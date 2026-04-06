Еще один культовый автобренд стал китайским

Часть автомобильных премьер прошедшей недели пришлась на автосалон в Нью-Йорке, однако новые модели показали и в рамках отдельных презентаций. Самими интересными, пожалуй, стали вторая модель Volga и новый Freelander от Land Rover, который отделился в самостоятельный суббренд для Китая и создаётся в тесной кооперации с Chery.

Новинки российского рынка

Volga C50

Вторая модель возрождённой марки Volga — седан C50 — фактически представляет собой адаптированную под российский рынок версию китайского Geely Preface. Из внешних изменений можно ответить лишь смену логотипов на кузове и в салоне, а также появление новой решётки радиатора. Технических изменений нет никаких — тот же 150-сильный бензиновый турбомотор 2.0, 7-ступенчатая роботизированная коробка передач и передний привод. На рынок Volga C50 должна выйти уже летом.

Belgee X50+ Onyx

Новый кроссовер Belgee X50+ получил особую версию Onyx. Все отличия версии касаются исключительно внешнего вида и отделки интерьера: чёрный цвет кузова, 18-дюймовые колёса и особые декоративные элементы.

Техническая часть осталась прежней — турбированный двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. За счёт дополнений к исходной комплектации «Престиж» кроссовер стал самым дорогим Belgee X50+: за Onyx просят 2 775 990 рублей.

Впрочем, с учетом спецпредложений, а также при оформлении кредита на покупку авто, конечная сумма сделки при покупке может оказаться ощутимо ниже.

Changan CS75 Pro

Для России анонсирован Changan CS75 Pro — семиместный кроссовер со 181-сильным турбомотором 1.5 в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод у исходной модели для китайского рынка только передний, так что, вероятно, таковым окажется и автомобиль для нашей страны. В России новинка ожидается к концу первого полугодия, так что ближе к этому сроку появятся и детальные сведения о характеристиках и оснащении модели.

Soueast S06

Кроссовер Soueast S06 для российского рынка рассекречен официально. Новинка оснащается турбированными бензиновыми двигателями объёмом 1,5 и 1,6 л, мощностью 147 л. с. и 186 л. с.

В зависимости от версии доступны 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия и передний привод или 8-ступенчатый «автомат» и все ведущие колёса. В оснащении присутствуют традиционные для современных моделей цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим экраном, набор электронных ассистентов водителя и ряд других опций.

Мировые премьеры

Freelander Concept 97

Новый Freelander Concept 97, который намекает на возрождение культовой модели, разработан Land Rover совместно с Chery. Он базируется на новой модульной платформе с возможностью установки гибридных и полностью электрических силовых установок. Сам концепт — это чистый электромобиль с 800-вольтовой архитектурой с батареей от китайской компании CATL.

В серийной модели по мотивам концепт-кара предполагается использование электромоторов и полного привода i-ATS, настройками которого занимались специалисты Huawei. Подвеска будет независимая, с акцентом на комфорт и управляемость.

Freelander 97 предстал сразу с трёхрядным исполнением салона, который наделён широкими возможностями трансформации. Под лобовым стеклом на передней панели установлен широкий дисплей, а для медиасистемы предусмотрен крупный планшет с блоком физических кнопок под ним.

Проект возрождения Freelander, как отдельного суббренда, в первую очередь ориентирован на рынок Китая, но не исключено появление серийного кроссовера и в других странах.

Mercedes-Benz GLE/GLE Coupe и GLS

Обновлённые Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe и GLS получили модернизированные силовые установки с мягкогибридной технологией EQ Boost на базе 48-вольтового стартер-генератора.

В салоне обновлена мультимедиа система MBUX, получившая расширенные функции голосового управления и цифровыми дисплеями, а также модели получили новые ассистенты движения, включая полуавтономное вождение на трассе.

Внешне все кроссоверы выполнены в стиле обновлённого седана Mercedes-Benz S-Class (W223) с использованием световых элементов в форме трехлучевой звезды.

Lola T70

Новая Lola T70 стала современной интерпретацией оригинального гоночного спортпрототипа 1960-х с трубчатой пространственной рамой в основе и облегчёнными композитными панелями кузова.

Автомобиль получил атмосферный V8 на базе мотора Chevrolet мощностью около 500 л.с. в связке с механической коробкой передач. Подвеска полностью независимая, с гоночными настройками и регулируемыми амортизаторами, тормоза — дисковые с современными материалами.

Несмотря на сохранение ретро-дизайна, автомобиль оснащён современными системами безопасности, включая каркас безопасности и улучшенную эргономику, что делает его пригодным для трек-дней. При этом, он не годится для повседневной эксплуатации — машина просто-напросто не сертифицирована для дорог общего пользования.

Voyah Taishan X8

Кроссовер Voyah Taishan X8 получил пятиместную модификацию, которая кроме нового варианта салона имеет ту же техническую основу, что и шестиместный вариант. Автомобиль оснащается гибридной или полностью электрической силовой установкой.

В оснащении заявлены мультимедиа HarmonyOS от Huawei, продвинутые системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, функцию автоматической парковки и расширенные функции автономного вождения.