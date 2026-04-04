Стоит ли брать Ford Focus II с пробегом и реально ли найти живую машину в 2026

Ford Focus второго поколения — легенда российского рынка. В 2026 году найти «живой» экземпляр всё сложнее, но модель по-прежнему пользуется колоссальным спросом на вторичке. Автомобиль любят за эталонную для гольф-класса управляемость, просторный салон и общую выносливость. Это отличный выбор для тех, кто ищет комфортную и ремонтопригодную машину за скромную сумму.

Силовые агрегаты

Оптимальный выбор — бензиновые атмосферники. Базовые моторы на 1,4 (80 л.с.) и 1,6 (100 л.с.) литра надежны, но слабоваты. Версия 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) требует внимания к муфтам фазовращателей. Самый капризный — мотор 1.8 QQDB (125 л. с.). Он часто страдает плавающими оборотами и масложором. Наилучший вариант — двухлитровый цепной AODA (145 л. с.), ресурс которого превышает 350 тысяч километров.

Среди коробок эталон надежности — 4-ступенчатый автомат 4F27E и механика MTX-75 (идет с мотором 2.0). А вот МКПП IB5, работающий в паре с мотором 1.8 имеет слабое место: при агрессивной езде ось сателлитов дифференциала может пробить картер.

Ходовая часть

Главная гордость второго «Фокуса» — задняя многорычажка, которая обеспечивает отточенную управляемость. Она вынослива, но к 120–150 тысячам километрам пробега требует комплексной переборки, что обходится недешево из-за обилия сайлентблоков.

Передняя подвеска типа МакФерсон проще: стойки стабилизатора и шаровые служат около 80 тысяч. Рулевое управление представлено классическим ГУР (на версиях с моторам 1.4 и 1.6) или электрогидроусилителем ЭГУР (на 1.8 и 2.0). ЭГУР требует контроля уровня жидкости и часто страдает от проблем с проводкой и разъемами.

Рыночные цены 2026 года

За рестайлинговый Focus II 2008–2011 годов в хорошем состоянии сейчас просят от 750 тысяч до 1,2 млн рублей. Дешевые варианты обычно требуют сварки кузова. Содержание не бьет по карману: модель досконально изучена, а рынок переполнен качественными аналогами. Базовое ТО обойдется в 8–11 тысяч рублей.

На что обратить внимание при покупке

При осмотре возрастной машины главное — кузов. Пороги, арки, низы дверей и кромка багажника гниют первыми.

В салоне проверьте электрику: из-за микротрещин в пайке приборной панели машина может сыпать ошибками и не заводиться (лечится пропайкой платы).

Проверьте также фирменный замок капота под эмблемой — он часто закисает.

Будет не лишним провести дополнительную диагностику, если присматриваетесь в версии с мотором объёмом 1,8 литра.

Лучше отдать предпочтение машинам с двухлитровым мотором.

В остальном Focus II — это предсказуемый и комфортный автомобиль, который при грамотном выборе не станет источником головной боли и подарит настоящее удовольствие от вождения.