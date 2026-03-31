Хайпится или реально крутой? Первый тест нового Deepal G318

Попытка совместить в одной машине экономичность гибрида со способностями внедорожника – жанр не уникальный даже в контексте России. Если нужен настоящий хардкор, можно взять M-Hero, а если душа просит люкса, то существует Rox 01. Deepal дешевле их обоих, но также настойчиво декларирует премиальность. Стоит ли верить обещаниям? Мы протестировали новинку и готовы поделиться выводами.

Во всеоружии

В Китае G318 появился два года назад. И судя по цифрам продаж (в 2025 году его тираж составил 10 017 штук) особой популярности не снискал. Примечательно, что у себя на родине покупателям доступны не только полноприводные модификации, но и вариант задними ведущими и небольшой тяговой батареей на 18,4 кВт·ч.

Но в России продают практически топ – с большим аккумулятором емкостью 35,07 кВт·ч и парой электромоторов, по одному на каждую ось. Их суммарная мощность составляет 439 л.с. Есть еще и третий двигатель – бензиновый, 1,5-литровый мощностью 143 л.с. Кстати, точно такой же, как на недавно представленном Changan CS35 Max. Но с колесами он никак не связан и работает только на зарядку батареи, реализуя тем самым схему последовательного гибрида.

Выглядит машина внушительно. И дело не только крупных в габаритах – 5010 мм в длину, 1985 мм в ширину и 1895 мм в высоту. Строгая огранка в стиле последнего Prado, внедорожный обвес из неокрашенного пластика и запаска на задней двери визуально создают впечатление автомобиля готового к серьезным задачам. Разве что фасад со сплошной глухой панелью выглядит не очень выразительно. И пока, к сожалению, у нас не доступны машины в дерзком жёлтом цвете. Текущая палитра включает только белую, серую, серебристую и черную краски. Последняя, однако, невыгодно маскирует темный пластик защитных накладок и пластику форм. А вот белый автомобиль выглядит круто.

Богато, но не без пробелов

Внутри китайский гибрид тоже выглядит цельно и прочно. Пластики верхнего пояса мягкие и добротные. Отделка дверных карт и сидений искусственной кожей хотя и говорит об экономии, но смотрится вполне прилично.

При этом в отличие от многих машин из Поднебесной, 10,25-дюймовый цифровой щиток приборов и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы «Дипала» не банально установлены на торпедо, а встроены в массив передней панели. Почти всё место на центральном тоннеле занял оригинальный селектор для смены направления движения.

Специфичности интерьеру также добавляют декоративные накладки под матовый алюминий. К примеру, таким образом оформлены, крупные физические клавиши, отвечающие за температуру в салоне и скорость вентилятора обдува.

Не обращаясь к экрану, кнопками под ним можно выбрать в климат-контроле режим Аuto, включить обогревы переднего и заднего стекол, а также забор воздуха из салона. Что, несомненно, здорово. Однако настроить температуру отдельно для водителя и пассажира нельзя – климат однозонный. Не поддерживает мультимедийка и протокол Android Auto и пока ограничивается только Apple CarPlay. Что же касается разрешения и скорости отклика экрана, то тут всё на высоте.

Нет особых претензий и к удобству посадки и обзорности. Подушке водительского кресла не помешала бы регулировка по наклону, но в целом диапазонов его настроек и рулевой колонки хватает, чтобы за баранкой было комфортно.

А вот приборная панель не порадовала. Компоновка информации спорная – показания скорости почему-то поместили в верхний левый угол. Данные по запасу хода очень мелкие. При этом выбрать какую-то другую графическую тему нельзя. Меняется только фон – темный или светлый. В такой ситуации логично напрашивается проекция ключевых данных на стекло, но её нет даже в наиболее дорогой версии.

Удобства для пассажиров и вместительность

Набивка дивана заметно мягче, чем у передних сидений и вкупе с внушительным запасом места и возможностью откинуть спинку на большой угол, делает второй ряд по настоящему комфортным для дальних путешествий.

А вот с дополнительным удобствам – компромисс. Отдельного пульта климата для задних пассажиров, как уже было сказано выше нет, в наличии только дефлекторы. Крючков для одежды тоже не обнаружили.

Зато на дверных ручках присутствуют кнопки регулируемого обогрева крайних частей дивана и USB-разъемы для зарядки смартфонов. Плюс стандартный откидной подлокотник с парой подстаканников и нишей для того же телефона.

Багажник правильной удобной формы с практичной пластиковой отделкой и крючками для крепления сеток или пакетов. Так же есть ниша под фальшполом для мелочевки, а на левой стенке расположилась розетка на 220 В. И вот тут внимание: разъем китайского стандарта, так что для работы нашей техники придется обзавестись переходником.

Объем не сказать, что огромный – 490 литров. Но если сложить спинки второго ряда, то будут уже весьма приличные 1601 литр. Вот только без ровного пола. Так что для организации спального места придется использовать специальную жесткую подложку.

Режимы, тяга и внедорожные способности

По заявлениям производителя, с полностью заправленным баком и заряженной на 100% батареей Deepal G318 способен проехать более 1000 км, включая 184 км чисто на электричестве. Проверить эти цифры в рамках короткого 40-километрового ознакомительного теста по понятным причинам не получилось. Вместе с тем мы выяснили, что даже при весьма энергичных ускорениях бензиновый двигатель способен поддерживать уровень заряда, при котором не происходит потери тяги.

Что еще важно: настройки позволяют включить принудительный подогрев батареи от ДВС, чтобы, скажем, холодным зимним утором она разряжалась не столь интенсивно и была способна оперативно принимать заряд от ДВС. Ну или от внешней станции – ведь по паспорту на восполнение энергии от 30 до 80% уходит не более 30 минут.

Как и в практически любом последовательном гибриде, в этом автомобиле реализовано три сценария: езда преимущественно на электротяге; смешанный режим, когда электроника в зависимости от уровня заряда и нагрузки сама решает, ехать чисто на батарее или с подзарядкой от бензинового мотора; и, наконец, езда с принудительным поддержанием заряда за счёт ДВС. В Deepal они называются «город», «трасса» и «горы», но суть это не меняет.

Выбрать можно и скорость отклика на педаль газа. И по нашим наблюдениям, управлять тягой комфортнее всего в режиме «Спорт» – в этом случае машина четко следует за педалью, эффективно реализуя при обгонах весь свой арсенал в 439 сил. А вот в «Комфорте» и «Эко» реакции на газ более смазанные: примерно до 60 км/ч разгон бодрый, а выше напор снижается, причем не важно, как сильно ты прожимаешь педаль.

Несмотря на высокий кузов и внушительный вес в 2449 кг, G318 не заставляет излишне страховаться перед поворотами. Руль пусть и лишен остроты, но реакции вполне аккуратные и точные. В то же время пневмоподвеска, способная в режиме реального времени менять жесткость, сводит крены кузова к минимуму.

Однако стандартные амортизаторы базовой версии нам понравились больше. Во-первых, из-за более естественных реакций машины на действия руля, а во-вторых, из-за более комфортного проезда неровностей. Возможно, тут дело еще и в шинах с более высоким профилем на 18-дюймовых дисках (в топовой комплектации колеса – 20-дюймовые). Но как бы там ни было, пневмоэлементы отрабатывают кочки и стыки более упруго.

Что касается внедорожных качеств, то приготовленные организаторами искусственные препятствия – горку и качели – Deepal преодолел играючи. А для того, чтобы справиться с диагональным вывешиванием, ему не понадобилась даже штатная блокировка заднего дифференциала. В целом не понадобилась и возможность пневмоподвески увеличивать клиренс со штатных 210 до 240 мм. Хотя в жизни такая опция, безусловно, может пригодиться.

Почти всё и сразу

Deepal G318 предлагается в России всего в двух комплектациях. Причем в базовой «Техно» за 5 650 000 рублей уже есть всё, что делает эту машину интересной. Из внешних атрибутов: светодиодная оптика, рейлинги на крыше, полноразмерная запаска на пятой двери и 18-дюймовые колеса.

Внутри – цифровая панель 10,25 дюйма и большой экран мультимедиа на 14,6 дюйма, комбинированная отделка сидений экокожей, подогрев сидений обоих рядов и вентиляция передних кресел, массаж и память у водительского. Плюс панорамная крыша с люком, бесключевой доступ, шумоизоляционное остекление по кругу, датчики света и дождя, розетка 220 В на 3,3 кВт и режим внешней раздачи энергии (V2L) до 6 кВт.

Безопасность представлена полным набором ассистентов: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зоны, камеры кругового обзора с прозрачным шасси, система автоматического торможения, полный набор подушек, включая боковые шторки. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и голосовое управление,

Топовая версия «Эверест» стоит 6 000 000 рублей и соответственно богаче на пневмоподвеску с системой управлением демпфированием Magic Carpet. Кроме того, меняются колеса – в топе вместо 18-дюймовых ставят 20-дюймовые диски.

В салоне появляется атмосферная подсветка на 64 цвета, аудиосистема с 16 динамиками (в базе их восемь), усилителем и сабвуфером, а также видеорегистратор. Вместе в тем «Эверест» оснащается доводчиком двери багажника и рампой с дополнительным освещением на крыше. Доплата за все перечисленное в 350 000 рублей не выглядит чрезмерной.

Так как G318 собирают в Калининграде на заводе «Автотор», автомобиль попадает под программу господдержки. При покупке в кредит действует субсидия в размере 925 000 рублей, что заметно снижает порог входа.

При таком раскладе новинка от Deepal оказывается не только на треть дешевле пусть и более роскошного, но идеологически схожего ROX 01, но и соразмерного, чистого шоссейного Li L7. В общем, шансы у G318 в России есть и, на наш взгляд, неплохие.

Плюсы Deepal G318

Яркая и неординарная внешность

Динамика спорткара

Надежная управляемость и высокий ходовой комфорт

Полный привод с блокировкой заднего дифференциала и хорошая геометрическая проходимость

Богатая базовая комплектация

Конкурентноспособная цена

Минусы Deepal G318

Однозонный климат-контроль – для машины с претензией на премиальность это странное решение

Приборная панель с мелким шрифтом и спорной компоновкой информации.

Отсутствие проекции на лобовое стекло

Отсутствие поддержки Android Auto у медиасистемы

Технические характеристики Deepal G318