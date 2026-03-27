Россию завалили ширпотребом: главные автоновинки этой весны

Несмотря на спад продаж, производители верят в перспективы российского авторынка и продолжают выводить на него новые модели. Весна выдалась особенно богатой на премьеры: рассказываем о десяти главных автоновинках сезона.

Lada Vesta Sport

Самая горячая во всех смыслах новинка — спортивные версии седана Vesta Sport и универсала Vesta SW Sport последнего поколения. Производство этих автомобилей началось в конце февраля 2026 года, а уже в марте первые партии начали поступать к дилерам, которые принимают заказы на новинки. Построены Vesta Sport на базе топовой комплектации «Техно». Стоимость седана начинается от 2 352 000 рублей.

Под капотом обеих модификаций установлен модернизированный 1,8-литровый бензиновый двигатель Evo, мощность которого увеличена до 147 л. с., а крутящий момент вырос до 184 Нм. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Спортивные версии получили доработанную тормозную систему и более жёсткую подвеску с изменёнными настройками пружин и амортизаторов, разработанную с учётом опыта инженерного подразделения Lada Sport в кольцевых гонках.

Jaecoo J6

Компактный кроссовер марки Jaecoo (входит в семейство автомобильных брендов Chery) вышел на российский рынок в трёх комплектациях: «Актив», «Комфорт» и «Престиж» стоимостью на старте продаж 2 290 000 рублей, 2 499 000 рублей и 2 649 000 рублей соответственно.

Автомобиль во всех версиях оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — только передний. В перспективе должен появиться и полноприводный вариант J6, но пока о таком исполнении нового Jaecoo информации нет.

Omoda C5

Формально обновлённая версия кроссовера Omoda C5, которую компания позиционирует как смену поколений автомобиля, представлена в трёх комплектациях: «Актив», «Драйв» и «Стиль». Цены составляют 2 349 000 рублей, 2 499 000 рублей и 2 649 000 рублей соответственно.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Omoda C5 — исключительно переднеприводная, однако клиентов это не пугает. Машина привлекает своим интересным дизайном и богатым оснащением по не самой высокой цене.

Belgee Х50+

Белорусская компания продолжает «замещать» модели Geely на российском рынке, но на сей раз речь идёт об автомобиле, который под китайским брендом в продаже не появлялся — новый Belgee X50+ представляет собой рестайлинговый вариант Geely Coolray, так и не вышедший в России. Освежённый облик, модернизированный салон и изменённая техника — четырёхцилиндровый 1.5, мощностью 147 л. с. в сочетании с 7-ступенатым «роботом» и передним приводом — предложены даже по меньшей, чем у предшественника, цене.

Базовая версия «Актив» оценена в 2 319 990 рублей, за комплектацию «Стиль» просят 2 505 990 рублей, а цена топ-версии «Престиж» составляет 2 675 990 рублей. Это меньше, чем за актуальное поколение модели Belgee X50. Редкий случай, если учитывать, что автомобиль стал современнее по оформлению кузова и салона и богаче по оснащению.

Changan CS35 Max

Продажи кроссовера Changan CS35 Max (аналог китайской модели Changan X5 Plus) стартовали в России. Новинка предложена в трёх комплектациях — Comfort, Luxe и Tech — стоимостью 2 599 900 рублей, 2 689 900 рублей и 2 789 900 рублей соответственно.

Автомобиль традиционно для сегмента китайских кроссоверов комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и исключительно передним приводом. Заявлено, что CS35 Max прошёл адаптацию для России, но куда интереснее, что новинка дешевле более компактного и «старого» Changan CS35 Plus.

Москвич М70/Москвич М90

Компания «Москвич» раскрыла комплектации и цены на новые модели М70 и М90. Если предыдущие автомобили марки базировались на платформах JAC, то для новых кроссоверов М-серии за основу были взяты модели MG, входящей в концерн SAIC. Так, младшая пятидверка М70 построена на базе MG HS второго поколения, а флагманский М90 — на основе MG RX9. Обе модели даже получили собственную эмблему в виде зубца кремлевской стены, чтобы позиционировать новинки отдельно от уже знакомых «Москвичей».

Компактный кроссовер Москвич М70 предлагается только с передним приводом, однако в будущем ожидается появление полноприводной версии. М70 доступен в двух комплектациях: в базовой версии «Драйв» под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с. в паре с 7-ступенчатым «роботом», а в комплектации «Ультра» кроссовер оснащается двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 л. с. и классическим 9-ступенчатым «автоматом». Цена автомобиля составляет 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно. Флагманский кроссовер Москвич М90, напротив, сразу предлагается с полным приводом — автомобиль доступен в единственной комплектации «Ультимейт» с 200-сильным турбомотором 2.0 с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Рекомендованная цена Москвича М90 составляет 4 199 000 рублей.

Deepal G318

Полноразмерный кроссовер Deepal G318 (бренд принадлежит концерну Changan) готовится к выходу на российский рынок, где новинка будет предложена в двух комплектациях: Techno и Everest. Цены на небезынтересную новинку официально будут объявлены позднее.

Автомобиль оснащается последовательной гибридной установкой: 1,5-литровый бензиновый двигатель (150 л. с.) работает в режиме генератора, а колёса вращают два электромотора суммарной мощностью 439 л. с. Совокупный запас хода — более 1000 км. Модель имеет шесть режимов движения, блокировку заднего дифференциала, адаптивную пневмоподвеску и возможность буксировки прицепа массой до 1600 кг.

GAC Aion V

Компания GAC объявила о выходе на российский рынок электрического кроссовера Aion V, который представляет собой второе поколение модели, изначально разрабатывавшейся с прицелом на экспортные рынки. В России GAC Aion V предложат в двух комплектациях: базовой EX за 4 299 000 рублей и топовой EX Premium за 4 599 000 рублей.

Построенный на платформе AEP 3.0 кроссовер оснащается единственным электромотором мощностью 204 л. с., расположенным на передней оси. Тяговая батарея ёмкостью 75,26 кВт·ч обещает запас хода по циклу NEDC в 580 км, а по методике WLTP — 510 км. Заявлено, что в оснащение войдёт мультимедиа, штатно поддерживающая приложения Яндекса и VK.

Foton Tunland G9

В России появился пикап Tunland G9 — китайская модель, выполненная в стиле культового Ford F-150 актуального поколения. Новинка дополнит существующую модельную линейку компании на российском рынке, где уже представлен Tunland G7, с которым технически унифицирован новый пикап.

Автомобиль получил турбодизель 2.0 мощностью 163 л. с., 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод с раздаточной коробкой и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Стоимость в 3 790 000 рублей за единственный доступный вариант Tunland G9 ставит модель в непростую ситуацию: на рынке уже достаточно схожих по характеристикам пикапов других марок.

SKM M7

АвтоВАЗ начал сборку коммерческих автомобилей под новой российской маркой SKM. Продукцию нового бренда позиционируют как машины для частных клиентов и представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Производство организовано на мощностях дочернего предприятия АО «ВИС-Авто» в Тольятти, где также выпускаются коммерческие модификации Lada Granta и Lada Niva. Автомобили SKM собираются методом крупноузловой сборки на базе окрашенного и остеклённого кузова, при этом детали двигателя и шасси поступают отдельно.

Первой моделью марки стал SKM М7, который будет представлен в двух модификациях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. Оба варианта оснащаются 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 137 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Модель имеет задний привод с мостом и рессорной подвеской, а в конструкцию внесено более 50 конструктивных и технологических изменений в рамках адаптации к российским условиям. Стоимость и детальное оснащение новых SKM будут названы позже.