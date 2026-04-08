Посмотрите, что можно взять вместо новой «Волги»: 7 конкурентов седана Volga C50

Возрождённая марка Volga официально представила свою вторую модель — седан C50. Как и ожидалось, новинкой стал уже известный в России Geely Preface с минимальными изменениями. Цены на новую «Волгу» пока не оглашены, но уже можно оценить круг потенциальных рыночных соперников автомобиля. Рассказываем, с кем будет конкурировать седан.

Новая решётка радиатора, замена логотипов Geely на кузове и в салоне на эмблемы Volga — вот и всё, что отличает исходный Preface от нового C50. Технических изменений для новой машины не заявлено никаких, а значит, под капотом стоит всё тот же 150-сильный бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. На рынок Volga C50 должна выйти уже летом 2026 года, а цены обещают назвать ближе к старту продаж.

Сейчас цены на Geely Preface начинаются от 3 329 990 рублей, так что и Volga C50 окажется близка к ней по стоимости. Что ещё из седанов, доступных на российском рынке, можно купить за сопоставимые деньги? Спойлер — официальных моделей не так много, но есть интересные «параллельные» альтернативы.

Модели, представленные в России официально

Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 — это попытка занять освободившуюся нишу европейских седанов через восприятие, а не через чистую инженерию. Формально это классическая переднеприводная четырёхдверка с турбомоторами и роботизированной трансмиссией. Но ключевое здесь — не силовая установка, а «упаковка», в которой всё это подано. Автомобиль создаёт ощущение более высокого класса за счёт богатого оснащения, цифровой архитектуры салона и визуальной «дороговизны».

А на деле это типичный продукт новой китайской волны: максимум впечатления за минимально возможную цену входа. В России купить Arizzo 8 можно со 150-сильным турбомотором 1,6 л и роботом по цене от 2 865 000 рублей за базовую для единственного в гамме Chery седана комплектацию «Актив».

Bestune B70

Bestune B70 интереснее, чем кажется. Исторически модель тесно связана с платформами Mazda, а в текущем поколении перешла на собственную архитектуру от FAW. Формат лифтбека сразу выделяет модель на фоне классических седанов, добавляя практичности без потери в визуальной строгости, которая для многих важна. Здесь меньше демонстративной цифровизации и больше внимания к базовой механике автомобиля.

В результате B70 хоть и выглядит менее эффектно, но предлагает более сбалансированный и рациональный опыт владения автомобилем. Bestune стоит от 2 844 000 рублей за седан со 160-сильным турбомотором объёмом 1,5 л, а цены на версии с 217-сильным двухлитровым двигателем начинаются от 3 453 000 рублей. Интересно, что 160-сильный Bestune B70 оснащается роботизированной коробкой передач, тогда как 217-сильный вариант получил уже классический автомат.

Lada Aura

Lada Aura — это принципиально иной подход к созданию большого седана. АвтоВАЗ не пытается конкурировать с китайскими моделями по уровню технологий или оснащения, а делает ставку на локальную адаптацию и возможность участия в госзакупках. Главная фишка — увеличенная колёсная база относительно исходной Lada Vesta и акцент на комфорт пассажиров второго ряда.

Aura рассчитана прежде всего на корпоративные парки и государственный сектор, так что в этом плане локализованная Volga будет конкурентом для тольяттинской модели. Lada Aura хоть и проигрывает соперникам по сегменту в оснащении, но имеет огромное преимущество в цене. Седан со 122-сильным мотором объёмом 1,8 литра и вариатором в базовой комплектации «Премьер'25» стоит всего 2 245 000 рублей, а топовая версия «Статус» за 2 466 000 рублей без малого на миллион дешевле Geely Preface, читай Volga C50.

Changan Uni-V

Changan Uni-V занимает особое положение в классе, поскольку изначально не пытается соответствовать канонам класса. Яркий седан, стилизованный под купе, делает ставку на агрессивный дизайн и визуальные эффекты. Его характер ближе к компактным спортивным моделям, чем к классическим для этого сегмента машинам. Тем более, что по типу кузова Uni-V, как и Bestune, представляет собой лифтбэк.

Здесь важны не столько комфорт и статус, сколько эмоциональное восприятие, что делает Uni-V нишевым, но выразительным предложением. Автомобиль стоит от 3 259 900 рублей за версию «Люкс». Технически все варианты Uni-S одинаковы — 181-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор и 7-ступенчатый робот.

Модели, поставляемые по параллельному импорту

Mazda 6 Atenza

На фоне всех этих моделей Mazda 6 Atenza третьего поколения, которая поставляется по параллельному импорту из Китая, выглядит представителем уходящей эпохи. Это автомобиль, в котором приоритет отдан шасси, управляемости и механическим настройкам, а не количеству экранов в салоне. Атмосферные двигатели и классическая автоматическая трансмиссия формируют более «чистый» водительский опыт, лишённый избыточной цифровизации.

Да, по уровню мультимедиа и электронных систем модель уже воспринимается устаревшей на фоне китайских конкурентов. Тем не менее именно она остаётся эталоном с точки зрения баланса комфорта и управляемости в сегменте. А потому находит немало покупателей на российском рынке. Седан со 192-сильным мотором 2,5 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит в среднем от 3 400 000 рублей.

Kia K5

Kia K5 в этой системе координат — важная переходная модель. Именно она в своё время заменила Optima и задала новый визуальный и технологический стандарт в сегменте. По габаритам седан полностью соответствует канонам бизнес-класса, но главное в K5 — баланс. В отличие от китайских моделей, она не пытается удивить чрезмерной цифровизацией, но предлагает выверенное сочетание дизайна, эргономики и ездовых качеств.

Динамичный силуэт, современный интерьер и адекватная управляемость делают модель едва ли не одним из последних универсальных седанов в сегменте. В России «параллельный» Kia K5 со 170-сильным 1,5-литровым турбомотором и роботом можно купить в среднем за 3 300 000 рублей.

Hyundai Lafesta

В таком окружении Hyundai Lafesta занимает промежуточную и во многом уникальную позицию. Это модель, созданная исключительно для китайского рынка, но попавшая в Россию через параллельный импорт. По размерам она ближе к C-классу, однако по восприятию и дизайну стремится в более высокий сегмент. Lafesta изначально задумывалась как «спортивный седан» между Elantra и Sonata, с турбомоторами и роботом.

Её ключевая особенность — попытка объединить ординарную платформу с агрессивным по дизайну кузовом. По своей философии Lafesta ближе к Changan Uni-V, однако остаётся продуктом более традиционной корейской инженерной школы — с понятной эргономикой и не самыми радикальными решениями. В России она воспринимается как «альтернативная K5». Да, более компактная и более нишевая, но при этом достаточно технологичная и современная. Стоит такой седан с 200-сильным мотором около 3 000 000 рублей.

Вывод

В совокупности все эти автомобили показывают, как трансформировался российский рынок. Если раньше выбор строился вокруг нескольких глобальных моделей с устоявшейся репутацией, то теперь он определяется конкуренцией среди китайских марок. Производители из Поднебесной заняли освободившееся пространство, предложив собственные интерпретации бизнес-седана, — от имиджевых до утилитарных. Сможет ли локализованная версия Geely под культовым советским именем изменить правила игры — покажет лишь время.