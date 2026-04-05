Названы плюсы и минусы KIa Sportage с пробегом: эти нюансы важно знать

Kia Sportage третьего поколения (индекс SL) даже в 2026 году остается одним из желанных кроссоверов. Популярность модели объясняется удачным балансом между ярким дизайном от Питера Шрайера и относительной простотой конструкции. В ценовом диапазоне до 1,6 млн рублей этот автомобиль конкурирует как с более старыми «японцами», так и с ранними китайскими кроссоверами, выигрывая у последних в плане предсказуемости ресурса и доступности сервиса. Однако годы берут свое, и сегодня покупка превращается в квест, где главная задача — не нарваться на машину с проблемным двигателем.

Особенности бензиновых моторов и проблема задиров

Основная масса машин на российском рынке оснащена 2,0-литровыми бензиновыми двигателями. До рестайлинга 2014 года устанавливался агрегат серии G4KD, после — G4NA. Оба мотора приобрели дурную славу из-за склонности к задирам в цилиндрах. Причина кроется в особенностях системы охлаждения, малом объеме масла и разрушении керамики катализатора, пыль от которого затягивает в блок.

К 2026 году большинство бензиновых машин либо уже прошли через капитальный ремонт с гильзовкой и установкой дополнительных маслофорсунок, либо у них был вовремя удален или заменен катализатор и они избежали поломки. Поэтому крайне важно проводить эндоскопию перед сделкой.

Дизельные модификации

На фоне капризных бензиновых агрегатов двухлитровые дизели серии D4HA (136 и 184 л. с.) выглядят эталоном долголетия. Эти моторы официально поставлялись в Россию и до сих пор считаются лучшим выбором для Sportage III. Дизельный двигатель лишен проблем с задирами и при качественном топливе способен преодолеть порог в 350 тысяч километров без серьезного вмешательства.

Основные траты здесь касаются обслуживания топливной аппаратуры, замены свечей накала и чистки клапана EGR. При покупке такой версии стоит обращать внимание на состояние турбины и демпферного шкива коленвала, который к пробегу 150–180 тысяч километров может потребовать замены.

Трансмиссия и слабые места полного привода

Коробки передач на Sportage III — это сильная сторона модели. Шестиступенчатый «автомат» A6MF1 разработки Hyundai-Kia крайне вынослив и при условии замены масла каждые 60 тысяч километров не доставляет хлопот до больших пробегов свыше 250 тысяч километров.

Однако в системе полного привода есть слабое место, которое особенно часто дает о себе знать в российских условиях эксплуатации. Шлицевое соединение между коробкой передач и раздаточной коробкой подвержено коррозии из-за попадания влаги и отсутствия заводской смазки. Если предыдущий владелец не проводил профилактику этого узла, шлицы попросту «слизываются», превращая кроссовер в моноприводный универсал. Ремонт обходится дорого, поэтому проверку работы муфты и осмотр состояния смазки в «раздатке» нужно закладывать в обязательную диагностику.

Эксплуатационные расходы

Содержание Sportage в 2026 году не разорит владельца: запчасти для корейских машин по-прежнему доступны в любом регионе России, а количество качественных аналогов позволяет экономить на расходниках.

Кузов автомобиля неплохо сопротивляется коррозии, но имеет тонкое лакокрасочное покрытие. Типичные места поражения — стойки лобового стекла и кромка крыши, где сколы быстро начинают «цвести».

Также стоит обратить внимание на состояние задних пружин, которые склонны к проседанию под нагрузкой, и на корректную работу камеры заднего вида, герметичность которой часто нарушается после нескольких зим.

Резюме