Посмотрите, что можно взять по цене нового «Москвича»: вы удивитесь

Столичный завод «Москвич» представил новую М-линейку, которая включает компактный кроссовер М70 и более крупный М90. Последний теперь выступает в роли флагмана модельного ряда, а его цена превышает четыре миллиона рублей. История ещё не знала столь дорогого «Москвича», поэтому мы решили выяснить, что ещё можно купить за эту сумму. «Рамблер/авто» внимательно изучил рынок и подобрал пять альтернатив по схожей стоимости.

На российском рынке флагманский кроссовер «Москвич М90» доступен в единственной версии «Ультимейт» с бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и мощностью 200 л. с. Он сочетается с классической 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

За такой автомобиль просят 4 199 000 рублей, что открывает широкие возможности для выбора альтернативных вариантов по сопоставимой цене и даже дешевле. Более того, некоторые из конкурентов локализованы в России и, как и «Москвич», доступны по программе субсидированного автокредитования и другим интересным предложениям от банков.

Changan CS75Plus 4WD

Changan CS75 Plus на российском рынке представлен официально и предлагается в широком ассортименте версий, что позволяет подобрать автомобиль не только по уровню оснащения, но и по конфигурации силовой установки и типу привода.

Покупателям доступны варианты с двумя турбированными двигателями: базовый агрегат объёмом 1,5 литра развивает 181 л. с., тогда как более мощный двухлитровый мотор выдаёт 232 л. с. В обоих случаях силовые установки работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стандартно кроссовер оснащается передним приводом. Стоимость таких автомобилей 2025 модельного года — от 3 819 900 рублей.

Для тех, кто рассматривает более универсальный режим эксплуатации, включая сложные дорожные условия, доступна полноприводная модификация. Версия с системой полного привода оценивается от 4 189 900 рублей и лучше адаптирована к зимней эксплуатации и плохим дорогам, что делает её более предпочтительной для ряда российских регионов. Кроме того, именно такой вариант Changan CS75 Plus по характеристикам и цене ближе всего к «Москвич М90».

GAC GS8

GAC GS8 играет в более высоком сегменте — это самый крупный кроссовер в линейке бренда. Автомобиль в версии для России оснащается турбомотором 2,0 мощностью 231 л. с. в связке с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой полного привода.

Модель с неплохой динамикой хорошо подходит для дальних поездок, а высокий уровень комфорта, качественные материалы отделки, продуманная эргономика и эффективная шумоизоляция делают его подходящим для длинных автопутешествий.

За цену уровня «Москвич М90» можно купить новый GAC GS8 в 5-местном исполнении GL, стоимость которого у официальных дилеров начинается от 3 949 000 рублей за автомобили 2025 года выпуска.

Geely Okavango

Geely Okavango позиционируется как практичный семейный кроссовер с семиместным салоном, который фактически стал альтернативой классическим универсалам. Модель ориентирована на покупателей, которым требуется максимально просторный автомобиль за относительно умеренные деньги.

Российский вариант Okavango оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но при этом привод — безальтернативно передний. В российских условиях это означает ограниченные внедорожные возможности, но при этом обеспечивает более низкий расход топлива и простоту эксплуатации.

Единственная комплектация Geely Okavango на российском рынке стоит от 3 908 990 рублей. Дешевле, чем «Москвич М90», но ценой отсутствия полного привода и меньших возможностей за пределами асфальта.

Hongqi HS5

Если статус важнее практичности, то Hongqi HS5 — идеальный вариант. Бренд Hongqi исторически ассоциируется с представительскими автомобилями, и HS5 сохраняет эту философию, делая ставку на дизайн, качественные материалы отделки и богатые комплектации.

Автомобиль оснащён мощным 245-сильным турбированным бензиновым двигателем 2,0 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Так что в плане характеристик создатели кроссовера Hongqi не стали идти на компромиссы.

В российских реалиях HS5 привлекает тех, кто ищет альтернативу премиальным кроссоверам европейских брендов, ушедших с рынка. Тем более, что модель можно купить по цене «Москвич М90» — базовая комплектация Hongqi HS5 обойдётся в 4 100 000 рублей.

Tenet T8

Tenet T8 — это типичный представитель новой волны автомобилей для российского рынка: китайский кроссовер, получивший новую марку и производство в России. Но фактически это Chery Tiggo 8 Plus с иными логотипами и сборкой на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Кроссовер оснащается безальтернативным бензиновым турбированным двигателем 2,0 мощностью 197 л. с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и полный привод. Агрегаты уже известны по моделям Chery, которые долгое время присутствуют на российском рынке.

Новый Tenet T8 можно купить за 3 630 000 рублей в базовой комплектации, а топовый вариант оценён в 3 885 000 рублей. Дешевле, чем «Москвич М90», что также играет на руку калужской модели.