Не спутайте с Lamborghini: бюджетного «китайца» не узнать после обновления

Спустя почти четыре года после дебюта Omoda С5 на рынок выходит обновлённая версия кроссовера. Насколько глубоким получился рестайлинг — выясняли в ходе тест-драйва.

© Omoda

Отличить Omoda С5 2026-го модельного года от предшественника предельно просто. На «лице» новинки не осталось фирменной радиаторной решётки. Вместо неё теперь красуется по-электромобильному глухая пластиковая панель бампера с неприметной узенькой решёточкой по самому низу. А на месте прежнего ажурно-решетчатого великолепия над площадкой номерного знака прорезали горизонтальную щель — в стиле почтового ящика. А еще передней части кроссовера добавили граней на углах кузова, прямо под новыми узенькими фарами.

© Алексей Батушенко

Изменений в дизайне кормы меньше. Самые яркие заметны, когда машина тормозит. Рисунок стоп-сигналов напоминает молнии, как у Omoda С7.

И практически незаметен со стороны тот факт, что кузов обновлённого С5 чуть-чуть вытянулся в длину — до 4 545 мм против 4 400 мм у предшественника. Но сделано это исключительно за счёт подросших бамперов. Колёсная база у кроссовера осталась прежней — 2 630 мм.

© Omoda

Забегая немного вперед, скажем, что с точки зрения «железа» новый С5 мало отличается от предшественника. В основе та же «тележка» T1X с тем же 147-сильным 1,5-литровым мотором. Разве что вместо вариатора в трансмиссии появился 6-ступенчатый робот — как у недавно представленной на нашем рынке соплатформенной модели Jaecoo J6. Зато в интерьере у Omoda С5 существенные изменения.

Хорошо сидим

Можно сказать, что дизайнеры перенесли интерьер более старшей модели С7 в салон обновлённого С5. Тут появились более дорогие материалы отделки — мягкий пластик и экокожа. А также более эргономичные передние сиденья с двухцветной отделкой. Передние кресла С5 вполне достойны похвалы. У них отличная, но ненавязчивая боковая поддержка (что для спины, что для бёдер) и не по-китайски длинная и удобная горизонтальная подушка. Положение подголовника теперь поддаётся регулировке. Чего ещё желать-то?! Ну, например, поясничный подпор! Но его, увы, тут нет.

© Omoda

Прокачанная электроника

Топовой версии «це-пятого» теперь полагается 15-дюймовый тач-скрин мультимедийной системы. Базовой комплектации — 12 дюймовый. Как по мне, последний тут более органичен. Смотрится хорошо — особенно с учётом размеров дисплея «приборки».

© Omoda

На фоне подчёркнутого гигантизма мультимедийного экрана приборная панель выглядит скромнее некуда. Хотя на самом деле её диагональ — без малого девять дюймов. Более чем достаточно и для спидометра, боркомпьютера и «мультиков», производимых электронными мозгами авто на основе данных курсового радара.

© Omoda

Тут следует сказать, что обновлённый C5 получил новый 8-ядерный процессор Snapdragon 8155. Представители бренда уверяют, что отныне можно забыть о каких-либо зависаниях и подтормаживаниях системы — всё будет «летать».

Опции и простор

О наличии всех положенных ассистентов водителя, подогревов всего и вся (лобовое, руль и оба ряда сидений), бесключевого доступа и бесконтактного открывания пятой двери, как и про Apple CarPlay с Android Auto можно было бы и не говорить: в топовой версии кроссовера всё это есть.

© Omoda

Чуть позднее у дилеров можно будет приобрести пару фирменных аксессуаров. Первый из них — портативная колонка, которую можно подключать либо к мультимедийной системе машины, либо к смартфону. Второй — специальный бокс-ароматизатор воздуха с 12-ю вариантами запаха. Его полагается коннектить с климатической системой кроссовера и управлять ароматами через штатную систему климат-контроля. Оба аксессуара будут «жить» в специальном гнезде в подлокотнике между передними креслами, оснащённом разъёмом для подключения этих устройств к бортовой сети.

Приятно, что крышу в районе голов задних пассажиров слегка приподняли, а толщину дивана чуть уменьшили — чтобы обитатели второго ряда Omoda С5 больше не ныли про недостаток места над макушкой. При моём росте в 180 см между потолком и макушкой теперь свободно проходит кулак — грех жаловаться. А вот с простором для ног тут всё осталось по-прежнему. Устроившись «сам за собой», убедился, что мои колени слегка касаются спинки водительского кресла.

© Omoda

Объёмная картина

Из положительных изменений также следует отметить слегка выросший полезный объём багажника. Путём нераскрываемых брендом ухищрений в новом Omoda С5 его увеличили почти на 40 л — до 422 литров. А вот кнопка активации электропривода пятой двери и камера заднего вида размещены тут крайне низко. Пачкаться на ходу будут моментально.

© Omoda

Со слепнущей из-за грязи видеокамерой придется смириться. Зато для открывания багажника предусмотрен специальный режим бесключевого доступа. Его можно настроить так: подходишь с ключом в кармане почти вплотную к корме машины. Останавливаешься на мгновение, не касаясь никаких кнопок, а затем делаешь шажок назад. Кроссовер соображает, что тебе нужен доступ в багажник, и поднимает пятую дверь.

© Алексей Батушенко

Агрегатное состояние

Как уже говорилось выше, двигатель и шасси у обновлённой Omoda С5 остались те же, что и раньше — 147-сильный 1,5-литровый агрегат на платформе T1X. А в КП теперь не вариатор, а шестиступенчатый мокрый робот. Представители бренда говорят, что новая трансмиссия появилась не столько ради сокращения времени разгона кроссовера до 100 км/ч, сколько для улучшения экономичности модели и с учётом нареканий владельцев С5 на работу вариатора.

© Omoda

В итоге динамика у обновлённого кроссовера практически не изменилась — что подтверждается как паспортными техническими характеристиками (9,9 секунды до 100 км/ч), так и субъективными ощущениями. Но изменились нюансы. При вжатой в пол педали газа «вариаторная» версия неторопливо выводила двигатель на обороты около 4 000 в минуту. Который потом громко и назойливо подвывал при разгоне — пока педаль не отпустишь.

Теперь при необходимости резкого старта мы имеем характерную для всех роботов короткую паузу «на раздумья» — пока он переключается на пару передач ниже. Ну а затем, по мере набора скорости, ступени перещёлкиваются в нормальном режиме. И мотор при этом почти не слышен — жужжит потихоньку, и всё. Насколько менее проблемным и надёжным в эксплуатации робот покажет себя в сравнении с вариатором — жизнь покажет.

© Omoda

Что касается ходовой части и рулевого управления, то тут новый С5 от предшественника практически неотличим. Пустоватый руль. Даже в режиме движения «спорт». Кстати! Кроссовер предлагает всего два режима движения: «эко» и «спорт». Никаких тут вам «комфорт», «нормал» или квазивнедорожных излишеств вроде «снег», «песок» и т. п.

В режиме «эко» ездить просто невыносимо. По причине совсем уж овощного отклика силовых агрегатов на манипуляции педалью газа. А «спорт» оказался не таким уж и спортивным. Как по мне, режим «спорт» у нового С5 очень похож на «нормальный» у других «китайцев» и прекрасно подходит для повседневной езды.

© Omoda

Расход бензина в нём вполне соответствует среднестатистическому. За пару дней бодрой езды в смешанном режиме как по шоссе, так и по населённым пунктам Подмосковья, борткомпьютер посчитал среднее потребление топлива на уровне 8–8,5 литров на 100 км. Это при том, что я отнюдь не стеснялся топить педаль газа в пол всегда и везде — когда только позволяли ПДД и дорожные условия.

Порадовало, что в быстрых поворотах кроссовер спокойно держит траекторию. А на прямой никакие рытвины, ямы и прочие весенние асфальтовые флуктуации не могут сбить его с курса. Отмечу лишь, что подвеска у С5 отрабатывает неровности подчёркнуто жёстко. Но это, видимо, плата за способность везде и всегда «идти как по рельсам».

Сколько стоит Omoda С5

Пока что новый C5 предлагается исключительно в переднеприводном исполнении и трёх комплектациях. Базовая «Актив» стоит 2 349 000 рублей, средняя «Драйв» 2 499 000 и самая дорогая «Стиль» — 2 649 000 рублей. Через пару месяцев на рынке должна появиться и полноприводная версия модели. Наличие привода 4х4 прибавит к ценнику соответствующей комплектации примерно 150 000 рублей. Наиболее доступный «Актив» полного привода, скорее всего не получит.

© Omoda

Плюсы Omoda С5

Футуристичный дизайн.

Богатая базовая комплектация и внушительный набор опций в топовом исполнении.

Хорошая эргономика передних кресел.

Продвинутая система бесключевого доступа.

Приятные динамические характеристики при хорошей топливной экономичности.

Минусы Omoda С5

Странное дизайнерское решение, заменившее фальшрадиаторную решётку.

Отсутствие регулируемого поясничного подпора у водительского кресла.

Тесный задний диван.

Высокий уровень аэродинамические шумов при движении по трассе.

Технические характеристики Omoda С5