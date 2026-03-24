Названа примерная цена новой «Волги»

Уже летом в продаже должны появиться новые автомобили Volga. Вторая за последние годы попытка возрождения культового советского бренда обещает стать более успешной, поскольку на этот раз туманные обещания трансформировались во вполне реальный продукт. «Рамблер/авто» собрал всю известную информацию о новых «Волгах» и потенциальных ценах.

«Волгу» решили вернуть к жизни спустя ровно 15 лет после завершения производства модели последней легковой модели ГАЗа — седана Volga Siber. Как и та версия была перелицованной иномаркой (Chrysler Sebring), так и новые образцы пошли по проторенной дорожке. Изначально, в 2024 году, были анонсированы седан D-класса Volga С40, кроссовер C-класса Volga К30 и более крупный SUV D-класса Volga К40. Новая компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая намеревалась задействовать для сборки Volga мощности завода ГАЗ, освободившиеся после ухода Skoda и Volkswagen, партнёров не называла. Но показанные на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде новые «Волги» представляли собой перелицованные автомобили Changan: Raeton Plus превратился в Volga С40, Oshan X5 Plus стал Volga К30, а Uni-Z — Volga К40. В итоге сотрудничество с Changan не срослось, а в 2026-м новыми «Волгами» стали модели Geely.

Сама компания «ПЛА» («Производство легковых автомобилей») официально не называет своего партнёра (видимо, чтобы не подводить его под санкции), но скрыть очевидное невозможно. Первая официально представленная Volga — среднеразмерный кроссовер Volga K50 — внешне целиком и полностью повторяет бестселлер российского рынка Geely Monjaro. Отличия сводятся лишь к новым логотипам и решётке радиатора с характерными вертикальными ламелями.

Volga K50

Согласно первой официальной информации, кроссовер K50 получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор максимальной мощностью 238 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Заявлена даже адаптивная подвеска, которая у исходного Geely Monjaro есть только в топовой комплектации «Флагман», так что можно предположить, что на начальном этапе в «Волгу» превратится машина именно в максимальном варианте оснащения.

Сейчас базовый Monjaro в исполнении «Люкс» стоит от 4 599 990 рублей, не учитывая различные акции, а версия «Флагман» оценена уже в 4 899 990 рублей. Логично предположить, что Volga с учётом локализации (планируется варить и окрашивать кузова, а в дальнейшем общий уровень локализации должен позволить «Волге» отвечать всем требованиям закона о локализации такси) должна быть немного дешевле оригинального китайского кроссовера. Впрочем эксперты рынка не разделяют такую позицию.

«В случае с ценой на модели Volga, думаю, стоит ориентироваться на актуальную стоимость аналогов. Просто берёте цены на Monjaro и другие Geely, которые в дальнейшем станут «Волгами», смотрите, сколько они стоят и получаете цены на «Волгу». Ничего сверхъестественного я не ожидаю, поскольку на первом этапе не будет никакой локализации — только шильдики и всё». Олег Мосеев Эксперт авторынка, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Из это логики можно предположить, что основными конкурентами Volga K50 будут нынешние соперники Geely Monjaro — Exeed TXL (комплектация «Премиум» со 197-сильным турбомотором 2,0 л, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом по цене от 3 980 000 рублей), Tenet T8 (комплектация «Прайс» со 197-сильным турбомотором 2,0 л, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом по цене от 3 630 000 рублей) и Changan CS75 Plus (комплектация «Люкс» с 235-сильным турбомотором 2,0 л, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом по цене от 4 189 900 руб).

Таким образом, цена Volga K50 — если локализация на старте производства не сотворит чудеса — окажется ближе к пяти миллионам рублей, что обречёт модель на серьёзную конкурентную борьбу. С другой стороны, если Geely Monjaro в России продавать прекратят, тот же самый автомобиль, хотя и с новыми шильдиками, имеет все шансы занять позиции исходного кроссовера в рейтингах продаж.

Volga C50

Вторым автомобилем «Волга», получившим «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), стал седан Volga C50. Официально модель пока не представлена, но иллюстрации в государственных базах данных дают понимание, что это будет Geely Preface с минимальными изменениями (по сути, только новые логотипы) относительно исходного «китайца».

Для С50 заявлен бензиновый турбомотор рабочим объёмом 2,0 л в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом. Двигатель анонсирован в двух вариантах мощности — 200 л. с. и 150 л. с. И это интересно, поскольку Geely вывела с российского рынка модель мощным агрегатом, заменив её «налоговыгодным» вариантом. Новинка в комплектациях «Люкс» и «Флагман» стоит от 3 329 990 рублей и 3 429 990 рублей соответственно.

Можно предположить, что Volga C50 вряд ли окажется дешевле трёх миллионов рублей. Китайских седанов в России не так много, поэтому конкурентами новой «Волги» станут Chery Arrizo 8 (со 150-сильным турбомотором 1,6 л и роботом по цене от 2 865 000 рублей за комплектацию «Актив») и лифтбэк Changan Uni-V (со 181-сильным турбомотором 1,5 л и роботом по цене от 3 359 900 за версию «Люкс»). Из преимуществ — два варианта мотора у C50 (если они оба дойдут до конвейера), что позволяет позиционировать С50 как машину для частных клиентов, так и для такси и для корпоративных парков.

Volga K40

Третьим кандидатом на превращение в «Волгу» считается Geely Atlas, который после получения прописки в Нижнем Новгороде должен стать Volga K40. Официальной информации о модели пока нет, но, судя по примеру двух других новинок от «Производства легковых автомобилей», схема трансформации «китайца» в «россиянина» будет проходить в похожем ключе, ограничившись сменой логотипов.

Технически K40 должен повторять рестайлинговый Atlas — бензиновые турбомоторы 1,5 л на 147 л. с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом и 200-сильный 2,0 л в связке с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Но не факт, что все модификации окажутся доступны для «Волги». Переднеприводный Geely Atlas стоит от 3 449 990 рублей, а за полноприводное исполнение кроссовера придётся отдать от 3 760 990 рублей.

Стоимость новой Volga K40 должна быть на том же уровне. Основными конкурентами модели будут Tenet T7 со 150-сильным турбомотором 1,6 л и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (от 2 735 000 рублей за передний привод и от 2 940 000 рублей за полный привод), Haval F7 со 150-сильным турбомотором 1,5 л и передним приводом (от 2 899 000 рублей) и 192-сильным турбированным 2,0 л и полным приводом (от 3 299 000 рублей), оба с роботом, и новая Omoda C5 с передним приводом, 147-сильным турбомотором 1,5 л и 6-ступенчатым роботом — стоит такой автомобиль от 2 349 000 рублей.

Первая «Волга» у дилеров должна появиться уже в третьем квартале 2026 года — ближе к старту продаж Volga K50, очевидно, станут известны и официальные цены на новинку. «Производство легковых автомобилей» заявляет возможность выпуска до 110 000 машин ежегодно, но каковы окажутся реальные объёмы производства «Волги» во многом будет зависеть и от цен.