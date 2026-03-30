Стало известно, сколько россияне переплачивают за авто

Цены на новые автомобили продолжают расти. Это общемировой тренд, однако у нас этот рост заметно выше, чем в других странах. Ранее мы сравнивали российские прайс-листы на популярные модели с Китайскими и Белорусскими. Однако ещё один ёмкий зарубежный рынок, откуда к нам ввозятся автомобили, – это Казахстан. Причём, как и в случае с Белоруссией, там можно отыскать не только популярные китайские модели, но российские авто, а также машины ушедших из России европейских марок.

Lada

Самая бюджетная модель российского автогиганта, седан Granta, в Казахстане продаётся по цене от 5 990 000 тенге, что составляет примерно 1 018 000 рублей (по курсу на момент написания текста) за базовую комплектацию. В России аналогичную машину можно приобрести по цене от 850 000 рублей.

Vesta продаётся по цене от 7 990 000 тенге (около 1 360 000 рублей) за самую доступную версию Comfort'24 2025 года выпуска. В России такая Vesta будет стоить от 1 558 000 рублей, но в данном случае речь идёт уже об автомобилях актуального года производства.

Внедорожник Niva Travel в Казахстане также стоит от 7 990 000 тенге (около 1 360 000 рублей) за автомобиль 2025 года в комплектации Classic'24, тогда как в России аналогичная модель стоит от 1 343 000 рублей. Но при этом речь идёт уже об обновлённом варианте внедорожника с более мощным и тяговитым двигателем.

Haval

Популярный Haval Jolion в Казахстане оценён в 10 290 000 тенге (около 1 749 000 рублей) за переднеприводное исполнение Elite с «роботом». В России точно такой же кроссовер тульской сборки стоит от 2 049 000 рублей за комплектацию «Комфорт» с механической коробкой передач, а самый дешёвый двухпедальный вариант обойдётся минимум в 2 449 000 рублей.

Переднеприводный Haval M6 c механикой стоит от 9 090 000 тенге (около 1 545 000 рублей) за исполнение Comfort. В России аналогичный автомобиль, производство которого локализовано в Калуге на бывшем заводе «ПСМА Рус», будет стоить уже минимум 2 049 000 рублей за исполнение «Оптимум».

Флагманский внедорожник Haval H9 в комплектации Premium предлагается за 23 190 000 тенге (около 3 942 000 рублей), тогда как в России аналогичная модель в том же варианте оснащения будет стоить уже минимум 4 799 000 рублей.

Chery/Tenet

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro в Казахстане обойдётся в 8 490 000 тенге (около 1 443 000 рублей) за автомобиль с вариатором в комплектации Elite. Локализованный в Калуге Tenet T4, который представляет собой его точную копию, обойдётся минимум в 2 119 000 рублей за версию «Лайн» с «механикой» и в 2 219 000 рублей за вариант с вариатором.

Geely/Belgee

Geely Coolray в базовой для казахского рынка комплектации Standard стоит от 9 990 000 тенге (около 1 683 000 рублей). Coolray в России больше не продаётся, зато доступен его аналог Belgee X50+. И такая машина в начальной версии «Актив» оценена в 2 319 990 рублей.

Популярный Geely Mojaro в комплектации Premium в Казахстане оценён в 16 990 000 тенге (около 2 862 000 рублей), а в России аналогичный автомобиль, но уже в комплектации «Люкс», которая для машины является базовой, стоит от 4 599 990 рублей.

Параллельный импорт

Самая существенная разница будет при приобретении автомобилей марок Hyundai, Kia и Skoda.

Например, новый Hyundai Tucson стоит от 14 990 000 тенге (около 2 530 000 рублей), в то время как к России цены на ввезённые по параллельном импорту кроссоверы начинаются от 3 900 000 рублей.

Kia Ceed, который у нас стоит от 3 600 000 рублей, там обойдётся от 12 290 000 тенге (около 2 070 000 рублей).

Ещё интереснее ситация со Skoda. Так, новые Octavia и Kodiaq там стоят от 17 890 000 (около 3 043 000 рублей) и 19 990 900 тенге (примерно 3 380 000 рублей) соответственно. При том, что у нас в стране цены на лифтбэк начинаются от 3 800 000 рублей, а на кроссовер от 5 900 000 рублей.

Сборка всех этих машин локализована в Алма-Ате и Костанае, что обеспечивает им конкурентоспособную цену. Особенно на фоне автомобилей, которые ввозятся к нам по параллельному импорту из Китая. Но импорт этих машин из Казахстана также осложнён. Проблема заключается в заградительных налоговых ставках со стороны ФНС России, сводящих всё преимущество машин казахской сборки к нулю, несмотря на то, что обе наши страны являются членами Евразийского экономического союза.

Согласно статьям 454 и 456 Таможенного кодекса ЕАЭС, выпущенные в Казахстане автомобили признаются товарами ЕАЭС, поэтому никаких повышающих коэффициентов при ввозе машин для продажи в России вводиться не может. Но раз российские власти пошли на такой шаг для защиты местных производителей, в Казахстане ввели ответные меры в виде заградительных ставок утильсбора на автомобили российской сборки.

«Проект предусматривает устранение дисбаланса на уровне утилизационного сбора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также выравнивание условий доступа казахстанских автомобилей на рынок стран ЕАЭС за счёт приведения механизмов расчета утилизационного сбора к сопоставимым параметрам», — отметили авторы поправок в закон.

Таким образом, изменения в законодательство Казахстана фактически перекроют доступ автомобилей российского производства в страну, сделав их неконкурентоспособными по цене, но с учётом уже существующих казахских заводов по выпуску машин рынку Казахстана это вряд ли помешает. Зато существенно сузит выбор для россиян, желающих купить себе новую иномарку из числа знакомых мировых брендов.