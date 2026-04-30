Обзор Zeekr 9X: всё о флагманском супергибриде китайской марки

К середине 2020-х годов сегмент полноразмерных люксовых кроссоверов оказался в состоянии тихой, но фундаментальной трансформации. Если ещё недавно ключевыми параметрами здесь считались комфорт, статус и динамика, то теперь на первый план выходит инженерная сложность — способность автомобиля объединять в себе сразу несколько энергетических, цифровых и механических систем. Именно в этом контексте Zeekr 9X выглядит не просто новой моделью, а попыткой задать иной стандарт для всего класса.

Проект, реализованный внутри группы Geely, изначально задумывался как технологическая витрина концерна. В основе кроссовера лежит архитектура SEA в гибридной модификации, где традиционные представления о plug-in гибридах фактически пересобраны заново.

В отличие от привычных схем, где двигатель внутреннего сгорания играет равнозначную роль с электромоторами, здесь он большую часть времени функционирует как источник энергии, а не тяги.

Мощь гиперкара

2,0-литровый турбированный агрегат семейства DHE20 мощностью 279 л.с. включается в работу преимущественно в генераторном режиме, поддерживая заряд батареи и выходя на механическую связь с колёсами лишь при высоких скоростях или пиковых нагрузках.

Такой подход позволяет удерживать двигатель в узком диапазоне максимальной эффективности — показатель термического КПД превышает 46%, что ещё недавно считалось достижимым лишь в экспериментальных установках.

Основная работа по перемещению почти трёхтонного автомобиля возложена на электрическую часть силовой установки. Конфигурация с тремя электромоторами формирует характерную для новых китайских флагманов архитектуру: один двигатель (394 л.с.) спереди и два независимых по 503 л.с. — на задней оси.

Каждый из задних моторов управляет своим колесом, что устраняет необходимость в механическом дифференциале и открывает возможности для тонкой настройки векторизации тяги.

В реальных условиях это означает не только более точное прохождение поворотов, но и способность перераспределять момент с учётом сцепления, нагрузки и даже микропрофиля дорожного покрытия.

Суммарная мощность такой установки достигает 1400 л.с., что эквивалентно уровню гиперкаров. Однако важнее не сам показатель, а способ его реализации: пиковая тяга доступна практически мгновенно и поддерживается в широком диапазоне скоростей благодаря особенностям электрических машин и высоковольтной архитектуры. Разгон до 100 км/ч занимает чуть более трёх секунд, что для автомобиля таких размеров и массы выглядит почти парадоксом.

Комфорт для батареи

Ключевым элементом, делающим эту схему жизнеспособной, становится энергетическая система. В Zeekr 9X используется батарея ёмкостью 70 кВт⋅ч, разработанная при участии CATL. По своим характеристикам она ближе к аккумуляторам полноценных электромобилей, чем к типичным гибридным решениям. Это позволяет обеспечить электрический пробег, достигающий четырёх сотен километров, и в значительной степени сместить эксплуатацию автомобиля в сторону чистой электротяги.

При этом система работает в рамках 900-вольтовой архитектуры — решения, которое до недавнего времени встречалось лишь в ограниченном числе высокопроизводительных электромобилей. Повышенное напряжение снижает токовые нагрузки и тепловые потери, а также делает возможной экстремально быструю зарядку.

Заявленный режим 6C позволяет восполнить основной объём энергии за считаные минуты, что радикально меняет сценарии использования: гибрид перестаёт быть компромиссом и начинает функционировать как полноценный электромобиль с резервным источником энергии.

Не менее показательной является работа с тепловыми режимами. В автомобиле реализована разветвлённая система управления температурой, объединяющая батарею, силовую электронику, электродвигатели и климатическую установку салона.

Использование тепловых насосов и многоуровневого жидкостного охлаждения позволяет поддерживать стабильные характеристики даже при экстремальных нагрузках — будь то быстрая зарядка или длительное движение на высокой скорости.

Управляемость спортркара

Шасси 9X спроектировано с учётом необходимости контролировать значительную массу без ущерба для комфорта. В конструкции кузова широко применяются высокопрочные стали и алюминиевые сплавы, а жёсткость на кручение доведена до уровня, характерного для современных премиальных платформ.

Подвеска с пневматическими элементами и адаптивным демпфированием способна менять характеристики в широком диапазоне, подстраиваясь под дорожные условия и стиль вождения. Дополнительную роль играет активная система стабилизации, питаемая от отдельной 48-вольтовой сети, которая компенсирует крены и перераспределяет нагрузки между осями.

При этом управляемость дополняется полноуправляемым шасси: задние колёса поворачиваются на небольшой угол, снижая радиус разворота и повышая устойчивость на высоких скоростях.

В совокупности с электрической векторизацией тяги это формирует поведение, которое заметно отличается от традиционных тяжёлых SUV — автомобиль воспринимается более компактным и собранным, чем можно ожидать по его габаритам.

Тормозная система интегрирована в общую цифровую архитектуру и сочетает электронную рекуперацию с классическими фрикционными механизмами. Алгоритмы распределения усилия учитывают не только действия водителя, но и состояние батареи, температуру компонентов и дорожные условия, что делает процесс замедления управляемым на уровне программного обеспечения.

Цифровая платформа автомобиля отражает переход индустрии к модели, когда центральный вычислительный кластер, построенный на высокопроизводительных процессорах, объединяет управление всеми ключевыми системами — от силовой установки до ассистентов водителя.

Мощность вычислений достигает уровня, позволяющего в реальном времени обрабатывать данные с десятков сенсоров, включая лидары, радары и камеры. Это обеспечивает работу продвинутых функций помощи водителю, вплоть до сценариев автономного движения в сложной городской среде.

Простор для пассажиров

Внутреннее пространство 9X организовано с явным приоритетом пассажиров второго ряда — характерная черта китайского премиального сегмента. Здесь используются кресла с многоконтурной поддержкой, пневматическими элементами массажа и расширенными возможностями регулировки, включая режимы с полулежачим положением. Акустический комфорт достигается не только за счёт изоляции, но и благодаря продуманной структуре материалов и интеграции аудиосистемы в архитектуру кузова.

Внушительные габариты автомобиля — 5239 мм длина, 2029 мм ширина, 1819 мм высота при колёсной базе 3169 мм — сочетаются с проработанной аэродинамикой. Используются активные элементы и оптимизированная геометрия днища, снижающие сопротивление и шум.

В рыночном контексте Zeekr 9X оказывается прямым конкурентом таких моделей, как Mercedes-Benz GLS и BMW X7, однако предлагает иной набор приоритетов. Здесь ставка сделана не на эволюцию привычных решений, а на их радикальное переосмысление через электрическую архитектуру, программное управление и глубокую интеграцию всех систем.

В результате 9X становится не просто очередным представителем сегмента, а индикатором его будущего состояния. Этот автомобиль демонстрирует, что премиум в новой реальности определяется не столько брендом или отделкой, сколько уровнем инженерной сложности и скоростью технологической эволюции.