Подержанный Nissan Qashqai II поколения: ресурс основных агрегатов и расходы на содержание

Nissan Qashqai второго поколения с индексом J11 был одним из самых популярных городских кроссоверов в России. Модель и сейчас пользуется стабильным спросом на вторичке, благодаря разумной цене. Автомобиль предлагает неплохой баланс цены и качества, и может стать хорошим выбором для тех, кто ищет универсальный семейный паркетник с европейским характером.

Моторы и коробки передач

Основу рынка составляют бензиновые версии. Турбомотор 1.2 DIG-T (115 л. с.) экономичен, но к 100 тысячам склонен к масложору и растяжению цепи. Лучше отдать предпочтение двухлитровому атмосфернику MR20DD на 144 л. с. Он выхаживает более 250 тысяч километров, но требует внимательного обслуживания: из-за тонких стенок свечных колодцев перетяжка грозит трещиной ГБЦ.

Механика встречается редко, больше машин с вариатором Jatco. С мотором 1.2 шел капризный JF015E, а с 2.0 — ресурсный JF016E. Впрочем, и более выносливый вариатор боится резких стартов и требует замены масла каждые 40 тысяч км. При таком уходе он без проблем прослужит 150–200 тысяч км.

Шасси и полный привод

Все кроссоверы российской сборки были с независимой многорычажной подвеской сзади, даже в переднеприводные версии. Ходовая сбитая и отлично справляется с неровностями. К 80–100 тысячам километров обычно сдаются ступичные подшипники, шаровые опоры и сайлентблоки переднего подрамника. Полный привод реализован через муфту All-Mode 4x4-i. Она выручает зимой, но раз в 60 тысяч километров муфте требуется замена масла.

Стоимость владения

За живой рестайлинговый Qashqai 2018–2020 годов с пробегом около 100 тысяч сейчас просят от 1,8 до 2,4 миллионов рублей. Автомобиль не разорит владельца: благодаря популярности модели, рынок насыщен запчастями.

Базовое ТО обойдется в 10–13 тысяч рублей. Детали подвески и кузова представлены широким ассортиментом аналогов, что также делает содержание машины предсказуемым.

Нюансы выбора и итоги

Лучше всего отдать предпочтение версии с 2-литровым бензиновым мотором.

Для этого двигателя обязательна эндоскопия на предмет нагара на клапанах.

При осмотре также критически важна диагностика вариатора.

Кузов оцинкован неплохо, но сколы на кромке крыши быстро ржавеют.

В целом, Nissan Qashqai с двухлитровым мотором — это комфортный, ликвидный и понятный кроссовер. При грамотной первичной диагностике достойный экземпляр прослужит долго.