Мотор-рекордсмен и слабая «шумка»: чем порадовал и огорчил новый Changan CS35 Max

Changan вывел на рынок еще одну модель в сегменте компактных кроссоверов – CS35 Max. «Рамблер/авто» уже опробовал новинку и оценил шансы на успех в самом конкурентном сегменте рынка.

В среде музыкантов есть шутка. Спрашивается: сколько гитар нужно гитаристу для полного счастья? Ответ: ещё одна. Её можно в полной мере переиначить и переложить на модельный ряд Changan на российском рынке. Сколько компактных кроссоверов нужно для полного успеха на рынке? Кажется, что в компании считают, что ещё один. Ведь китайская марка вывела в Россию еще один небольшой SUV – CS35 Max.

Только не стоит думать, что это иная модификация CS35 Plus, который уже несколько лет продаётя в нашей стране. Версия Max – это другая машина с иным рыночным позиционированием. Соответственно и ценой. Стоимость на кроссовер начинается от 2 599 900 рублей и может доходить до 2 789 900. Это почти на 50 тысяч дешевле, чем «тридцать пятый» с приставкой «Плюс», но все равно очень близко к нему. Так что же предлагает новый Changan за эти деньги?

Салон: китайское прочтение BMW

Если обтекаемая внешность кроссовера еще может вызвать споры и показаться кому-то слишком азиатской (хотя с пропорциями у него все в порядке), то относительно интерьера двух мнений быть не может. Он выполнен очень стильно.

Архитектура передней панели с повернутой к водителю центральной консолью и тремя дисплеями встык отсылает к культовым BMW конца 90-х. Но на этом ностальгические ассоциации заканчиваются. Эргономика абсолютно современная с нефиксируемым джойстиком автомата и перегруженным функциями тачскрином. Хотя спасибо эргономистам, что блок климата и аварийку вынесли не переднюю панель тонкой планкой физических кнопок. Тем более, что специально для нашего рынка на неё вынесли еще и управлением подогревом кресел — удобно, ничего не скажешь.

К качеству материалов отделки и сборке никаких претензий нет: используются мягкий пластик и искусственная кожа с красной прострочкой. Профили кресел тоже неплохо отформованы, хотя горизонтальные подушки традиционно коротковаты.

Задний ряд и багажник Changan CS35 Max

Пересаживаемся назад и тут открывается главное преимущество CS35 Max перед конкурентами, в том числе и внутри бренда. Благодаря немалой колесной базе, второй ряд очень просторный: как в длину, так и над головами пассажиров. Сама посадка тоже достаточно комфортная, а из удобств есть всё стандартное для сегмента: центральный подлокотник с подстаканниками, да пара USB-разъёмов (Type A и Type C) для зарядки гаджетов.

Багажник для компактного кроссовера оказался весьма вместительным. Заявленный объем в 584 л наверняка не бьётся с реально полезным пространством, но все равно его достаточно для большинства повседневных задач горожанина. А для поездок на дачу или в мебельный за новой тумбой спинки второго ряда можно сложить, увеличив полезное пространство практически вдвое.

Каков на ходу Changan CS35 Max

Под капотом CS35 Max тот самый мотор Changan, который установил рекорд Гиннеса по продолжительности работы на пиковых оборотах. Представители компании очень гордятся этим фактом и гарантирует высокую надёжность агрегата. С ним сочетается семиступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.

Эта пара, по заявлению производителя, позволяет набирать первую сотню менее чем за 8 секунд. На деле разгон не ощущается столь бодрым. Но справедливости ради стоит отметить что машина закисает только после того как скорость переваривает за 60-70 километров в час. Кажется, что связанно это в первую очередь с тем, что мотор-рекордсмен специально для России был дефорсирован со 187 до 147 лошадиных сил в угоду адаптации под наш транспортный налог и новую методику расчёта утильсбора.

Сама работа связки мотор-трансмиссия оставила двоякие впечатления. При езде по трассе в её работе нет никаких серьёзных нареканий, но как только оказываешься в городе и начинаешь двигаться на небольших скоростях переключения коробки становятся грубыми и даже нервозными, особенно при переключениях вниз под сброс газа. Удручает этот нюанс и при выполнении манёвров парковки или разворота. В таких ситуациях любой старт или движение задним ходом может сопровождаться подёргиваниями или клевками автомобиля.

При этом подвески кроссовера с многорычажной конструкции сзади обладают неплохие потенциалом и наделяют машину неплохим ездовым характером: как с точки зрения комфорта, так и азартной управляемости. Но именно тандем силового агрегата не настраивает на активные действия за рулём.

К слову музыкантов в начале статьи, вспомнили не просто так. Ценителям хорошего звука понравится аудиосистема CS35 Max: не самая плохая для бюджетника. Но ровно до того момента, пока машина не разгонится быстрее 80-100 км/ч. На таких скоростях и выше салон наполняет низкочастотный гул шин, который проступает внутрь из пол пола и колёсных арок. Так что если если при выборе компактного кроссовера сделаете выбор в пользу «тридцать пятого», но экономьте на опциях от дилера. Лучше заплатить за дополнительную шумоизоляцию (хотя бы пола и колёсных арок), чем мучаться в дальней дороге.

Минусы Changan CS35 Max

Слабая шумоизоляция

Рваная работа робота в некоторых режимах движения

Обилие тачскринов

Плюсы Changan CS35 Max

Тяговитый и надёжный мотор

Просторный задний ряд

Привлекательная цена

Технические характеристики Changan CS35 Max