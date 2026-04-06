Сильные и слабые стороны Volkswagen Tiguan II с пробегом: стоит ли брать его на вторичке

С 2017 по 2022 год в России продали более 160 тысяч Volkswagen Tiguan II поколения. Причины популярности: огромный выбор модификаций (125–220 л.с., передний или полный привод, механика, робот, а на версии Allspace — классический автомат), богатое оснащение даже в базе и адекватные цены. Сегодня на вторичке предложений много. Дорестайлинговые авто 2017–2020 годов выпуска в хорошем состоянии стоят от 1,6 миллиона рублей, а рестайлинговые (2020–2022 годы выпуска) — от 2,1 миллиона. Отвечаем на главный вопрос: что можно получить за эти деньги и к каким тратам нужно быть готовым.

Volkswagen Tiguan второго поколения — очень надёжный автомобиль, но с нюансами. Рассказываем об этих важных деталях и о том, на чём не стоит экономить при выборе подержанного экземпляра кроссовера.

Кузов, салон, электрика

Кузов полностью оцинкован, коррозии даже на семилетних экземплярах нет — только на битых или плохо отремонтированных. Лакокрасочное покрытие среднее: сколы на капоте и стойках — обычное дело, что даёт повод для торга, но металл не ржавеет.

Салон износостойкий, эргономика отличная. Электроника в целом надежна надёжна: изредка «глючит» климат-контроль (лечится адаптацией) или передние парктроники из-за влаги — после просушки работают. Медиасистема эпизодически подвисает, но массово не выходит из строя.

Двигатели

Атмосферных моторов нет — возможно это главный минус для любителей простых агрегатов.

Самый распространённый 1,4 TSI (CZDA, 150 л.с.) с ременным приводом ГРМ и алюминиевым блоком — оптимальный выбор. Ресурс при правильном обслуживании — 250 000+ км.

Слабые места

Термомодуль (помпа с термостатами) — может потечь к 100–120 тыс. км. Средняя цена за оригинал 50–60 тыс. руб., замена с работой — 75 тыс.

Актуатор турбины (вестгейт) — закисание тяги, потеря тяги, ошибка Check Engine. Замена актуатора 40 тыс., но нередко удаётся разработать тягу.

Масложор — при затягивании со сменой масла или плохом топливе. Профилактика: замена масла каждые 7–8 тыс. км и заправка бензином АИ-98.

2.0 TSI (180/220 л.с., EA888 Gen3) — динамичнее, но рискованнее.

Потенциальная проблема: масляный насос переменной производительности снижает давление при ограниченных нагрузках или в пробках, из-за чего изнашиваются распредвалы.

«Маслёнка» загорается уже при критическом износе — ремонт ГБЦ от 300 000 руб. При покупке желательно проверить, не меняли ли насос на агрегат от предыдущего поколения (ранние моторы это позволяли).

2.0 TDI (150 л.с., дизель) — покупать не стоит. Требует чистки сажевого фильтра (25 000 руб. каждые 50–60 тыс. км), замены клапана EGR (50 000 руб.), рискует обрывом ремня ГРМ из-за заклинивания ролика. Экономии на топливе практически нет: расход ниже, но солярка дороже бензина на 5-10%.

Коробки и трансмиссия

Более 95% Тигуанов — с DSG «мокрым» сцеплением.

(6 ступеней, на 1.4 TSI) — ресурс 300–350 тыс. км при замене масла каждые 60 000 км (50–60 тыс. руб.). Может сдаться двухмассовый маховик (80 тыс. руб. за LUK + 15–20 тыс. работа). DQ500 (7 ступеней, на 2.0 TSI и дизель) — надёжнее, но изредка отключает чётный ряд передач. Лечится заменой датчика (25 000 руб.).

Механическая коробка встречается редко, только на 125-сильной версии 1,4 TSI.

Автомат Aisin (8 ступеней) — только на Tiguan Allspace, ресурс порядка 300 000 км при должно обслуживании, претензий к нему минимум.

Полный привод базируется на муфте Haldex 5. Масло в ней стоит менять каждые 50–60 тыс. км, но главное — регулярно чистить насос (его сеточка забивается). Иначе насос выйдет из строя: замена обойдётся примерно в 50 000 руб.). Обслуживание с чисткой — 10 –12 тыс. руб.

Ходовая часть

Конструкция подвесок — проверенная временем. Спереди установлены стойки типа МакФерсон, сзади — многорычажка.

Ресурс у аккуратных водителей следующий:

Стойки стабилизатора —30– 50 тысяч км (пара стоек 4–5 тыс. руб.).

Задние сайлентблоки передних рычагов — 80–100 тысяч км (замена комплекта 15 000 руб.).

Амортизаторы — 120–150 тысяч км.

Рулевая рейка — может застучать на небольших пробегах из-за втулки (ремонт 30–45 тысяч руб.).

Тормозные колодки и диски ходят около 100 тысяч км. Замена комплекта с работой — 60–70 тысяч руб.

Стоимость обслуживания

Плановое ТО: замена масла с фильтрами — 10–12 тыс. руб. (лучше каждые 7–8 тыс. км), масло в DSG — 50–60 тыс. руб., в Haldex с чисткой — 10–12 тыс. руб., ремень ГРМ на 1,4 TSI — 25 тыс. руб.

Годовое содержание (без топлива и страховки) — порядка 80–100 тыс. руб. При покупке авто с пробегом 100–120 тыс. км закладывайте еще 150–200 тысяч рублей на первые вложения (термомодуль, маховик, Haldex).

С запчастями проблем нет: качественные аналоги на 30–50% дешевле оригинала, но термомодуль и маховик лучше брать оригинал или от именитых фирм вроде LUK/Sachs.

Рекомендации при покупке

Оптимальный выбор — 1,4 TSI (150 л.с.) с передним приводом и DSG DQ250. Клиренса в 180 мм обычно хватает для большинства задач. При этом полный привод добавляет забот с Haldex.

Что важно проверить при покупке:

Проверьте историю обслуживания: замена масла в двигателе каждые 7–8 тыс. км, в DSG и в Haldex — раз в 60 тыс. км с чисткой насоса муфты.

Обязательно продиагностируйте у специалиста: эндоскопия цилиндров, компрессия, сканирование ошибок. Особое внимание — термомодулю (следы антифриза).

Проверьте турбину (тяга, задержки), рулевую рейку (стук), мультимедиа (зависания).

Выводы

Volkswagen Tiguan II поколения — один из лучших кроссоверов в классе по управляемости, эргономике и безопасности.

Разумный выбор на вторичке — версия 1,4 TSI (150 л.с.), передний привод, DSG DQ250.

Двухлитровые бензиновые версии — для тех, кто готов тратить больше на обслуживание ради динамики.

К дизельной версии присматриваться не стоит: она наиболее проблемная.

Главное правило: не вкладывайте все деньги в покупку — оставляйте 150–200 тысяч рублей на первые ремонты. Тогда встреча с «немцем» не обернётся финансовым нокаутом.