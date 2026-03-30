В России локализовали еще одного «китайца»

Минувшие семь дней принесли немало автомобильных новинок. В числе премьер нашлось место как локализованным серийным моделям для российского рынка, так и ярким концептам мирового уровня.

Новинки российского рынка

Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновлённой Lada Vesta Sport, которая впервые предлагается не только в кузове седан, но и в версии универсал SW Sport. Модель. Созданная с использованием наработок подразделения Lada Sport, модель получила развитый аэродинамический обвес, доработанную подвеску и новый двигатель — 147-сильный атмосферный мотор 1.8 Evo. Последний работает в связке только с 6-ступенчатой механической коробкой передач от китайской компании WLY. В салоне авто появились спортивные кресла, а цифровая приборная панель получила новые режимы. Седан Vesta Sport стоит от 2 352 000 рублей, а универсал — от 2 522 000 рублей.

Deepal G318

На этой неделе стали известны и цены на гибридный кроссовер Deepal G318, сборка которого организована на Калининградском «Автоторе». Модель сочетает немалый по меркам кроссоверов внедорожный потенциал с экономичной гибридной силовой установкой. Машина получила 1,5-литровый бензиновый мотор-генератор и пару электродвигателей общей мощностью 439 л.с. Полноприводный Deepal имеет запас хода более 1000 км. G318 предложен в двух комплектациях. Стоимость начальной версии Techno — 5 650 000 рублей, а топовой Everest — 6 000 000 рублей.

Haval M6

После обновления кроссовер Haval M6 подорожал, несмотря на отсутствие серьёзных технических изменений. Модель сохранила прежнюю силовую установку — 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Основные новшества свелись к косметическим доработкам и расширению оснащения, включая обновлённую мультимедийную систему. Рестайлинговый кроссовер стал дороже на 100 000 рублей.

Mercedes-Maybach S-Class

Обновлённый Mercedes-Maybach S-Class дебютировал с незначительными изменениями во внешности относительно базового седана. Однако для модели предложены расширенные возможности персонализации. В Maybach сделали акцент на повышении комфорта и цифровых функций, а также увеличили число вариантов отделки интерьера, среди которых есть искусственная кожа и декор из розового золота.

В гамму модели вошли 537-сильный S580 с 4,0-литровым V8, 585-сильный «мягкий» гибрид S 580 e с рядным шестицилиндровым 3.0 и флагманский 612-сильный S 680 с гибридным 4,0-литровым V8 в Европе и 6,0-литровым V12 в США и Китае.

Infiniti QX65

Infiniti представил новое кросс-купе Infiniti QX65, которое позиционируется как идейный наследник культовой модели FX. Новинка получила характерный силуэт с покатой крышей и ориентирована на ценителей спортивного имиджа, хотя по оформлению интерьера и оснащению машина повторяет серийный Infiniti QX60. Созданная на его базе новинка имеет 268-сильный 2,0-литровый турбомотор, 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. В продаже в США купе-кроссовер появится летом 2026 года.

Chevrolet Corvette Grand Sport/Grand Sport X

Компания Chevrolet представила две свежие версии Corvette с новым атмосферным V8. Этот 6,7-литровый двигатель стал самым крупным в семействе модели. «Базовый» заднеприводный Grand Sport выдает 535 сил и сочетается с 8-ступенчатым роботом, а полноприводный Grand Sport X имеет на борту дополнительный электромотор, увеличивающий отдачу до 721 л.с. с возможностью кратковременной езды на электротяге на переднем приводе.

Dodge Durango R/T 392

Компания Dodge вернула в гамму внедорожника Durango атмосферный двигатель Hemi V8 объёмом 6,4 литра. Версия R/T 392 получила мотор мощностью 482 л.с., который ранее был снят с производства, но поклонники марки требовали такой автомобиль. Машина с новым обвесом и крупными колёсами не подорожала, что сделало Durango R/T 392 промежуточным вариантом между базовыми исполнениями и топовым SRT Hellcat.

Lamborghini Revuelto Novitec

Тюнинг-ателье Novitec представило доработанную версию суперкара Lamborghini Revuelto. Автомобиль получил 1048-сильную гибридную силовую установку, мощность которой увеличили на 33 л.с. за счёт новой выхлопной системы. Суперкар также оснастили новым аэродинамическим обвесом из углепластика и колёсами Vossen в сочетании с заниженной спортивной подвеской. В качестве опции предложен новый фиолетовый цвет кузова в стиле модели Lamborghini Diablo SE образца 1993 года.

Jeep: шесть новинок в юбилею

Компания Jeep анонсировала сразу шесть концепт-каров к юбилейному внедорожному мероприятию Easter Jeep Safari, которое в 2026 году отмечает 60-летие. Показ приурочен к ежегодному слёту фанатов марки в пустыне Моаб, где бренд традиционно демонстрирует экспериментальные разработки, сочетающие элементы наследия и будущих технологий.

Новый Jeep Wrangler Anvil 715 выполнен в стилистике моделей 1960-х годов с угловатым дизайном передней части кузова. Автомобиль получил 477-сильный HEMI V8 6.4. Рестомоды Jeep Cherokee XJ Pioneer, созданный на базе классического внедорожника 1980-х годов, и Jeep Wrangler Laredo, вдохновлённый версиями 1970–1980-х годов, развивают классическое наследие марки.

Концепт Jeep Wrangler Buzzcut Concept продвигает современный тюнинг и аксессуары Mopar, а проект Jeep Gladiator Red Rock с 289-сильным 3,6-литровым V6 создан как машина для внедорожного клуба Red Rock 4-Wheelers. Большой Jeep Grand Wagoneer Commander Concept сочетает в себе внедорожные возможности и премиальный характер исходной модели.