочаровывает. Кроссовер отлично тянет при движении на подъём и безопасен в пределе, однако большая масса всё же не позволяет ехать с «азартом».

© GAC

На грунтовке S7 тоже держится достойно. Подвески, которые наделяют кроссовер мягкостью, плавностью хода и даже небольшой валкостью и раскачкой, оказываются очень комфортными на плохом покрытии. На кузов передаётся минимум вибраций, даже когда под колёсами крупные ямы. Уверенности добавляет и приличный дорожный просвет в 20 см.

Цены и комплектации GAC S7

Автомобиль представлен в двух комплектациях:

Базовая — ST. Цена — от 5 699 000 рублей.

Премиум — SX Premium. Цена — от 6 049 000 рублей.

Премиальная версия отличается от базовой наличием более широкого набора водительских ассистентов, включая автоматический парковщик, продвинутой аудиосистемой Adigo Sound с 21 динамиком вместо 12 (ещё есть акустическая система Adigo Sound Pro), двойным остеклением передних окон, «живыми» фарами AI-Mood и другим оборудованием.

© GAC

GAC S7 оставил приятное впечатление. Это очень сбалансированная машина с мощной силовой установкой, просторным и удобным салоном и практичным багажником, которая отлично подойдёт большой семье. При условии, что у этой семьи есть 5,7 миллиона рублей.

Технические характеристики GAC S7

Габаритный размеры, мм: 4 900 х 1 950 х 1 780

Колёсная база, мм: 3 000

Клиренс, мм: 200

Двигатель: гибридный, электромторы + ДВС

Раб. объём ДВС, куб. см: 1 499

Максимальная мощность, л. с.: 156

Суммарная мощность силовой установки, л. с.: 340 л. с.

Привод: полный

Разгон до 100 км/ч, сек.: 6,7

Максимальная скорость, км/ч: 180

Запас хода на электротяге, км: 153

Суммарный запас хода, км: 867

Средний расход топлива, л/100 км: 7

Подпишитесь на Рамблер в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.