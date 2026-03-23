Фанаты разочарованы: представлен очень странный BMW

Минувшие семь дней оказались не слишком богаты на новинки. Но среди тех немногих премьер, что состоялись на прошедшей неделе, две оказались очень важными и в мировом, и в российском масштабе. BMW показала новую полностью электрическую «трёшку», а возрождённый бренд Volga — свою первую модель K50.

© BMW

Новинки российского рынка

Volga K50

Первый реальный шаг к возрождению «Волги» сделан — опубликованы первые снимки новой модели Volga K50. Это флагманский кроссовер линейки бренда, который первым начнут собирать в Нижнем Новгороде.

© Volga

Судя по изображениям и описанию, новая Volga K50 — это прекрасно знакомый россиянам кроссовер Geely Monjaro с новыми эмблемами и пераработанной решёткой радиатора с вертикальными ламелями в стиле классических автомобилей «Волга». Машина получит 238-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2 литра, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. О ценах и комплектациях пока информации нет.

© VOLGA

Belgee Х50+

Обновлённый Geely Coolray добрался до России под своим белорусским альтер-эго Belgee, однако с прибавкой знака «+» в названии. Новинка называется X50+. Кроссовер по сравнению с предшественником получил новый дизайн кузова, более современный салон и расширенное оснащение. Он также поменялся технически, но главное — стал дешевле!

© Belgee

Модель построена на платформе BMA и оснащается 1,5-литровым турбодвигателем (трёхцилиндровый мотор уступил место четырёхцилиндровому) мощностью 147 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Х50+ также обзавёлся новой светодиодной оптикой, климат-контролем, круиз-контролем, цифровой приборкой и медиасистемой с большим тачскрином. В перечень дополнительного оснащения также входит широкий набор электронных ассистентов водителя.

Belgee Х50+ доступен в трёх комплектациях по весьма привлекательной цене от 2 319 990 рублей. А если учесть, что модель подпадает под некоторые банковские программы субсидированных автокредитов с низкой процентной ставкой, то шансы на успех у неё достаточно велики.

Мировые премьеры

BMW i3

BMW в новой модели тоже обратилась к истории, но лишь на уровне названия и концепции. Второй машиной семейства Neue Klasse стал электрический седан BMW i3 (NA0).

© BMW

Автомобиль «нового класса» построен на новой платформе с 800-вольтовой архитектурой, а первой модификацией модели стал 469-сильный i3 50 xDrive.

© BMW

Полные технические характеристики новинки пока не раскрыты, но зато можно оценить дизайн в стиле современных моделей марки и интерьер, который практически целиком повторяет салон кроссовера BMW iX3. Главная особенность — это щиток приборов в виде узкого экрана, который растянут на всю ширину передней панели. Обзор на него открывается поверх обода руля.

© BMW

Выпуск электромобиля начнётся летом 2026 года, а затем появится универсал и «заряженный» вариант M, а также семейство BMW 3-Series (G50) с классическими двигателями внутреннего сгорания.

AUDI E7X

Созданный совместно с концерном SAIC бренд AUDI — заглавными, без колец — анонсировал свою вторую модель. К универсалу E5 Sportback в 2026 году присоединится выдержанный в том же стиле кроссовер E7X. Классический универсал особой популярности на рынке не снискал, поэтому марка сделала ставку на более востребованный у клиентов формат кроссовера.

© Audi

Построенный вокруг алюминиевой платформы с 900-вольтовой архитектурой новый AUDI получит тяговую батарею ёмкостью 109 кВт·ч от CATL с запасом хода порядка 750 км, будет оснащаться автопилотом и передовыми электронными системами как помощи вождению, так и развлечений. Детальная информация о кроссовере AUDI E7X будет раскрыта ближе к официальному дебюту электромобиля в апреле.

Aistaland GT7

Одной автомобильной маркой стало больше — в Китае компании GAC Group и Huawei создали новый премиальный бренд Aistaland (Qijing в Китае), первой моделью которого стал спортивный универсал GT7. Название представляет собой фразу AI Start New Land — «Искусственный интеллект открывает новые горизонты» — и ставку в автомобиле делают именно на его цифровых возможностях.

© GAC

Пятиметровый «шутинг-брейк» с адаптивным шасси оснащён трёхмоторной электрической силовой установкой и 800-вольтовой батареей Qilin, созданной вместе с CATL, со сверхбыстрой зарядкой («один километр за одну секунду»). Обещаны передовой автопилот и мультимедиа на базе HarmonyOS с голосовым помощником Huawei Xiaoyi и онлайн-сервисами.

DS №7

Кроссовер DS 7 претерпел плановое обновление, которое принесло автомобилю новое имя — DS №7 — и внешность в стилистике более крупной модели DS №8. От неё же заимствован и интерьер, который лишь масштабировали для кроссовера рангом ниже. Оснащение стало богаче, получив ряд недоступных ранее опций.

© DS Automobile

С технической точки зрения кроссовер изменился в духе времени, превратившись в гибрид и электромобиль. Бензо-электрический DS №7 оснащён 145-сильной силовой установкой, а электромобили представлены переднеприводными 230- и 245-сильными версиями и полноприводным 350-сильным вариантом. Запас хода в зависимости от ёмкости батареи и мощности двигателя составляет до 740 км.

BMW М3 Touring 24H

Гоночный автомобиль с, возможно, самой необычной историей появления. К 1 апреля 2025 года BMW Motorsport в качестве шутки в своих социальных сетях опубликовала рендеры подготовленного для кольцевых гонок BMW M3 Touring, но реакция на шутку оказалась такой восторженной, что год спустя был построен реальный автомобиль.

© BMW

В 2026 году на старт марафона «24 часа Нюрбургринга» выйдет реальный BMW M3 Touring 24H, построенный на базе купе BMW M4 GT3 Evo, что подразумевает агрессивный аэродинамический обвес, 590-сильный турбомотор 3,0 л, 6-ступенчатую секвентальную коробку передач, спортивную подвеску и гоночные тормоза. Машина построена в единственном экземпляре для команды Schubert Motorsport.

Hennessey Goliath 700 ZR2

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило свой новый проект — доработанный экстремальный пикап Chevrolet Silverado ZR2, получивший название Goliath 700. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров по цене практически вдвое дороже стандартной исходной модели.

© Hennessey Performance

Традиционно для компании Джона Хеннесси основное внимание уделено двигателю — мощность 6,2-литрового V8 с 420 л. с. выросла до 700 л. с., мотор сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За счёт новых амортизаторов доработана подвеска, появился силовой обвес кузова, но в салоне добавились только новые коврики и логотипы спецверсии.